Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы

Из-за обрыва каната транспортной кабины с горняками на предприятии "Красный партизан" в ОРЛО погибли 9 человек, еще 19 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщил в Telegram правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, в основном люди получили переломы. Лисянский говорит, что в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. Еще трое граждан стояли во дворе шахты - они получили травмы.

Также, по информации правозащитника, утром на шахте продолжались восстановительные работы, а горняки все еще находились внизу, так как - в нарушение правил охраны труда - на предприятии не предусмотрены запасные выходы.

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Лисянский отмечает, что 25 человек одновременно в шахтной клетке - это нарушение, ведь допускается не более 12. По информации из профсоюзных источников ОРДЛО, таким образом на шахте экономили электричество.

По предварительным данным, основная причина обрыва на шахте - изношенность транспортного каната, систематические перегрузки в перевозке людей по шахтному стволу, неисправность системы безопасности при авариях в вертикальных стволах при транспортировке людей и грузов.

Hromadske уточняет, что накануне не сработал "парашют" - это страховка, предусмотренная на случай обрыва каната. Такая система является основной на шахтах, где работают вертикальные стволы.

На селекторных совещаниях директор шахты неоднократно поднимал вопрос перед генеральным директором предприятия "Востокуголь", в состав которого входит эта шахта, что необходимо выделить средства на ремонт подъемника, а также на охрану труда на предприятиях.

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Шахта "Красный партизан" входит в состав предприятия "Востокуголь", генеральным директором которой является Константин Скрынник. Шахта расположена на границе с Россией и имеет границы шахтного поля с шахтами города Гуково. Глубина шахты составляет 1375 метров. Там добывают уголь марки "Антрацит".

Напомним, на предприятии "Красный партизан" в ОРЛО 6 сентября оборвался канат транспортной кабины, предназначенной для подъема горняков по шахтному стволу. Канат оборвался в тот момент, когда горняков, работавших во вторую смену, поднимали из шахты.