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Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы

Из-за обрыва каната транспортной кабины с горняками на предприятии "Красный партизан" в ОРЛО погибли 9 человек, еще 19 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщил в Telegram правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, в основном люди получили переломы. Лисянский говорит, что в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. Еще трое граждан стояли во дворе шахты - они получили травмы.

Также, по информации правозащитника, утром на шахте продолжались восстановительные работы, а горняки все еще находились внизу, так как - в нарушение правил охраны труда - на предприятии не предусмотрены запасные выходы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 шахтеров погибли на оккупированном Донбассе из-за обрыва клети на шахте "Красный партизан"

Лисянский отмечает, что 25 человек одновременно в шахтной клетке - это нарушение, ведь допускается не более 12. По информации из профсоюзных источников ОРДЛО, таким образом на шахте экономили электричество.

По предварительным данным, основная причина обрыва на шахте - изношенность транспортного каната, систематические перегрузки в перевозке людей по шахтному стволу, неисправность системы безопасности при авариях в вертикальных стволах при транспортировке людей и грузов.

Hromadske уточняет, что накануне не сработал "парашют" - это страховка, предусмотренная на случай обрыва каната. Такая система является основной на шахтах, где работают вертикальные стволы.

На селекторных совещаниях директор шахты неоднократно поднимал вопрос перед генеральным директором предприятия "Востокуголь", в состав которого входит эта шахта, что необходимо выделить средства на ремонт подъемника, а также на охрану труда на предприятиях.

Также читайте: Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

Шахта "Красный партизан" входит в состав предприятия "Востокуголь", генеральным директором которой является Константин Скрынник. Шахта расположена на границе с Россией и имеет границы шахтного поля с шахтами города Гуково. Глубина шахты составляет 1375 метров. Там добывают уголь марки "Антрацит".

Напомним, на предприятии "Красный партизан" в ОРЛО 6 сентября оборвался канат транспортной кабины, предназначенной для подъема горняков по шахтному стволу. Канат оборвался в тот момент, когда горняков, работавших во вторую смену, поднимали из шахты.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы - Цензор.НЕТ 5178
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07.09.2021 17:01
+15
С одной стороны - горе. Вдовы, полусироты, потеря кормильца. А с другой - е...битесь вы прое...ом! Хоть все сразу нае...нитесь уже, да и дело с концом. как вы уже надоели, кормильцы херовы! Пусть вас теперь расея кормит. Кормите теперь расею. До изжоги!
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07.09.2021 17:17
+11
этим хлопцам надо было яд сплевывать в 2014-м на блокпостах, прежде чем взять автомат
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07.09.2021 17:26
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Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы - Цензор.НЕТ 5178
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07.09.2021 17:01 Ответить
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 5281
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07.09.2021 19:16 Ответить
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 9759
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07.09.2021 19:17 Ответить
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 3330
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07.09.2021 19:18 Ответить
чекаємо відосик з співчудтями від найусравшогося..
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07.09.2021 17:05 Ответить
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 8940
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08.09.2021 09:40 Ответить
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 5575
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08.09.2021 09:40 Ответить
С одной стороны - горе. Вдовы, полусироты, потеря кормильца. А с другой - е...битесь вы прое...ом! Хоть все сразу нае...нитесь уже, да и дело с концом. как вы уже надоели, кормильцы херовы! Пусть вас теперь расея кормит. Кормите теперь расею. До изжоги!
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07.09.2021 17:17 Ответить
ПРосто тогда уголька будет меньше, ну того, что из Ротердама😀
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07.09.2021 17:23 Ответить
Идите вы уже на йух со своим углём и своим гонором, кормильцы геровы. Задрали уже. Рссии его впаривайте, хотя у Раши своего навалом.
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07.09.2021 18:02 Ответить
Шо за намьоки?! Это ж бизнес на крови! Это ж тока при Вальцмане, это ж Вальцман - барыга!!! Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы - Цензор.НЕТ 6517 Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы - Цензор.НЕТ 6517 Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы - Цензор.НЕТ 6517
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07.09.2021 17:26 Ответить
И вам ваши слова в руки и в голову,,,умную.
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07.09.2021 18:24 Ответить
А Гостехнадзор там существует ?
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07.09.2021 17:19 Ответить
Теоретически да. Они же государство, как же без госгортехнадзора.
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07.09.2021 18:30 Ответить
Заметьте, что эти хлопцы были не в окопах, а на гражданской роботе. Иногда нужно яд в сторонку сплевывать, а потом уже излагать....
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07.09.2021 17:20 Ответить
этим хлопцам надо было яд сплевывать в 2014-м на блокпостах, прежде чем взять автомат
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07.09.2021 17:26 Ответить
та не все ходили на рехверендум...и не все поддерживают бандюков...
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07.09.2021 20:12 Ответить
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 432
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08.09.2021 09:42 Ответить
"Винтовка - рождает власть" Мао Цзэ Дун Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 8125
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07.09.2021 22:04 Ответить
да уж ЗЕ Дун был
ЗЕнатный пиЗЕдун Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 4221
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07.09.2021 22:19 Ответить
Реально розділяєте тих, хто на фронті і хто працює для окупантів?
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07.09.2021 17:29 Ответить
Мы просто помним, как они голосовали на "референдуме", как орали на митингах "Россия введи". Это предательство. Так понятно?
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07.09.2021 17:57 Ответить
Просто напомню, что там всё недавно перешло в руки российского олигарха, депутата рашенской Думы Янченко. Ватное донецкое стадо верит, что вот теперь то они точно заживут хорошо, потому что перешли в руки российского олигарха.
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07.09.2021 17:30 Ответить
При совку все було красним. Красний партизан, красний жестянщик, красний стекольщик, красная армия, красние революційні шаровари, красний уголок, красная звезда і тп.
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07.09.2021 18:17 Ответить
И сверху всей этой красной империи - Мавзолей на Красной площади с красными звёздам на башнях кремля.
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07.09.2021 18:32 Ответить
там парашути мали спрацювати, а якщо в цій клітці тягнуть вагони по 2 тони, то шо таке 25 чоловік. тросу жопа а міняти скоріше всього не було чим.
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07.09.2021 18:53 Ответить
А тем временем в Украине предусматривают полное уничтожение и насильственную гомогенитализацию
народов Донецкого угольного бассейна даже больше, чем пресловутый «мирный
путь». «Мирный путь», как известно, давно уже разгадан российской
стороной: это чемодан - вокзал - Львов, массовая гомосекуляризация,
кобзаризация и силовой трембитинг, донецкие погромы, генетическая модификация
подростков в кормовую морковь, разрыв на органы с помощью четырех танков,
едущих в разные стороны, распятие на бандурах, пуск на галантерейные изделия и
растопку в случае прекращения транзита российского газа, использование
стволовых клеток ветеранов в производстве высокоточного оружия, вывоз
чернозема, смерть, прочее. Каковы же тогда остальные, немирные(!) «запасные
варианты» желто-блакитной карательной системы? Им можно сказать-повезло...
В. Рыбников.
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07.09.2021 19:24 Ответить
Це рюзькє мір . Буває . Баби ще народять . Так що нічого страшного .
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07.09.2021 23:18 Ответить
 
 