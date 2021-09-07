Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы
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Из-за обрыва каната транспортной кабины с горняками на предприятии "Красный партизан" в ОРЛО погибли 9 человек, еще 19 получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщил в Telegram правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
По его информации, в основном люди получили переломы. Лисянский говорит, что в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. Еще трое граждан стояли во дворе шахты - они получили травмы.
Также, по информации правозащитника, утром на шахте продолжались восстановительные работы, а горняки все еще находились внизу, так как - в нарушение правил охраны труда - на предприятии не предусмотрены запасные выходы.
Лисянский отмечает, что 25 человек одновременно в шахтной клетке - это нарушение, ведь допускается не более 12. По информации из профсоюзных источников ОРДЛО, таким образом на шахте экономили электричество.
По предварительным данным, основная причина обрыва на шахте - изношенность транспортного каната, систематические перегрузки в перевозке людей по шахтному стволу, неисправность системы безопасности при авариях в вертикальных стволах при транспортировке людей и грузов.
Hromadske уточняет, что накануне не сработал "парашют" - это страховка, предусмотренная на случай обрыва каната. Такая система является основной на шахтах, где работают вертикальные стволы.
На селекторных совещаниях директор шахты неоднократно поднимал вопрос перед генеральным директором предприятия "Востокуголь", в состав которого входит эта шахта, что необходимо выделить средства на ремонт подъемника, а также на охрану труда на предприятиях.
Шахта "Красный партизан" входит в состав предприятия "Востокуголь", генеральным директором которой является Константин Скрынник. Шахта расположена на границе с Россией и имеет границы шахтного поля с шахтами города Гуково. Глубина шахты составляет 1375 метров. Там добывают уголь марки "Антрацит".
Напомним, на предприятии "Красный партизан" в ОРЛО 6 сентября оборвался канат транспортной кабины, предназначенной для подъема горняков по шахтному стволу. Канат оборвался в тот момент, когда горняков, работавших во вторую смену, поднимали из шахты.
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ЗЕнатный пиЗЕдун
народов Донецкого угольного бассейна даже больше, чем пресловутый «мирный
путь». «Мирный путь», как известно, давно уже разгадан российской
стороной: это чемодан - вокзал - Львов, массовая гомосекуляризация,
кобзаризация и силовой трембитинг, донецкие погромы, генетическая модификация
подростков в кормовую морковь, разрыв на органы с помощью четырех танков,
едущих в разные стороны, распятие на бандурах, пуск на галантерейные изделия и
растопку в случае прекращения транзита российского газа, использование
стволовых клеток ветеранов в производстве высокоточного оружия, вывоз
чернозема, смерть, прочее. Каковы же тогда остальные, немирные(!) «запасные
варианты» желто-блакитной карательной системы? Им можно сказать-повезло...
В. Рыбников.