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Новости Происшествия
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Основные версии гибели мэра Кривого Рога Павлова - самоубийство и доведение до самоубийства, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Основные версии гибели мэра Кривого Рога Павлова - самоубийство и доведение до самоубийства, - Нацполиция

Константин Павлов погиб после одного выстрела, осуществленного с близкого расстояния.

Об этом представители Нацполиции сообщили сегодня на брифинге относительно хода расследования обстоятельств смерти мэра Кривого Рога, информирует Цензор.НЕТ.

"Около тела Павлова находилось оружие и гильза. После осмотра места происшествия стало понятно, что выстрел был осуществлен с близкого расстояния...Изначально отрабатывались три основные версии гибели Павлова - умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием и самоубийство", - подчеркивают правоохранители.

Также в ходе брифинга было отмечено, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали каких-либи посторонних лиц у дома Павлова в момент выстрела. По данным правоохранителей, удалось также установить приблизительное время выстрела - 06.45 15 августа. 

Проведен также следственный эксперимент, который засвидетельствовал, что смерть наступила после одного выстрела.

"Допрошены около 180 человек из числа его родственников, знакомых и коллег по работе, у которых может быть информация относительно мотивов самоубийства", - уточнил заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.

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"Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования… опровергло версию совершения умышленного убийства или инсценировки убийства", - сказал Батюк.

В связи с этим, как отметил Батюк, основными версиями гибели мэра являются самоубийство, совершенное по мотивам, связанным с его личной жизнью или его нахождением на должности городского головы, или доведение до самоубийства. 

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
вилкула с шайкой трусите...при чём тут родственники и знакомые?
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07.09.2021 17:05
+7
все дело в бабле, что-то не поделили и или сам со страху или прибили
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07.09.2021 17:04
+7
странное самоубийство возле входной двери
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07.09.2021 17:27
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все дело в бабле, что-то не поделили и или сам со страху или прибили
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07.09.2021 17:04 Ответить
мне всегда было странно, когда тот кто дал в долг требует возврата в такой форме, что доводит до самоубийства.
Какой в этом практический смысл? ну, теперь доволен? человека нет - долг он теперь ТОЧНО не отдаст.
Глупо ужасно.
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07.09.2021 22:34 Ответить
практический смысл простой: другие должники будут бояться Основні версії загибелі мера Кривого Рогу Павлова - самогубство і доведення до самогубства, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6372
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08.09.2021 12:17 Ответить
вилкула с шайкой трусите...при чём тут родственники и знакомые?
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07.09.2021 17:05 Ответить
Мотив, связанным с его нахождением на должности городского головы.
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07.09.2021 17:17 Ответить
При чем тут тогда смонтированный фильм?
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07.09.2021 17:18 Ответить
странное самоубийство возле входной двери
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07.09.2021 17:27 Ответить
Иногда у нас самоубийцы с первого выстрела не могут застрелиться.
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07.09.2021 17:53 Ответить
И следами насилия на лице, как Кирпа.
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07.09.2021 22:50 Ответить
это только в кино пиф-паф- и ты уже на небесах. В жизни человек часто умирает не сразу. Может пройти несколько шагов в любую сторону, если попал в передние доли черепа - еще дрыгаться будет несколько минут.
Всяко бывает.
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07.09.2021 22:35 Ответить
Просто ремесло ликвидатора освоить не могут некоторые ребята )))
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07.09.2021 22:51 Ответить
Если бы это был заказ - киллер должен бы упокоить жертву последним контрольным выстрелом. А этого нет.
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08.09.2021 07:51 Ответить
в кино
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08.09.2021 09:30 Ответить
в жизни тоже так. А высший пилотаж - нож. Чтоб наверняка.
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08.09.2021 21:10 Ответить
Та и пох! Меньше говно чище воздух!
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07.09.2021 18:16 Ответить
ты это себе на могиле напиши вместо эпитафии. очень хорошо тебя характеризует.
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07.09.2021 22:36 Ответить
Не верю! Все кто знал куда воровали деньги Семенюк и Чечетов убились один прыгнул с окна вторая пальцем ноги выстрелила с ружья! И Кирпа по себе шмалял с пистолета а Кравченко себя дострелил! А черновол? Может и голову гонгадзе сам себе отрезал?
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07.09.2021 18:23 Ответить
Наши мусара и убийство Кеннеди списали бы на самоубийство.
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07.09.2021 21:15 Ответить
Ну вполне мог и "свариться" хотя, на на тощего невротика он не похож. Случайно стреляются, либо по нелепости либо по тупости. Ну и не всегда можно получить ожидаемое, даже после выстрела в голову. Так что, ожидание смерти, хуже самой смерти.
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07.09.2021 22:06 Ответить
Явное самоубийство из автомата )))
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07.09.2021 22:49 Ответить
Та кто то из этой шайки, сами его и грохнули, а валят на самоубийство.
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07.09.2021 23:53 Ответить
...камеры видеонаблюдения не зафиксировали каких-либи посторонних лиц у дома Павлова в момент выстрела...
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А эти же самые камеры не зафиксировали выстрел из ружья именно Павловым?
А то получается, что камеры видели ВСЕ, кроме момента самого выстрела. Странно.
Источник: https://censor.net/ru/n3286876
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08.09.2021 00:05 Ответить
Ставлю на "самоубийство по неосторожности")))
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08.09.2021 02:26 Ответить
Самоубийство прицельным выстрелом со ста метров должно быть записано в книгу Рекордов Гинеса.
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08.09.2021 02:49 Ответить
Мгу. Самогобство. На виході. А пальці собі не поламав? ну як отой міністр овоща? Кажете НАБУ перевірить. Вірю. Перевірить. А хто перевірить НАБУ... А хто перевірить ревізора що прперевірить НАБУ.. Поки що цідять комарів.
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08.09.2021 04:34 Ответить
Кошка, кошка главный свидетель!
Призовите наконец экстрасенсов, они точно скажут и покажут Основні версії загибелі мера Кривого Рогу Павлова - самогубство і доведення до самогубства, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2869
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08.09.2021 09:16 Ответить
 
 