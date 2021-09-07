Основные версии гибели мэра Кривого Рога Павлова - самоубийство и доведение до самоубийства, - Нацполиция
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Константин Павлов погиб после одного выстрела, осуществленного с близкого расстояния.
Об этом представители Нацполиции сообщили сегодня на брифинге относительно хода расследования обстоятельств смерти мэра Кривого Рога, информирует Цензор.НЕТ.
"Около тела Павлова находилось оружие и гильза. После осмотра места происшествия стало понятно, что выстрел был осуществлен с близкого расстояния...Изначально отрабатывались три основные версии гибели Павлова - умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием и самоубийство", - подчеркивают правоохранители.
Также в ходе брифинга было отмечено, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали каких-либи посторонних лиц у дома Павлова в момент выстрела. По данным правоохранителей, удалось также установить приблизительное время выстрела - 06.45 15 августа.
Проведен также следственный эксперимент, который засвидетельствовал, что смерть наступила после одного выстрела.
"Допрошены около 180 человек из числа его родственников, знакомых и коллег по работе, у которых может быть информация относительно мотивов самоубийства", - уточнил заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.
"Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования… опровергло версию совершения умышленного убийства или инсценировки убийства", - сказал Батюк.
В связи с этим, как отметил Батюк, основными версиями гибели мэра являются самоубийство, совершенное по мотивам, связанным с его личной жизнью или его нахождением на должности городского головы, или доведение до самоубийства.
Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.
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Какой в этом практический смысл? ну, теперь доволен? человека нет - долг он теперь ТОЧНО не отдаст.
Глупо ужасно.
Всяко бывает.
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А эти же самые камеры не зафиксировали выстрел из ружья именно Павловым?
А то получается, что камеры видели ВСЕ, кроме момента самого выстрела. Странно.
Источник: https://censor.net/ru/n3286876
Призовите наконец экстрасенсов, они точно скажут и покажут