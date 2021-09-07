Войска РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды открывали огонь, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В направлении населенного пункта Зализне российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Зайцево оккупанты применили стрелковое оружие.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
В то же время, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 4 гектара территории, передали на уничтожение 154 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 9 поврежденных домов.
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Мфй любий Солдате, пишу я до тебе
З подякой від щирого серця,
Що маю сьогодні я мирнеє небо,
Й надію, що лихо минеться.
Ти зараз на Сході - мене захищаєш,
Щоб мирним у мене був сон,
І те, що молюсь я за тебе - не знаєш,
На це не потрібно ікон.
Я просто у Небо звертаюсь до Бога,
Щоб він тебе крізь боронив,
Безпечною всюди була щоб дорога
І стало на все тобі сил.
Щоб ти повернувся вцілілим, благаю,
Молюся за тебе щодня,
І хоч особисто тебе я не знаю,
Ми всі українці - рідня!