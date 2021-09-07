Нацполиция о гибели мэра Кривого Рога: алкоголя или наркотиков в крови Павлова не обнаружили
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Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила алкоголя или наркотических веществ в крови мэра Кривого Рога Константина Павлова. Следовательно, в момент совершения рокового выстрела он был трезв.
Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк, информирует Цензор.НЕТ.
"В крови Павлова никаких спиртов, а также каких-то наркотических средств выявлено не было", - отметил он.
Батюк также уточнил, что были допрошены люди, которые активно в СМИ и соцсетях заявляли о том, что Павлов был убит. При этом, они не смогли привести никаких аргументов, доказывающих озвученную ими версию.
Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.
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Монастырский о убийств Павлова "Главная версия - самоубийство" Ну да. 1. Отсутствие ожога на месте входа пули, т.е. стреляли с расстояния. 2. Положение тела лицом вниз, а должен по версии на спине.
3 Орудие убийства без отпечатков Павлова, брошенное уже в лужу натекшей крови, т.е. минут через пять после убийства Все это так же свидетельствует о самоубийстве, как "15% совпадение походки" в деле Шеремета.