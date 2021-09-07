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Нацполиция о гибели мэра Кривого Рога: алкоголя или наркотиков в крови Павлова не обнаружили

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Нацполиция о гибели мэра Кривого Рога: алкоголя или наркотиков в крови Павлова не обнаружили

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила алкоголя или наркотических веществ в крови мэра Кривого Рога Константина Павлова. Следовательно, в момент совершения рокового выстрела он был трезв.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк, информирует Цензор.НЕТ.

"В крови Павлова никаких спиртов, а также каких-то наркотических средств выявлено не было", - отметил он.

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Батюк также уточнил, что были допрошены люди, которые активно в СМИ и соцсетях заявляли о том, что Павлов был убит. При этом, они не смогли привести никаких аргументов, доказывающих озвученную ими версию. 

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Монастырский о убийств Павлова "Главная версия - самоубийство" Ну да. 1. Отсутствие ожога на месте входа пули, т.е. стреляли с расстояния. 2. Положение тела лицом вниз, а должен по версии на спине.
3 Орудие убийства без отпечатков Павлова, брошенное уже в лужу натекшей крови, т.е. минут через пять после убийства Все это так же свидетельствует о самоубийстве, как "15% совпадение походки" в деле Шеремета.
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07.09.2021 17:20
+3
Та якось пох.
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07.09.2021 17:23
+3
Абы те п...дары так смерть каждого солдата расследовали.
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07.09.2021 19:11
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tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Монастырский о убийств Павлова "Главная версия - самоубийство" Ну да. 1. Отсутствие ожога на месте входа пули, т.е. стреляли с расстояния. 2. Положение тела лицом вниз, а должен по версии на спине.
3 Орудие убийства без отпечатков Павлова, брошенное уже в лужу натекшей крови, т.е. минут через пять после убийства Все это так же свидетельствует о самоубийстве, как "15% совпадение походки" в деле Шеремета.
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07.09.2021 17:20 Ответить
так а відео підрехтоване? там же видно, що рухався, потім перестав
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07.09.2021 17:21 Ответить
от якби бухнув то нічого б і не було.
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07.09.2021 17:20 Ответить
нэвжэ дзундру заморывся чэкаты?
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07.09.2021 17:23 Ответить
Та якось пох.
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07.09.2021 17:23 Ответить
та да +
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07.09.2021 17:30 Ответить
Это под Юзика какого-нибудь кресло мэра так освобождают? Нацполиция о гибели мэра Кривого Рога: алкоголя или наркотиков в крови Павлова не выявлено - Цензор.НЕТ 8379
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07.09.2021 17:35 Ответить
а мозги были Нацполиция о гибели мэра Кривого Рога: алкоголя или наркотиков в крови Павлова не выявлено - Цензор.НЕТ 1015
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07.09.2021 17:40 Ответить
і це все, що нарили за 2 тижня
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07.09.2021 17:46 Ответить
С ружья самоубиваться опасно! Может и голову оторвать на х..!
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07.09.2021 18:47 Ответить
Абы те п...дары так смерть каждого солдата расследовали.
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07.09.2021 19:11 Ответить
А мозги обнаружили?
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07.09.2021 20:11 Ответить
Самогубство кацапа має нас турбувати? Як на мене, то нехай самовбиваються масово!
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08.09.2021 02:36 Ответить
 
 