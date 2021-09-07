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металлургия (443) Метинвест (170)

Впервые в истории украинское изобретение победило в международной техолимпиаде "Горизонт-2020"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Технологии

Впервые в истории украинское изобретение победило в международной техолимпиаде

Впервые в истории украинское изобретение революционной системы энергосбережения "умные жалюзи" победило в международной техолимпиаде "Горизонт-2020", получив финансирование в размере 1 миллион евро.

Об этом сообщается на странице проекта "Робимо українське", который группа "Метинвест" подготовила к своему 15 летию .

"Наверное, самой крутой новостью для нас явилось то, что мы победили в программе "Горизонт-2020". По сути, это как Олимпийские игры только в технологиях. Впервые в истории Украины мы представили изобретение в Брюсселе. Мы получили финансирование в размере 1 миллион евро", - рассказал изобретатель, генеральний директор "SOLARGAPS" Евгений Эрик.

Более того, он сообщил, что украинским проектом "умные жалюзи" также заинтересовались в Amazon, Tesla, Google, а NASA не только оснастили ими окна своего офиса, но и пригласили Евгения в университет сингулярности - программу, которая нацелена на поиск людей, которые способны изменить будущее.

По его словам, уже сегодня придуманную им технологию покупают во всем мире, а в ближайшее время планируется ее монтаж в Индии на здании Tata Power в Мумбаи Однако, его основная цель - создать в Украине масштабное производство, которое полностью удовлетворит спрос и Европы, и США и Азии.

"И, если мы говорим о мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Сингапур и так далее, где крыш вообще практически нету, то есть, наше решение из Украины может обеспечить энергией там целые города в будущем", - отметил он.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященному 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Это скрытая реклама "Метинвеста"?
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07.09.2021 17:40
+6
За эту рацуху максимум 100 грн премии. Типа очков для лошади. Почти Нобелевское открытие
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07.09.2021 17:50
+6
Солнечные панели на жалюзях. Если это лучшее изобретение, боюсь даже представить что там было на последних местах.
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07.09.2021 17:58
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Это скрытая реклама "Метинвеста"?
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07.09.2021 17:40 Ответить
Последний абзац точно оплачен.

А вот про украинские жалюзи, которые НАСА уже везде себе ставит, и являются мечтой каждого жителя Нью-Йорка - это еще бабка надвое гадала.
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07.09.2021 17:48 Ответить
У нас много гениальных людей и изобретений. Только в стране их талант никому не нужен. вло они и уежзают в самые разные страны, где их ценят и уважают.
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07.09.2021 17:41 Ответить
Значит по факту не у нас.
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07.09.2021 17:45 Ответить
За эту рацуху максимум 100 грн премии. Типа очков для лошади. Почти Нобелевское открытие
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07.09.2021 17:50 Ответить
сейчас, зебил вернётся из США и откроет какую нибудь Долину изобретателей
где будут скапливаться идеи украинцев
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07.09.2021 17:53 Ответить
Та ні, на чекає Велика Діслендізація. Вофка і Лєнка були в діснейленді.
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07.09.2021 18:14 Ответить
Солнечные панели на жалюзях. Если это лучшее изобретение, боюсь даже представить что там было на последних местах.
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07.09.2021 17:58 Ответить
Техническое решение вижу, но изобретений не вижу, хоч в око стрель. Шо солнечные батареи, шо жалюзи изобрели давно и без помощи нашего кулибина. Разместить одно на другом - это не изобретение.
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07.09.2021 18:11 Ответить
Ну , стаття явно - реклама "Метінвеста" - тим більше , що не перша на Ценсорі Уперше в історії український винахід переміг у міжнародній техолімпіаді "Горизонт-2020" - Цензор.НЕТ 2008
Ну і основне - не поясняє суті !
А справа у тому - що ці жалюзі-сонячні батареї - автоматично повертаються з рухом сонця !
Таким чином вони :
1 - забезпечують захист приміщень від попадання прямих сонячних променів - і не має потреби у кожній кімнаті комусь слідкувати та регулювати "шнурочками" ...
2 - за рахунок націлення на пряме сонячне світло - забезпечують максимальну ефективність сонячних батарей ...
Додому - у кожну квартиру - дорого і не ефективно Уперше в історії український винахід переміг у міжнародній техолімпіаді "Горизонт-2020" - Цензор.НЕТ 703
Та коли у компаній офіси з тисячами працівників - сотні кімнат , ще більше вікон - так , вклав бабки (у кого вони є) і забув - ней працює автоматика - а люди ней не паряться - важливішими справами переймаються .
Тому - заинтересовались в Amazon, Tesla, Google, а NASA - теж не дураки Уперше в історії український винахід переміг у міжнародній техолімпіаді "Горизонт-2020" - Цензор.НЕТ 8675
Тому - финансирование в размере 1 миллион евро. Источник: https://censor.net/ru/n3286886
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08.09.2021 00:04 Ответить
200 долларов всегда 200 долларов
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07.09.2021 18:46 Ответить
а если солнечную батарею прицепить на панаму...а если на крышу авто...а если к воздушному змею...
в общем изобретений намечается немало...
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07.09.2021 19:29 Ответить
Можно еще чугунную батарею на голову прицепить...
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08.09.2021 10:49 Ответить
даааа.... это вам не мэрсэдэс, управляемый силой мысли
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07.09.2021 20:42 Ответить
Горизонт 2020 у 2021 році.
Назад в будущєє))
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07.09.2021 21:48 Ответить
 
 