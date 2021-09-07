Большинство школ могут закрыть с понедельника в Ивано-Франковске из-за невакцинированных педагогов, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске существует вероятность, что большинство школ с понедельника перейдут на дистанционную форму обучения из-за низкого охвата вакцинацией среди педагогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив заявил в видеообращении.

"Прошу учителей, директоров школ приложить максимум усилий, чтобы таких школ, которые преодолели рубеж вакцинации в 80%, до пятницы было больше. Высока вероятность того, что с понедельника мы перейдем в "желтую зону" эпидопасности, и тогда все школы могут быть закрыты, кроме пяти учебных заведений, где этот предел вакцинации преодолели", - подчеркнул он.

Марцинкив надеется, что Кабмин прислушается к обращению глав громад и уменьшит этот порог до 50%.

По его словам, более 80% сотрудников вакцинированы в Ивано-Франковской школе №3, частной школе "Первая ласточка", учебные заведения в селах Радча, Драгомирчаны и Узин.

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