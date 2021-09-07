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Большинство школ могут закрыть с понедельника в Ивано-Франковске из-за невакцинированных педагогов, - мэр Марцинкив

Новости Цензор.НЕТ Общество

Большинство школ могут закрыть с понедельника в Ивано-Франковске из-за невакцинированных педагогов, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске существует вероятность, что большинство школ с понедельника перейдут на дистанционную форму обучения из-за низкого охвата вакцинацией среди педагогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив заявил в видеообращении.

"Прошу учителей, директоров школ приложить максимум усилий, чтобы таких школ, которые преодолели рубеж вакцинации в 80%, до пятницы было больше. Высока вероятность того, что с понедельника мы перейдем в "желтую зону" эпидопасности, и тогда все школы могут быть закрыты, кроме пяти учебных заведений, где этот предел вакцинации преодолели", - подчеркнул он.

Марцинкив надеется, что Кабмин прислушается к обращению глав громад и уменьшит этот порог до 50%.

По его словам, более 80% сотрудников вакцинированы в Ивано-Франковской школе №3, частной школе "Первая ласточка", учебные заведения в селах Радча, Драгомирчаны и Узин.

Также читайте: Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил выплачивать невакцинированным материальную помощь на лечение COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
ну почему по всем.. про одного мэрина импицила.. шоп, таксказать, страна знала и видела, кого выбирают
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07.09.2021 18:06
+5
В Америке дельта штатом заболели 25% вакцинированных граждан, что-то пошло не так. А эти торопятся напарить это дерьмо, ведь на кону очень большие деньги.
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07.09.2021 19:26
+4
цензор, ти зібрався по кожній області на вчителів давити, щоб щирнулись? давай одну статтю по всім областям! а то як мозг ложечкою.
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07.09.2021 18:02
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И это правильно.
Образованый человек не будет голосовать ни за зебилов, ни за свободу.
Школы надо закрыть нахрен вообще.
Тупым рабам наука вредит .
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07.09.2021 17:55 Ответить
ух ты как распетушился
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07.09.2021 18:33 Ответить
Так вакцинируйте. Не можете - идите лесом. Какая же вы власть, если не в состоянии обеспечить противоэпидемические мероприятия в городе?
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07.09.2021 17:56 Ответить
цензор, ти зібрався по кожній області на вчителів давити, щоб щирнулись? давай одну статтю по всім областям! а то як мозг ложечкою.
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07.09.2021 18:02 Ответить
ну почему по всем.. про одного мэрина импицила.. шоп, таксказать, страна знала и видела, кого выбирают
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07.09.2021 18:06 Ответить
вони щойно почали із Сум!
https://censor.net/ua/news/3286839/z_nastupnogo_tyjnya_budut_zakryti_shkoly_i_dytsadky_sumschyny_v_yakyh_vaktsynovano_menshe_80_personalu
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07.09.2021 18:12 Ответить
Коронобесов не избирать
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07.09.2021 18:25 Ответить
...проста МЕТА - знищити Вчителів і лікарів ... Станіславці КОГО Ви вибрали ? ..
https://www.facebook.com/stasys.buitkus/videos/1169271513550031
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07.09.2021 18:36 Ответить
Так во всем мире- не привился- cиди дома! Никто ж тебя не заставляет.
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07.09.2021 18:41 Ответить
Більшість шкіл можуть закрити з понеділка в Івано-Франківську через невакцинованих педагогів, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 2082
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07.09.2021 18:45 Ответить
В Америке дельта штатом заболели 25% вакцинированных граждан, что-то пошло не так. А эти торопятся напарить это дерьмо, ведь на кону очень большие деньги.
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07.09.2021 19:26 Ответить
Не боится от родителей пи..юлей отхватить эдакий князь удельного княжества
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07.09.2021 20:47 Ответить
 
 