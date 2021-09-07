В ЕС призвали Россию к немедленному освобождению арестованных крымских татар в оккупированном Крыму
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Европейский Союз осуждает обыски и незаконный арест пятерых лидеров крымских татар в оккупированном Крыму и призывает РФ к их немедленному освобождению.
Соответствующее заявление представителя Внешней дипломатической службы распространено во вторник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Европейский Союз считает задержания политически мотивированными и незаконными в соответствии с международным правом. ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены", - говорится в заявлении.
В ЕС констатировали, что крымские татары "по-прежнему становятся мишенями в Крыму". "Европейский Союз призывает Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по международному праву и прекратить нарушения прав человека жителей Крыма, о чем также было заявлено 23 августа 2021 года в общем заявлении Саммита Международной Крымской платформы", - отмечается в заявлении.
В Брюсселе еще раз заверили, что Европейский Союз "непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".
"ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - подчеркивается в заявлении.
Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.
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головне, не виключайте расісю з ПАРЄ, бо внесків не буде
Таки приятно, когда ты, который Никто, становишься равен не только Всему ЕС, а даже США!!! А что, не так? Именно так, если оценить результаты призыва.
Когда РФ развалится на 20 стран, то у каждой из 20-ти новоэрефий появится ещё 19 недружественных стран.