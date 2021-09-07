РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6149 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
844 9
Крым (26016) Евросоюз (15868) крымские татары (2689)

В ЕС призвали Россию к немедленному освобождению арестованных крымских татар в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В ЕС призвали Россию к немедленному освобождению арестованных крымских татар в оккупированном Крыму

Европейский Союз осуждает обыски и незаконный арест пятерых лидеров крымских татар в оккупированном Крыму и призывает РФ к их немедленному освобождению.

Соответствующее заявление представителя Внешней дипломатической службы распространено во вторник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз считает задержания политически мотивированными и незаконными в соответствии с международным правом. ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены", - говорится в заявлении.

В ЕС констатировали, что крымские татары "по-прежнему становятся мишенями в Крыму". "Европейский Союз призывает Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по международному праву и прекратить нарушения прав человека жителей Крыма, о чем также было заявлено 23 августа 2021 года в общем заявлении Саммита Международной Крымской платформы", - отмечается в заявлении.

Также читайте: Канада призвала Россию освободить задержанных в оккупированном Крыму крымских татар и всех украинских политзаключенных

В Брюсселе еще раз заверили, что Европейский Союз "непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

"ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.

Также читайте: Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию нужно остановить

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да ну . Как-то не логично . Nord Stream 2 - ваша европейская "ценность" . Путло - товарищ .
показать весь комментарий
07.09.2021 18:38 Ответить
Вже не смішно.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:39 Ответить
це - скільки завгодно!
головне, не виключайте расісю з ПАРЄ, бо внесків не буде
показать весь комментарий
07.09.2021 18:40 Ответить
ну нарешті розродилися гості Кримської Платформи , а вова шо?
показать весь комментарий
07.09.2021 18:41 Ответить
Наверное, мне тоже придется призвать. Выше верно написали: это уже даже не смешно. Короче, я тоже призвал- освободить!

Таки приятно, когда ты, который Никто, становишься равен не только Всему ЕС, а даже США!!! В ЕС призвали Россию к немедленному освобождению арестованных крымских татар в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2838 А что, не так? Именно так, если оценить результаты призыва.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:43 Ответить
Ага… расея аж бігом побігла виконувати ! На що о це тупє бла бла бла ??Для кого цей посил ??
показать весь комментарий
07.09.2021 18:49 Ответить
Они в тайгу уехалисс, благословение на большую войну получать.....
показать весь комментарий
07.09.2021 19:36 Ответить
Вкотре закликали - вкотре послали.......... У ЄС закликали Росію до негайного звільнення заарештованих кримських татар в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 302
показать весь комментарий
07.09.2021 19:41 Ответить
Присяжный заседатель

Когда РФ развалится на 20 стран, то у каждой из 20-ти новоэрефий появится ещё 19 недружественных стран.
показать весь комментарий
07.09.2021 20:19 Ответить
 
 