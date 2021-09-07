Срок хранения более 4 млн доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году, их утилизируют, если не удастся использовать, - Кузин

В Украине по состоянию на 5 сентября хранятся почти 10 миллионов доз различных вакцин против коронавирусного заболевания. У некоторых из них срок годности истекает в октябре.

Об этом в комментарии hromadske рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у всех вакцин от COVID-19 относительно небольшой срок годности, только у CoronaVac срок годности около двух лет.

Кузин отмечает, что на уровне областей хранятся более трех миллионов доз вакцины AstraZeneca. По его словам, у некоторых партий этого препарата срок годности истекает в октябре, ноябре и декабре.

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Также в областях хранятся около 1,1 миллиона доз Comirnaty (Pfizer) - из них у нескольких тысяч срок годности истекает в ноябре-декабре.

Кузин надеется, что вакцину удастся использовать в полном объеме, если же нет - то дозы утилизируют.

"В Украине действует система фармаконадзора, которая не позволяет использовать вакцину после завершения срока годности", - отметил санврач.

Чтобы максимально эффективно использовать вакцины, министерство использует несколько методов, рассказал санврач. Один из них - перераспределение между областями.

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"Мы видим, что некоторые области используют ту или иную вакцину гораздо эффективнее, например, Львовская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская области", - говорит Кузин.

Второй метод: Минздрав рекомендует использовать AstraZeneca с минимальным интервалом между первой и второй прививкой, то есть с интервалом в 4 недели, который указан в инструкции. Ранее Минздрав рекомендовал интервал в 12 недель, ссылаясь на большую эффективность.

Благодаря уменьшению интервала, по словам санврача, перед осенней вспышкой заболеваемости больше людей смогут вакцинироваться.

"Мы отдельно рассматривали результаты научных исследований, многие страны мира использовали именно такой подход из-за циркуляции штамма "Дельта". По поводу эффективности, то происходит незначительное снижение эффективности, но учитывая пользу вакцинации, чтобы предотвратить распространение штамма "Дельта", то этот риск снижения эффективности вакцины является относительно небольшим", - пояснил Кузин.

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Он добавил, что министерство активно рассказывает как про AstraZeneca, так и про другие вакцины. Но говорит, что дополнительно поощрять вакцинироваться именно этим препаратом Минздрав не будет, поскольку все вакцины в Украине эффективны.

"Вакцинация проводится, чтобы защитить население от тяжелого течения болезни, госпитализации и смертей. Поэтому как-то прицельно мотивировать прививаться той или иной вакциной Минздрав не собирается. Мы просто призываем людей вакцинироваться перед новой вспышкой", - заверил Кузин.