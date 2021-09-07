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Срок хранения более 4 млн доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году, их утилизируют, если не удастся использовать, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Срок хранения более 4 млн доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году, их утилизируют, если не удастся использовать, - Кузин

В Украине по состоянию на 5 сентября хранятся почти 10 миллионов доз различных вакцин против коронавирусного заболевания. У некоторых из них срок годности истекает в октябре.

Об этом в комментарии hromadske рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у всех вакцин от COVID-19 относительно небольшой срок годности, только у CoronaVac срок годности около двух лет.

Кузин отмечает, что на уровне областей хранятся более трех миллионов доз вакцины AstraZeneca. По его словам, у некоторых партий этого препарата срок годности истекает в октябре, ноябре и декабре.

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Также в областях хранятся около 1,1 миллиона доз Comirnaty (Pfizer) - из них у нескольких тысяч срок годности истекает в ноябре-декабре.

Кузин надеется, что вакцину удастся использовать в полном объеме, если же нет - то дозы утилизируют.

"В Украине действует система фармаконадзора, которая не позволяет использовать вакцину после завершения срока годности", - отметил санврач.

Чтобы максимально эффективно использовать вакцины, министерство использует несколько методов, рассказал санврач. Один из них - перераспределение между областями.

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"Мы видим, что некоторые области используют ту или иную вакцину гораздо эффективнее, например, Львовская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская области", - говорит Кузин.

Второй метод: Минздрав рекомендует использовать AstraZeneca с минимальным интервалом между первой и второй прививкой, то есть с интервалом в 4 недели, который указан в инструкции. Ранее Минздрав рекомендовал интервал в 12 недель, ссылаясь на большую эффективность.

Благодаря уменьшению интервала, по словам санврача, перед осенней вспышкой заболеваемости больше людей смогут вакцинироваться.

"Мы отдельно рассматривали результаты научных исследований, многие страны мира использовали именно такой подход из-за циркуляции штамма "Дельта". По поводу эффективности, то происходит незначительное снижение эффективности, но учитывая пользу вакцинации, чтобы предотвратить распространение штамма "Дельта", то этот риск снижения эффективности вакцины является относительно небольшим", - пояснил Кузин.

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Он добавил, что министерство активно рассказывает как про AstraZeneca, так и про другие вакцины. Но говорит, что дополнительно поощрять вакцинироваться именно этим препаратом Минздрав не будет, поскольку все вакцины в Украине эффективны.

"Вакцинация проводится, чтобы защитить население от тяжелого течения болезни, госпитализации и смертей. Поэтому как-то прицельно мотивировать прививаться той или иной вакциной Минздрав не собирается. Мы просто призываем людей вакцинироваться перед новой вспышкой", - заверил Кузин.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Для кого рассказ ? Наши лечатся граблями по лбу .
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07.09.2021 19:07
+4
Можете выбрасывать однозначно . Все старые вакцины уже неэффективны . Третий и четвертый варант уже впаривают .
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07.09.2021 19:04
+4
степешке весь ковишит вколите
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07.09.2021 19:05
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Народ тупит . Однозначно .
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07.09.2021 19:01 Ответить
Коли я писав, що в Україну завозять вакц...еее експериментальні препарати у яких вже збігає термін зберігання, то мені не вірили. Ось вам підтвердження. Так само вже багато інфи з офіційних і наукових джерел, що всі ці типу вакцини неефективні. Але штрикнуті ніколи не признаються у своїй дурні.
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07.09.2021 21:17 Ответить
Зелені "зебіли" - по іншому не назвеш.
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07.09.2021 19:01 Ответить
Чого це дебіли? Вони на цих вакцинах непоганий гешефт підняли.
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07.09.2021 22:40 Ответить
Укололся Пфайзером, и жена тоже. Вторая доза была 20 августа, пока полёт нормальный. На всякий случай попили аспирин, для расжижения крови.
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07.09.2021 19:01 Ответить
Файзером ? Файзер обьявил о третей и четвертой дозе ибо первые две уже не эфективны .
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07.09.2021 19:06 Ответить
Хе-хе. Это ты с вашим скотомицином спутник-вектор перепутал, лапоть Срок хранения более 4 млн доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году, их утилизируют, если не удастся использовать, - Кузин - Цензор.НЕТ 9029
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07.09.2021 19:25 Ответить
Для кого рассказ ? Наши лечатся граблями по лбу .
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07.09.2021 19:07 Ответить
А вам заплатили за участь у екскрименті? Жодна вакцина ще не пройла всі випробування та не допущена до використання в установленному порядку. Бажаю вам вижити. )))
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07.09.2021 21:13 Ответить
Умрут в течении 5 лет...
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07.09.2021 21:42 Ответить
Мне пофиг, у меня третья стадия рака.
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09.09.2021 03:02 Ответить
Можете выбрасывать однозначно . Все старые вакцины уже неэффективны . Третий и четвертый варант уже впаривают .
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07.09.2021 19:04 Ответить
Что-то не видал, чтобы спикер верховной рады предупредил депутатов, о том, что, непривитые будут уволены с работы . Можно же только в Ивано-Франковске угрожать простым людям и учителям. Если эти 450 умников не прививаются, то лично, Я эту хрень себе колоть не буду, спасибо.
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07.09.2021 19:22 Ответить
А они привитые Срок хранения более 4 млн доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году, их утилизируют, если не удастся использовать, - Кузин - Цензор.НЕТ 4344
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07.09.2021 19:26 Ответить
Физраствором? Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін - Цензор.НЕТ 5410
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07.09.2021 22:41 Ответить
Они таки сволочи, но они ж не идиоты. Файзером.
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07.09.2021 22:42 Ответить
Откуда у Вас такая инфа? Вы при их вакцинации присутствовали? Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін - Цензор.НЕТ 8698
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07.09.2021 22:48 Ответить
А ВР вакцинировали Файзером. Это не секрет. Даже объява прямо в вестибюле висела. Они шли, как "организованная группа", согласно этому мероприятию: https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
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07.09.2021 23:16 Ответить
Ну на заборе тоже много чего написано, а за ним просто дрова лежат. Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін - Цензор.НЕТ 4007
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07.09.2021 23:24 Ответить
У каждого свои источники информации. Любишь читать на заборе - читай на заборе Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін - Цензор.НЕТ 8301
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07.09.2021 23:26 Ответить
Все равно все вакцины подарены- выбросят и не вспомнят
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07.09.2021 23:45 Ответить
степешке весь ковишит вколите
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07.09.2021 19:05 Ответить
У автора материала, наверное, пятёрочка по математике в школе была.
"Кузин отмечает, что на уровне областей хранятся более трех миллионов доз вакцины AstraZeneca. По его словам, у некоторых партий этого препарата срок годности истекает в октябре, ноябре и декабре."
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07.09.2021 19:13 Ответить
Ну то нехай видадуть по 500 грн за одну вакцинацію і утилізовувати не прийдеться за гроші. Дебіли, *****! Срок хранения более 4 млн доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году, их утилизируют, если не удастся использовать, - Кузин - Цензор.НЕТ 1077
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07.09.2021 19:18 Ответить
Давали безплатно квитки на матчі Шахтаря і на концерт 24 серпня (це 200-250 грн), але тільки якщо колотися індійською чи китайською вакциною... Бо вони нафіг нікому не треба, а за Пфайзером і Модерною - в чергах стоять!
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07.09.2021 19:26 Ответить
Ви перебільшуєте. В нас на роботі записували на вакцинацію тими ж "файзером" і "модерною". Бажаючих було обмаль. А коли побачили як медики привезли цю вакцину у звичайній валізці - дехто із записаних також відмовився.
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07.09.2021 19:37 Ответить
вакцинувався з дружиною (лікує ковід) короноваком. той хто вакцинувався пфайзером . попадає в лікарню. оскільки умови зберігання пфайзеру дуже жорсткі Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін - Цензор.НЕТ 8359
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08.09.2021 09:54 Ответить
І враховуючи те що їх вже брали протермінованими........
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07.09.2021 19:34 Ответить
Вопрос только один. Это такая организация вакцинирования, или нежелание населения вакцинироваться в принципе.
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07.09.2021 19:58 Ответить
Второе. Украинцы в массе своей помирковани и раховыти. Ну и традиционно не верят своим керманычам.
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07.09.2021 22:44 Ответить
Центр Инфекционных Заболеваний США (CDC) провел исследование донорской крови на наличие антител. Результат: летальность вируса завышена в разы... Это и так было понятно, проект глобалисты раскручивали все мировые СМИ, а смертность в странах не выходила за пределы обычных годовых показателей, даже ниже была, инфу закрыли, теперь нигде не найти нельзя, кругом одни страшилки.(с)
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07.09.2021 19:59 Ответить
Це може означати, шо ми живемо з цим вірусом все своє життя. Решта - накручування людей до паніки і неможливість отримати медичну допомогу, як раніше. Результат бачимо, і він не остаточний.
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07.09.2021 20:28 Ответить
Бергамо - фейк?
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07.09.2021 21:29 Ответить
Сказки Монахова - фейк.
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07.09.2021 21:43 Ответить
Тести - фуфло.
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07.09.2021 22:05 Ответить
фейк-не фейк мы узнаем немного попозже .. достоверной инфы нет ни у кого..
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07.09.2021 22:43 Ответить
Так перебейте дату на упаковке и все дела.Какая разница чем это стадо колоть,в самом деле!
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07.09.2021 20:03 Ответить
Маниакальное желание уколоть весь мир! Похоже на сговор! ВИЧ не интересует, онкология , сердечные, голодание млнов, малярия и т.д. не колышут! А от короны прям спасти человечество хотят....
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07.09.2021 21:46 Ответить
Ну зачем так сразу "всё человечество!". Вон в Афгане у талибов его (ковида) вааще нет и ничего, их спасать не нужно. Нет телека, интернета - нет ковида, это как с насекомым шмель, по законам физики он летать не должен, но он про это не знает и потому летает.
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07.09.2021 22:01 Ответить
Лукашенко тоже хотел сделать вид что ковида нет и шо? Чуть с трона не скинули, до сих пор покоя масоны не дают...
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07.09.2021 22:17 Ответить
Нехай дякує, шо взагалі живий залишився, бо був би, як танзанійський президент.
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08.09.2021 13:49 Ответить
Правильно. Ковид автоматов талибанских боится. Потому и нет.
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07.09.2021 22:46 Ответить
Найбільш ймовірно, що такої кількості доз вакцин не має і не було й близько, а є вони лише на папері і так само будуть ніби-то утилізовані, а от ніби-то витрачені на них кошти успішно осядуть на офшорних рахунках "слуг" помноживши заявлену кількість на вартість кожної дози отримуємо дуже солідну суму на яку платників податків вкотре кинула "зелена" погань.
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07.09.2021 22:06 Ответить
 
 