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Решение о спецоперации разведчиков в Кабуле приняли за один день, - глава ГУР МО Буданов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Решение о спецоперации разведчиков в Кабуле приняли за один день, - глава ГУР МО Буданов

Решение о проведении спецоперации Главного управление разведки Министерства обороны Украины по эвакуации из Кабула группы журналистов и афганских переводчиков, сотрудничавших с западными странами, а также их семей, было принято украинской властью за один день.

Об этом в интервью заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для нашего спецподразделения Главного управления разведки - это, в принципе, типичная задача. Там, где многие подразделения мира не решаются на что-то, потому что это повышенные риски, у нас видение совершенно другое. Поэтому это и является залогом того, что нам удалось эвакуировать ту группу журналистов, о которой так много сейчас говорят в прессе", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что украинские разведчики готовы проводить спецоперации в любой точке мира, если будет принято соответствующее решение.

Смотрите: Военная разведка показала, как вывезла группу гражданских лиц из Афганистана. ВИДЕО

"Нам не нужно ничье разрешение или что-то подобное. Принимается решение, и оно будет выполнено… Это решение (о проведении спецоперации в Кабуле. - Ред.) было принято очень быстро, за один день", - резюмировал Буданов.

Как сообщалось, украинские разведчики по официальной просьбе Канады эвакуировали из Кабула 19 афганцев, сотрудничавших с канадскими силами в Афганистане. Сотрудники ГУР МО покинули безопасную территорию кабульского аэропорта, вошли в захваченный талибами город и вывели оттуда группу переводчиков с семьями.

Провести указанную операцию смогли только украинские разведчики, военнослужащие Канады, США и Катара не смогли эвакуировать афганцев из города.

Читайте: После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский

Переводчиков доставили в Украину, далее они собираются отравиться в Канаду.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
В 14-иу не було кому робити. А от коли за 100 м від позицій 3 дні помирав морпіх, - Зеленський чомусь забив на нього болт...
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07.09.2021 19:20
+5
Операция по вагнеровцам готовилась месяцами, а слита Янелохом Луке и }{уйлу за 1 день.
Умеет ведь, когда хочет... Решение о спецоперации разведчиков в Кабуле приняли за один день, - глава ГУР МО Буданов - Цензор.НЕТ 8009
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07.09.2021 19:17
+4
и кого там надо было эвакуировать,в феврале-марте 2014?янучару шоле?
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07.09.2021 19:47
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А хтось реально забздів точно так зробити в лютому-березні 2014 року...
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07.09.2021 18:59 Ответить
В 14-иу не було кому робити. А от коли за 100 м від позицій 3 дні помирав морпіх, - Зеленський чомусь забив на нього болт...
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07.09.2021 19:20 Ответить
Вообще-то было кому. 3, 8, 73 и кое-кто ещё были в Крыму во время его оккупации. Но...
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07.09.2021 19:25 Ответить
Вони всі відмовлялися стріляти у братній народ, бо вони всі були місцевими кримчанами.
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07.09.2021 20:28 Ответить
зеленые человечки были им братним народом?! Рішення про спецоперацію розвідників у Кабулі прийняли за один день, - голова ГУР МО Буданов - Цензор.НЕТ 8539
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07.09.2021 21:17 Ответить
Так, саме вони. Адже більше половини так званих "морпіхів" лишилися там служити москалям. І багато інших.
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07.09.2021 22:22 Ответить
Вообще-то конкретно им не было такого приказа. Кировоградцы, хмельничане, очаковские и многие другие вовсе не из Крыма.
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08.09.2021 21:04 Ответить
Какой приказ нужен военнослужащему в случае захвата его части вооруженными людьми? Не пиши глупости. Ему ПО УСТАВУ положено стрелять при захвате твоей части. Они отказывались стрелять.
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09.09.2021 19:50 Ответить
Похоже вы безгранично далеки от военного дела. Иначе бы знали, что упомянутый выше спецназ прибыл в АРК для выполнения спецзадач. Их ппд никто не захватывал.
Так то да, ГУиКС прямо предписывает открывать огонь в случае нападения на режимный объект.
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10.09.2021 01:14 Ответить
В одній тільки СБУ в лютому 2014 р. налічувалось понад 20 тис. озброєних штатною зброєю і автоматами військовослужбовців із відпрацьованою мобготовністю 2 години.
Про те, що вони "не готові були стріляти" не треба говорити - усі вони лишились на службі після березня 2014 р., крім тих, що стали зрадниками за фактом окупації.
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08.09.2021 11:09 Ответить
и кого там надо было эвакуировать,в феврале-марте 2014?янучару шоле?
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07.09.2021 19:47 Ответить
Точно. А шо там з вагнергейтом? У мене вже прокисли попкорн та пепсікола, ніяк кіна не дочекаюсь. )))
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07.09.2021 19:44 Ответить
Я вселяку локшину ,в т.ч. "вагнергейт", не вживаю !!!)))
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07.09.2021 19:49 Ответить
Операция по вагнеровцам готовилась месяцами, а слита Янелохом Луке и }{уйлу за 1 день.
Умеет ведь, когда хочет... Решение о спецоперации разведчиков в Кабуле приняли за один день, - глава ГУР МО Буданов - Цензор.НЕТ 8009
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07.09.2021 19:17 Ответить
Ви в Україні хоч одну операцію проведіть, для чого нам в Кабулі.
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07.09.2021 19:24 Ответить
Яку?? Рейдерську чи кришувати ???Льогко !!!)))
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07.09.2021 19:31 Ответить
Те, що спецоперація пройшла успішно - честь і хвала. А от те, що рішення приймали цілий день - дуже бентежить. За цей час можливо захопити цілу країну. Так що нашим військовим керівникам нема чим вихвалятися.
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07.09.2021 19:45 Ответить
ВОТ ТАК И ПУТИНА НАКАЗАТЬ МОЖНО, ТОЛЬКО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ БОЙЦОВ !!! ЧТОБЫ КГБЭШНИКИ НЕ ПРОНЮХАЛИ !)
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07.09.2021 20:54 Ответить
а можно провести операцию по устранению *****, а лучше вместе с ним и все кремльблёвской верхушки? Рішення про спецоперацію розвідників у Кабулі прийняли за один день, - голова ГУР МО Буданов - Цензор.НЕТ 8560
думаю население Украины (которое не-73%) скинулось бы в размере своей годовой зарплаты Рішення про спецоперацію розвідників у Кабулі прийняли за один день, - голова ГУР МО Буданов - Цензор.НЕТ 8560
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07.09.2021 21:20 Ответить
лучше синица в Кабуле, чем журавль...
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07.09.2021 22:42 Ответить
Все удалось, потому что у главзебила не спрашивали разрешение на операцию и потому что он не взял ее под "личный контроль", а то бы вышло, как с Журавлем и вагнеровцами...
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07.09.2021 22:53 Ответить
Нет. Просто пообещали привезти опиума на пробу. Наркоман за дозу родную маму продаст.
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08.09.2021 00:45 Ответить
две весчи, которые любят тишину - финансы и разведка... а когда рукойводители свистят в свисток - это уже дебилизм...
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08.09.2021 05:26 Ответить
Та кто лавэ дал ,того и в самолет посадили. Мгновенно принятое решение.
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08.09.2021 08:42 Ответить
А провести цю операцію дали кацапські спецслужби і замість половини цивільних впихнули своїх агентів, а ніші радіють і вбивають в мізки громадян про свій успіх. Як там "вагнерівці"?
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08.09.2021 09:00 Ответить
 
 