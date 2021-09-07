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Новости Политика Украины
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421 гражданин Украины находится в незаконном заключении в РФ и на оккупированных территориях, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

421 гражданин Украины находится в незаконном заключении в РФ и на оккупированных территориях, - Денисова

На сегодняшний день уже 421 гражданин Украины находится в незаконном заключении в РФ и на территориях временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Очень приятно получать сегодня телефонные звонки и цветы от освобожденных из русского плена два года назад украинских военнопленных моряков, политзаключенных и их родных. Рождение детей, профессиональный рост, новые увлечения. Жизнь продолжается!

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Но не забываем, скорейшего освобождения ждет 421 гражданин Украины, находящийся в незаконном заключенные в РФ и на территориях временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей", - написала Денисова. 

Она подчеркнула, что Украина приложит максимум усилий, чтобы вернуть украинских граждан из российского плена.
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Зечерт выдал срашке всех кого они хотели, по вагнеровцам вообще все слил урод. Теперь никаких обменов нет и не будет. Спасибо зебилам
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07.09.2021 19:05 Ответить
Уважаемая госпожа Денисова , польза от Крымской Платформы только в том, что фашисты репрессировали ее участников из Крыма , а все 40 стран участников что предпринимают? Озабочены?
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07.09.2021 19:06 Ответить
"фашисты" следует читать РАШИСТЫ
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07.09.2021 19:07 Ответить
Обмен сигналами. Что прикрывают учения "Запад-2021" и при чем здесь визит американских конгрессменов в Киев

самая бурная тема у ************ сегодня - был как раз визит этих конгрессменов ...
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07.09.2021 19:09 Ответить
Людмила предстоит поездка в солнечный Таиланд за курьерами, забей на все остальное.
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07.09.2021 20:01 Ответить
 
 