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Лето этого года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений, - Служба по контролю за изменением климата

Новости Цензор.НЕТ Общество

Лето этого года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений, - Служба по контролю за изменением климата

Средняя температура воздуха в июне-августе была почти на 1,0°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы.

Об этом сообщила Служба по контролю за изменением климата (C3S) программы Copernicus Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), созданная по инициативе Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters. Предыдущие самые жаркие лета 2010-го и 2018-го были холоднее на 0,1°C.

При этом в глобальном масштабе август 2021 года вместе с августом 2017 года стал третьим по высоте температуры за всю историю наблюдений - чуть более чем на 0,3°C теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы.

Для Европы август 2021 года был близок к среднему значению за 1991–2020 годы, но с контрастирующими условиями по всему континенту. К ним относятся рекордные максимальные температуры в странах Средиземноморья, температуры выше среднего на востоке и, как правило, ниже средних на севере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От +27 до резких заморозков: климатолог рассказала, какой будет погода в Украине этой осенью

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
а осінь - самою холодною?
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07.09.2021 19:30
+3
"Служба по контролю за изменением климата" Вот уже где раздолье для бездельников . создайте службу контроля за ветром или солнцем .
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07.09.2021 19:49
+3
але згадайте...літо (в центральній Україні) у перші місяці було не надто жарким - бо дощі не припинялись... от серпень...можливо... і то поливало і градом, розмір від вишні до горіха, било..
хіба ні?....ну а вересень...бррр... шось дуже вже класичний осінній ))) і шо буде далі??
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07.09.2021 20:13
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Згоден. Якесь дуже зуйове літо було цього року.
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07.09.2021 19:29 Ответить
але згадайте...літо (в центральній Україні) у перші місяці було не надто жарким - бо дощі не припинялись... от серпень...можливо... і то поливало і градом, розмір від вишні до горіха, било..
хіба ні?....ну а вересень...бррр... шось дуже вже класичний осінній ))) і шо буде далі??
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07.09.2021 20:13 Ответить
неделя жары была... ерунда... бывало и +42 в Днепре, а в этом году еле еле до 35 дотянули... и куча дождей.
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07.09.2021 21:17 Ответить
а осінь - самою холодною?
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07.09.2021 19:30 Ответить
Не знаю...но ,реально,раньше было жарче)в этом году я ,в июле ,не купалась все время в море-кипятке,как раньше
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07.09.2021 19:34 Ответить
Готов поспорить- следующее лето будет значительно жарче! Настолько жаркое, что мне в башку не приходит. Я об этом законе № 5153, о налоговой "амнистии". До 01.09.2022 надо заплатить этим чертям прывладным, какие-то, совершенно немыслимые суммы. Лето этого года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений, - Служба по контролю за изменением климата - Цензор.НЕТ 8006 . Ню-ню... Будет не просто жарко. Будет кроваво жарко. Тут- без вариантов.
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07.09.2021 19:34 Ответить
а зимой в Даласе было -10 мороза, это побережье Мексиканского залива на широте субтропиков, и ЮАР этим летом замерзала от морозов
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07.09.2021 19:43 Ответить
...да и хер на них Літо цього року в Європі стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - Служба з контролю за зміною клімату - Цензор.НЕТ 492
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07.09.2021 23:59 Ответить
Пам'ятаю як в Києві років 15 назад, в серпні так жарило, що хоч вішайся. Цього року реально спекотних днів було не так багато, можливо тиждень за все літо.
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07.09.2021 19:46 Ответить
В 1994-му в серпні-вересні ще було за +30 і ми по дорозі з роботи виходили в Гідропарку купатися, бо спека добивала.
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07.09.2021 19:49 Ответить
На кінець тижня і прогнозують +28-30
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07.09.2021 19:52 Ответить
Але вода вже холодна. Все одно не те...
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07.09.2021 20:39 Ответить
"Служба по контролю за изменением климата" Вот уже где раздолье для бездельников . создайте службу контроля за ветром или солнцем .
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07.09.2021 19:49 Ответить
Класна робота, дивитись за термометром, майже те ж саме що дивитись як ростуть оливки, які плодоносять через 40 років.
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07.09.2021 19:51 Ответить
Сразу виден человек, который провел замечательный отдых в Стране Оливок... Літо цього року в Європі стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - Служба з контролю за зміною клімату - Цензор.НЕТ 1209 Чес слово, друже, ты молодца! Моя зависть- белая, поверь.
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07.09.2021 19:56 Ответить
Блін, там взагалі жесть, йдеш, збоку гранат росте, інжир, під ногами в пилюці розмарін, лаврушка, оливки на кожному кроці, дикі кози бігають, в море закинеш гачок з креветкою, за півгодини натягаєш на вечерю, реально тому Гераклу треба було шукати ворогів.
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07.09.2021 19:59 Ответить
З цими медузами і блохами в нашіх морях всі, хто міг, тікають другий рік подалі. Майже за ті ж гроші. Ми теж думаємо днів на 5 ще мотнути, поки всіх знов не позакривали.
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07.09.2021 20:03 Ответить
Цікава точка зору.
Навіть замислився, як умовному неандертальцю пояснити роботу вченого, студента, програміста?
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07.09.2021 21:51 Ответить
А щодо строку історії спостережень - це смішно, аж з 1991-го. Разом з розвалом совка раптом почали спостерігати. І наспостерігали ж таки.
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07.09.2021 20:08 Ответить
Мне кажется или они пиз.ят, примерно на 0.3, а может и на все 0.5 градуса. В Одессе самое жаркое, по ихнему, лето что-то не очень, ну а осень, прям сейчас яйца стынут!
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07.09.2021 23:40 Ответить
"чуть более чем на 0,3°C теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы" - ну все, капец теперь Літо цього року в Європі стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - Служба з контролю за зміною клімату - Цензор.НЕТ 723
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07.09.2021 23:57 Ответить
Вообще упоролись, реально самый дубарь был за последние три года, я в футболке почти не выходил из-за ветра
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08.09.2021 07:33 Ответить
 
 