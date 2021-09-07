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Украинская фарминдустрия лидирует по показателю прироста среди всех секторов экономики, - данные исследования

Новости Цензор.НЕТ Экономика Здоровье

Украинская фарминдустрия лидирует по показателю прироста среди всех секторов экономики, - данные исследования

Фармацевтическая индустрия Украины сейчас испытывает значительный подъем – не только потому, что специфика деятельности позволила ей легче пройти через испытания 2020 года, но и благодаря внедрению перспективных технологий производства и менеджмента.

Об этом говорится в справочнике "Фармацевтика Украины 2021", который компанияTop Lead подготовила в партнерстве с фармацевтической компанией "Дарница" и при поддержке аналитического проекта BusinessViews, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно материалам справочника, двадцатка крупнейших компаний отрасли в 2020 году смогли повысить продажи продукции, а более половины из них увеличили свое присутствие на рынке лекарственных средств. По состоянию на начало текущего года объем этого рынка оценивался в 4 миллиарда долларов. Среднегодовой темп прироста аптечного сегмента, который до начала пандемии составлял 12,6%, незначительно замедлился – до 7,9%. Но на фоне других секторов экономики это стало едва ли не рекордным показателем.

По мнению главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, своей стойкостью к глобальным экономическим потрясениям фармацевтика – как в Украине, так и в целом в мире – обязана высокой степени внедрения инноваций. Перед началом пандемии украинские фармакологические компании инвестировали в автоматизацию производства и диджитализацию управленческих процессов в общей сложности 1,5 млрд грн, что позволило значительно повысить эффективность труда и избежать дефицита лекарств во время локдауна.

Исполнительный директор Top Lead Станислав Шум подчеркнул, что фарма занимает одну из лидирующих позиций среди других отраслей по продуктивности: на одного сотрудника приходится почти 1,4 млн грн ВВП. Из-за этого работа в фармацевтической индустрии остается одной из наиболее высокооплачиваемых, а это, в свою очередь, привлекает высококлассные кадры.

В таких благоприятных условиях доля лекарственных средств украинского производства, как свидетельствуют данные из справочника "Фармацевтика Украины 2021", за последние 10 лет выросла с 28% до 37% в денежном эквиваленте. Кроме того, хотя импорт лекарств преобладает в сфере внешней торговли, с 2015 года объемы экспорта также существенно увеличились и достигли 235 млн долларов.

Кроме позитивных тенденций в сугубо экономическом разрезе, авторы справочника отмечают также повышение уровня цифровизации сервисной составляющей. Это направление также стало более инвестиционно привлекательным на фоне карантинных ограничений 2020 года. В частности, речь идет о переходе на электронный документооборот, постепенном внедрении электронных рецептов, популяризации розничной интернет-торговли лекарственными средствами. По прогнозам экспертов, приведенных в исследовании "Дарницы" и Business Views, до 2026 года доля цифровой коммерции в этой сфере достигнет по меньшей мере 15%.

Авторы справочника указывают, что при условии соблюдения определенного курса – углубления законодательной интеграции с ЕС, реформы системы здравоохранения, развития государственно-частного партнерства – украинская фармацевтическая отрасль продолжит реализацию своего потенциала.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
это типа врвпкмя продать средсва защиты,а затем на ажиотажном спросе броситься усиленно выпускать,загнав цены в поднебесье?ну чо,перспективная технология и менеджмент...девяностопятиквартальная.
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07.09.2021 20:15
+5
Производители фуфломицына нынче на коне.
Воды и мела хватит еще на долго.
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07.09.2021 20:29
+4
Вот что ковид животворящий делает!)
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07.09.2021 20:38
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Правила форума Совет форумчан
ну это не на долго . инвестиционные няньки доберутся и до них Украинская фарминдустрия лидирует по показателю пророста среди всех секторов экономики, - данные исследования - Цензор.НЕТ 4051
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07.09.2021 20:12 Ответить
это типа врвпкмя продать средсва защиты,а затем на ажиотажном спросе броситься усиленно выпускать,загнав цены в поднебесье?ну чо,перспективная технология и менеджмент...девяностопятиквартальная.
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07.09.2021 20:15 Ответить
Колеса толкать - дело прибыльное...
Не зря рекламы всяких желтых долгитов - пруд пруди..
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07.09.2021 20:19 Ответить
Реклама Дарниці ))
А я від неї не у захваті. Нічого особливого не виробляють. Але завод і обладнання не гірше ніж у крка
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07.09.2021 20:19 Ответить
думаю это из-за паники коронавирусной, когда выгребалось все, о чем только кто-то намекал в СМИ, что это помогало не умереть - от аскорбинки и парацетамола (цены сразу взлетели в разы) до таблеток от ревматизма, малярии и пр. (которые пропали из аптек мгновенно)
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07.09.2021 20:27 Ответить
Производители фуфломицына нынче на коне.
Воды и мела хватит еще на долго.
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07.09.2021 20:29 Ответить
Украинская фарминдустрия лидирует по показателю пророста
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07.09.2021 20:31 Ответить
показатель пророста? 8-\ что вы там курите, то что проросло?
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07.09.2021 20:34 Ответить
Вот что ковид животворящий делает!)
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07.09.2021 20:38 Ответить
Ковід довше, але за "свинячого грипу" аптеки вичистили від залежалого товарк краще!
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07.09.2021 20:43 Ответить
на здоровье украинского народа ,во времья вирусной шумихи ,подняли монету повышая цены
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07.09.2021 20:42 Ответить
Аптека - дверь к здоровью! (Лозунг). Не очень верится, что с помощью химических препаратов можно приобрести здоровье!
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07.09.2021 20:45 Ответить
Пить кока-колу или аналог и быть здоровым?.Нонсенс.Все смолоду укорачивают себе жизнь стараниями рекламы.
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07.09.2021 20:59 Ответить
Кругом сговор.Бизнес по зеленски..Засрали природу синтетикой напрочь! От футболки до шприца!Одно спасение- природная пенька.Масло,семя,мешки,сумочки,бумажные пакеты и тд.50 лет назад все было биоразлагаемое.Моль исправно уничтожала шерсть.Нет же появились нейлоновые рубашки,целлофановые пакеты,кульки .И погнало -поехало.Изгадили планету напрочь.
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07.09.2021 21:07 Ответить
Зараз самий вигідний бізнес це аптеки та надання ритуальних послуг Українська фарміндустрія лідирує за показником приросту серед усіх секторів економіки, - дані дослідження - Цензор.НЕТ 3219
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07.09.2021 21:22 Ответить
Фармацевтика - самая успешная отрасль аферистов. Слава КОВИД-19.
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07.09.2021 22:28 Ответить
...как правило фамацевтическая мафия всегда идет нога в ногу с продажей оружия, наркотой и проституцией...
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08.09.2021 05:14 Ответить
 
 