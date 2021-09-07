У обоих Вилкулов, старшего и младшего, провели обыски по делу о гибели мэра Кривого Рога Павлова, - СМИ

Полицейские обыскали жилье и.о. мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и его сына Александра по делу о смерти мэра города Константина Павлова.

Об этом сообщают со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Українські новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Были обыски у него сегодня. Также обыски были у его сына", - сообщил источник о Вилкуле-старшем.

По его словам, обыски проводились в рамках расследования дела о гибели Павлова.

Также сотрудники полиции провели обыски дома у заместителей мэра Кривого Рога Александра Катриченко и Евгения Удода.

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Криворожский телеканал "Первый городской" дополняет, что во время обысков не нашли ничего противозаконного, но изъяли телефоны и компьютеры.

Всего за день 7 сентября полицейские провели по делу о гибели Павлова 16 обысков, сообщил на брифингезамначальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.

"Сегодня было проведено 16 обысков. Ранее также проводились обыски. Но проведение обысков – это один из видов получения доказательств, поэтому возможно это не последний", - сказал Батюк.

Он добавил, что всего в этом уголовном производстве допросили уже более 180 человек.

"Это лица из числа его знакомых, близких, родственников, коллег по работе, а также других лиц, у которых, по данным предварительного расследования, могла быть какая-то информация о возможных мотивах совершения этого поступка Павловым или другие данные, которые могли бы способствовать органу досудебного расследование", - сказал полицейский.

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Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.