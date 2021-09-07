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Новости Происшествия
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Вилкул Александр (465) Кривой Рог (1128) обыск (1844) Нацполиция (15728) Вилкул Юрий Григорьевич (55) Павлов Константин (28)

У обоих Вилкулов, старшего и младшего, провели обыски по делу о гибели мэра Кривого Рога Павлова, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

У обоих Вилкулов, старшего и младшего, провели обыски по делу о гибели мэра Кривого Рога Павлова, - СМИ

Полицейские обыскали жилье и.о. мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и его сына Александра по делу о смерти мэра города Константина Павлова.

Об этом сообщают со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Українські новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Были обыски у него сегодня. Также обыски были у его сына", - сообщил источник о Вилкуле-старшем.

По его словам, обыски проводились в рамках расследования дела о гибели Павлова.

Также сотрудники полиции провели обыски дома у заместителей мэра Кривого Рога Александра Катриченко и Евгения Удода.

Читайте: Основные версии гибели мэра Кривого Рога Павлова - самоубийство и доведение до самоубийства, - Нацполиция

Криворожский телеканал "Первый городской" дополняет, что во время обысков не нашли ничего противозаконного, но изъяли телефоны и компьютеры.

Всего за день 7 сентября полицейские провели по делу о гибели Павлова 16 обысков, сообщил на брифингезамначальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.

"Сегодня было проведено 16 обысков. Ранее также проводились обыски. Но проведение обысков – это один из видов получения доказательств, поэтому возможно это не последний", - сказал Батюк.

Он добавил, что всего в этом уголовном производстве допросили уже более 180 человек.

"Это лица из числа его знакомых, близких, родственников, коллег по работе, а также других лиц, у которых, по данным предварительного расследования, могла быть какая-то информация о возможных мотивах совершения этого поступка Павловым или другие данные, которые могли бы способствовать органу досудебного расследование", - сказал полицейский.

Также читайте: Нацполиция о гибели мэра Кривого Рога: алкоголя или наркотиков в крови Павлова не обнаружили

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти. 

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
Нашли зацелованный портрет путина
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07.09.2021 20:23
+19
единственные выгодоприобретатели смерти Павлова, это сепаратисты Вилкулы..
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07.09.2021 20:24
+15
И шо, нашли третьего вилкула?
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07.09.2021 20:21
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И шо, нашли третьего вилкула?
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07.09.2021 20:21 Ответить
Нашли зацелованный портрет путина
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07.09.2021 20:23 Ответить
не, нашли доказательства инцеста между вилкулом и вилкуленком.
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07.09.2021 22:53 Ответить
единственные выгодоприобретатели смерти Павлова, это сепаратисты Вилкулы..
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07.09.2021 20:24 Ответить
зеленский против того, чтобы вилкулы были единственные
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07.09.2021 20:30 Ответить
Чому, вони ж з одної жопи?
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07.09.2021 20:34 Ответить
У який спосіб? В обох Вілкулів, старшого і молодшого, провели обшуки у справі про загибель мера Кривого Рогу Павлова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8178
Відомо, що Юрій Вілкул знятися з другого туру виборів мера на користь загиблого
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07.09.2021 21:03 Ответить
Вилкул старший снялся с выборов в связи с операцией на сердце в период выборов, при этом кандидаты №2 и №3 были выдвиженцами Вилкула.. Павлов был №2.. а ЦИК имени Зеленского, ГБР, МВС и СБУ пропустили тот беспредел на выборах.. я полагаю, за очень крупную сумму..
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07.09.2021 21:08 Ответить
Ну, відсутність Кернеса в Україні і важка хвороба не завадила йому обратися мером Харкова
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07.09.2021 21:26 Ответить
оо!.. это Богоявленное чудо электронной подписи Святага Кернеса и архангела його Фукса..
Руководство ГБР до сих пор переваривает те деньги, которые Фукс заплатил за закрытие уг дела по подделке элк подписи дохлого Кернеса..
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07.09.2021 21:31 Ответить
Целовали надеюсь во всевидящее о.ко?
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07.09.2021 20:25 Ответить
Срервятники на мертвечину злетілися?
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07.09.2021 20:28 Ответить
наконец-то лед тронулся...
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07.09.2021 20:32 Ответить
а розовый туман криворожья уже рассосался???
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07.09.2021 20:40 Ответить
А вот застрелился бы какой Вася, простой слесарь - никаких допросов или обысков нигде не проводили бы. А тут - хозяин жизни сам мер Кривого Рога!
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07.09.2021 20:44 Ответить
Дык, Вася поди соотносится к 73%.
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07.09.2021 20:49 Ответить
мЭр
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19.12.2021 17:25 Ответить
Навіщо обшуки, оприлюдніть записи останніх хвилин цього самогубці, і все стане на свої місця. Таке враження що його замовили ці сепари.
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07.09.2021 20:48 Ответить
Ви шо , з каазлабадii?
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07.09.2021 20:58 Ответить
Знайшли привід покошмарити вікулів. От і все.
Я не прихильник цієї сімейки, але тут усе шито зеленими нитками. Хочуть частину посадити, частину залякати, ну, щоб на малій батьківщині «одного із найвеличніших лідерів світу» були тільки його прихильники
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07.09.2021 20:58 Ответить
Ага, ТарелкульІ сидели и ждали когда к ним соизволят прийти и найти на них компромат.
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07.09.2021 21:17 Ответить
надо было еще пару месяцев подождать. А то вдруг не успели все улики замести
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07.09.2021 21:38 Ответить
В нормальній країні ці виродки сиділи б у в'язниці, а їх майно було б конфісковане, але у нас вони ще й беруть участь у виборах, заробляють величезні гроші і співпрацюють з окупантами. Не дивно, що в країні така велика кількість антиукраїнської погані.
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07.09.2021 22:00 Ответить
Так а зачем у них обыски проводили, если мер самоубился? Или инфа подаваемая в СМИ сильно отличается от реалий следствия.
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07.09.2021 22:20 Ответить
Мне кажется, если бы он прям самоубился, то думаю все же бы попытался кому то этим насолить или подставить кого то. Записки были бы. А так, реально похоже на тупость в обращении с оружием.
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07.09.2021 22:50 Ответить
А в їхніх анусах шукали ??? ОТОЖ !!!
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08.09.2021 00:10 Ответить
 
 