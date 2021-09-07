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Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию COVID-19 Монастырского, Кубракова и Кузина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию COVID-19 Монастырского, Кубракова и Кузина

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Координационный совета по противодействию распространению COVID-19.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский ввел в состав Координационный совета министра инфраструктуры Александра Кубракова, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина и главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского.

Также, согласно документу, утверждены в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Выведены из персонального состава Координационного совета бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-министр здравоохранения Илья Емец, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Автор: Володимир Янченко
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Сезонна міграція гельмінтів ,все природньо !!!)))
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07.09.2021 20:52 Ответить
Так ці придурки (особливо Монастирський) "санацію" від "санкції" відрізнить не здатні!!!
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07.09.2021 20:53 Ответить
Какаяразніца? Головне, буде отримувати доплату, за "труди тяжкие".
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07.09.2021 21:02 Ответить
А папу шуру з бабой Бенєй, шо-такі нє ввьол?!) Ти диви, який антікорупціонер! Я в восхіщєнії!)))
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07.09.2021 21:29 Ответить
Зеленський увів до складу Координаційної ради з протидії COVID-19 Монастирського, Кубракова і Кузіна - Цензор.НЕТ 4271
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07.09.2021 21:35 Ответить
Шо там с ковидом в Афгане, Белорусии? Фины молчат, швеция...
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07.09.2021 21:48 Ответить
А лысый (кошевой) где? Почему этого клоуна не трудоустроили в какое-то снбо?
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07.09.2021 22:29 Ответить
дружно продолжим выполнять противоэпидемические меры, которые за полтора года нигде нихрена не помогли
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07.09.2021 22:48 Ответить
 
 