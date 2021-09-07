Пандемия COVID-19 вышла на плато без роста и снижения числа заболевших, - ВОЗ

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове заявила, что сейчас мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, которое, однако, находится на достаточно высоком уровне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы уже вышли на плато, однако оно находится на достаточно высоком уровне. Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - отметила эксперт ВОЗ.

Мария Ван Керхове также подчеркнула, что в мире ежедневно фиксируют около 4,5 миллиона новых случаев заражения COVID-19 и почти 72-78 тысяч летальных случаев.

В то же время в ВОЗ добавляют, что ситуация с пандемией в разных регионах мира заметно отличается.

Читайте: Срок хранения более 4 млн доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году, их утилизируют, если не удастся использовать, - Кузин

в мире по состоянию на утро 7 сентября зафиксировали 221 978 794 случаев заражения коронавирусом. В частности выявлено 4 588 888 смертей, выздоровели 198 583 498 человек. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (40865794), Индия (33057320) и Бразилия (20899933).