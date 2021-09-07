Пандемия COVID-19 вышла на плато без роста и снижения числа заболевших, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове заявила, что сейчас мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, которое, однако, находится на достаточно высоком уровне.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Мы уже вышли на плато, однако оно находится на достаточно высоком уровне. Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - отметила эксперт ВОЗ.
Мария Ван Керхове также подчеркнула, что в мире ежедневно фиксируют около 4,5 миллиона новых случаев заражения COVID-19 и почти 72-78 тысяч летальных случаев.
В то же время в ВОЗ добавляют, что ситуация с пандемией в разных регионах мира заметно отличается.
в мире по состоянию на утро 7 сентября зафиксировали 221 978 794 случаев заражения коронавирусом. В частности выявлено 4 588 888 смертей, выздоровели 198 583 498 человек. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (40865794), Индия (33057320) и Бразилия (20899933).
Пожалуйста, подождите...
У верен, что ношение нижнего белья и чистка зубов в свое время у отсталых вызывала такое же неприятие.
Фото ненормальное, ибо пользы от маски НОЛЬ. А вреда несколько больше.
Быстро узнаешь есть ограничения или нет.
https://youtu.be/He6jyfcDNRo
Таким образом ученые зафиксировали, что голова в хлопковой маске «вдыхала» на 40% меньше частиц вируса, чем голова без маски. Респиратор N95, который используют профессиональные медики, как выяснили исследователи, обеспечил еще большую защиту: он блокировал до 90% инфекции.
Это японцы. Они это конечно же делали делали исключительно, чтобы обмануть тебя, ненаглядного и драгоценного.
Весь Мир думает, как бы обмануть тупорылых колхозников из Украины.
пока что смахивает на очередную новость от "британских ученых" (или китайских, неважно) в желтой прессе
может, ты еще и сватов с лигойсмеха смотришь и все, что там говорят, принимаешь на веру?
https://www.newsmax.com/newsfront/n95-facemask-cloth-coverings/2021/08/22/id/1033332/?fbclid=IwAR2IppeKj_gUQ9YPn66f8KdaQqY68rh2nVgJ6_YZY4dnJOy6SzKIcEr0wjE
A new study examining masks effectiveness in protecting against COVID-19 infection finds N95-style masks to be more effective than surgical masks or other cloth coverings, adding scientific backing to the argument masks do provide some level of protection.
The University of Waterloo study published July 21 found "standard surgical and three-ply cloth masks" only "filter at apparent efficiencies of only 12.4% and 9.8%," while KN95 and N95 masks have "substantially higher apparent filtration efficiencies (60% and 46% for N95 and KN95 masks, respectively).
Просто пам*ятаю, скільки тут постили картинку з шаленими цифрами =ефективності=.
Потім ще була можель від японців, потім ще дослідження і т.д. Кожне кричить своє.
Я писала про це минулого року: щойно влітку почали впроваджувати примусові маски, я натрапила на великий і серйозний пост американця, який є членом професійного корпусу (тут є -орден- бухгалтерів, інженерів і т.д.), який об*єднує представників певних регламентованих спеціальностей, йшлося про щось пов*язане з домішками і чистотою повітря. Я його скопіювала, але, видно забула зберегти і вночі ноут робив update, текст пропав і я не змогла його ні знайти потім, ні відновити. Він багато років в даній галузі і розповів про три категорії масок, однозначно заявивши, що ті маски, які нав*язали людям з погрозою штрафів та інших санкцій - це ні про що.
Але, мені здається, притомна людина і без цього розуміє, що шмата з тканини чи оте китайське барахло з аптеки, в якому реально задихаєшся, захищає від вірусу. Вона ж навіть не прилягає щільно до обличя ні на щоках, ні біля носа, під очима. Вірусу місця повно. + очі.
Тут не лише на підборіддях носять, а натягують до ліктя. Підходять до магазину / кафе - стягують з руки і беруть уже на обличчя. В машині лишають і т.д. Про що мова ?
Але =рекомендації= виконуються.
Профанація.
Я в курсі (просто вже зайве не ставлю на форумі, бо труть, банять, а в коментаторів зашкалює агресія і прокльони).
Тут люди від початку писали, що болить голова, слабкість через тривале перебування в масці. Інші з них сміялися і казали, що то все вигадки. Але вони ще й діток примушуть цілий Божий день бути в масці в школі. Я не знаю, що потім буде з ними і з тими, хто, бідненький, мусить бути в масці на роботі.
Не заставляют. Но голого и вонючего на работу не возьмут.
Нічого нема щодо potential long-term health outcomes.
Вони тільки пообіцяли дослідити дію на вагітних, яких вже обштрикали, та відповідно - немовлятах, народжених від цих жінок.
І щодо міокардитів / перикардитів: аж внесли в списочок застережень. Але можливі наслідки для здоров*я через довший час - ЩЕ не відомі. Тому фда люб*язно їх попросила провести дані пост-маркетингові дослідження для оцінки ризику міокардиту / перикардиту. Бо окремі опинилися в інтенсивній терапії через вакцинку.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
Что случилось со знаменитым еврейским умом? Или тоже подвержены пропаганде.. Или принцип стада. (с)
Причому ж самі зазначають, що протигрипозна дійсна проти 4 штамів, а про ковідні тріщать, що вони ефективні проти всіх: і теперішніх, і майбутіх.
https://www.vesty.co.il/main/article/skkbzsqft
І не втомлюються ж, курви, кожного дня людям мозок промивати.
"У Новій Зеландіі відловили одного хворого на дельту та посадили всю країну на карантин. Працюють лише крамниці та аптеки"
Хіба це не маразм?
А мені байдуже, маразм це чи нє, мені головне, щоб вдруге не захворів мій чоловік та я. А усі інщі нехай самі вирішують, що їм робити і де носити маску, у кишені чи на носі.
Як там у Німеччині з вакцинами та шо вам прогнозують на майбутнє ?
https://www.globalresearch.ca/sucharit-bhakdi-covid-19-vaccination-greatest-threat-humanity-ever-faced/5753894
Вакцина ніяк з цим не допоможе.
Скажи ще, що ковіду не існує і розмову закінчуємо.
Які ще у тебе фантазії що до мене?
Цензор, исправьте очепятку, должно быть "еженедельно".