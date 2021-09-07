Подросток из Мариуполя пойдет под суд за то, что сжег флаг Украины
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17-летнему парню грозит от штрафа в 850 грн до лишеиния свободы на 3 года.
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"7 августа 2021 года 17-летний парень в кустах неподалеку от общеобразовательной школы нашел Государственный Флаг Украины и поджег его. Указанные противоправные действия правонарушитель снял на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей", - сказано в сообщении.
Против него открыли дело по статье о публичном надругательстве над государственными символами. Дело направили в суд.
Наказание по этой статье варьируется от штрафа в размере до 850 грн или ареста на срок до шести месяцев до лишения свободы на срок до трех лет.
Уголовная ответственность грозит лицам, которым в момент совершения преступления исполнилось 16 лет.
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Хлоп не поважає країну в якій живе
Год минимум и никаких штрафов
Ничего ему не будет….«а судьи кто?»
Там все такие, тихо ненавидят Украину.
Кивын электорат.
Штраф не дійде.