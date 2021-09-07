РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4017 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 013 26
сайт (318) электронные документы (98) Минцифры (285) Дія (353)

Оформить лицензию на бизнес и дарственную на недвижимость можно будет на сайте "Платформа Центрів Дія", - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оформить лицензию на бизнес и дарственную на недвижимость можно будет на сайте

В Министерстве цифровой трансформации создали портал "Платформа Центрів Дія". Новый портал аккумулирует всю информацию о Центрах предоставления административных услуг (ЦНАУ). Со следующего года через него можно будет записаться на прием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

Только за первое полугодие 2021 года украинцы более 10 млн раз воспользовались сервисами центров предоставления админуслуг. В правительстве решили сделать их максимально удобными и перевести работу центров в цифру.

"На "Платформі Центрів Дія" появится возможность для каждого из вас найти ближайший центр предоставления административных услуг, посмотреть, какие услуги предоставляют именно в этом центре, найти информацию о доступности общественного транспорта и, конечно, получить информацию о безбарьерности центра, который вы хотите посещать для того, чтобы получить необходимую услугу", - сказала заместитель министра цифровой трансформации Украины Людмила Рабчинская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2022 году украинцы смогут записываться в ЦПАУ онлайн, - Минцифры

Также на сайте есть возможность связаться с контакт-центром, оставить отзыв о качестве обслуживания и отправить резюме для работы в центре. Для сотрудников есть раздел с обучающими материалами и обратной связью с экспертами министерства.

"Мы работали с Центрами предоставления административных услуг, чтобы сделать их более инклюзивными, более приветливыми, более дружественными. Чтобы улучшить процессы внутри, улучшить доступ к информации для граждан. Мы видели обе стороны. Мы видели, что гражданам нужна информация о центрах, а вот администраторам, руководителям учреждений нужна информация о том, как оказывать услуги, нужны лайфхаки, нужны примеры", - рассказала заместитель директора проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" Дарья Седиги-Волченко.

Те, кто не освоил интернет, уже сейчас могут записываться на прием в ЦНАП по телефону, а с 2022 года такая функция появится и на сайте "Платформа Центрів Дія". Также разработчики планируют связать ее с приложением "Дія", чтобы синхронизировать все документы украинцев.

Также читайте: В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Та пшлі ви нах, афєрісти зєльониє зі своєю дією! Завтра виявиться, що зі мною в моїй хаті пів кривого рогу мешкає!)
показать весь комментарий
07.09.2021 22:10
+6
Как развернутся аферисты Оформить лицензию на бизнес и дарственную на недвижимость можно будет на сайте "Платформа Центрів Дія", - Минцифры - Цензор.НЕТ 9787
показать весь комментарий
07.09.2021 21:55
+6
Да, может оказацца, что ваша мама подарила свою недвижимость юзику из квартала. Ему просто пространства не хватает...)))
показать весь комментарий
07.09.2021 22:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как развернутся аферисты Оформить лицензию на бизнес и дарственную на недвижимость можно будет на сайте "Платформа Центрів Дія", - Минцифры - Цензор.НЕТ 9787
показать весь комментарий
07.09.2021 21:55 Ответить
ИДИТЕ ВЫ НА... СО СВОЕЙ ДИ...
показать весь комментарий
07.09.2021 21:57 Ответить
Придурки какое онлайн дарственная это нотариальное удостоверение действа по правилам договора купли продажи..мда Малюска и его Минюст превратились в еврейский бордель...
показать весь комментарий
08.09.2021 07:00 Ответить
поставил дию на фон, тату зелох на лоб...
показать весь комментарий
07.09.2021 21:58 Ответить
контора Ди пилит бабки не скрываясь, не то что Большое крадивництво, но тоже ничего...
показать весь комментарий
07.09.2021 21:59 Ответить
казлы дийовые
показать весь комментарий
07.09.2021 22:01 Ответить
ещё предстоит расследовать кто пилить дийово так бабло...
показать весь комментарий
07.09.2021 22:02 Ответить
корупція корупція корупція
показать весь комментарий
07.09.2021 22:01 Ответить
Ці дві новини, так доповнюють одна одну. СоУпаденіє?

- Зарегистрированы первые коллекторские компании, - НБУ. СПИСОК
- Оформить лицензию на бизнес и дарственную на недвижимость можно будет на сайте "Платформа Центрів Дія", - Минцифры
показать весь комментарий
07.09.2021 22:03 Ответить
Я пришел в модный центр предоставления послуг за бумажной (мля) справкой о прописке, и меня послали или говорят в центр миграции или как его там... ПОШЛИ ВЫ НА СО СВОЕЙ ДИ...
показать весь комментарий
07.09.2021 22:04 Ответить
министерство цифровой профанациии... не стыдно бабки с бюджета пилить?
показать весь комментарий
07.09.2021 22:07 Ответить
Та пшлі ви нах, афєрісти зєльониє зі своєю дією! Завтра виявиться, що зі мною в моїй хаті пів кривого рогу мешкає!)
показать весь комментарий
07.09.2021 22:10 Ответить
Хорошо бы только из Кривого Рога, а может и часть лугандонии и сидельцы всякие...
показать весь комментарий
07.09.2021 22:15 Ответить
А вот это- не просто пугает. Как мне кажется- тут Огромные Перспективы, для нае.ать. Жаль, нельзя материться тут... Потому, попробую мягенько: я, эту цифровую штуку, которая мужской половой орган- имел в район отверстия, которое находится ниже носа голов зеленых. Не знаю как дорого мне этот половой орган обойдется. Тут уместно: женщина, которая дает бесплатно.
показать весь комментарий
07.09.2021 22:23 Ответить
та не! там же ленка будет в придачу!
показать весь комментарий
07.09.2021 23:47 Ответить
Это просто поразительно! У меня лично, как раз назрел этот вопрос: дарственная моей мамы, мне, на недвижимость. Именно сегодня назрел!!! Ну, Цензор, вы меня что, прослушиваете? Оформити ліцензію на бізнес і дарчу на нерухомість можна буде на сайті "Платформа Центрів Дія", - Мінцифри - Цензор.НЕТ 3851 . Понятно- шучу, но- совпало... Бывает же.
показать весь комментарий
07.09.2021 22:16 Ответить
Да, может оказацца, что ваша мама подарила свою недвижимость юзику из квартала. Ему просто пространства не хватает...)))
показать весь комментарий
07.09.2021 22:27 Ответить
Легко! В этом- всё и дело! Вы правы, на все 300%.
показать весь комментарий
07.09.2021 22:38 Ответить
Что только не придумают зеленые уроды чтобы заманить людей на их .бучую дию!
А потом скажут: ну вот, куча людей в этой дие и давайте будем голосовать онлайн!
Казлы квартальные, чтоб вы сдохли в страшных муках!
показать весь комментарий
07.09.2021 22:28 Ответить
Ну если презик- дебил, то кто у него в друзяках?! Такие же. Аферисты со своими диями и жонами-сепаршами. Хотя, д'ерьмак, похоже, не по жонам...)))
показать весь комментарий
07.09.2021 22:36 Ответить


свічка

А пам'ятаєте ,як ми з свнсбак сміялися? Урочисте перерізання стрічки на відкритті металевої автобусної зупинки в с. Ушні на Чернігівщині , депутатом облради від «Слуг народу» Олександром Левицьким.

Оформити ліцензію на бізнес і дарчу на нерухомість можна буде на сайті "Платформа Центрів Дія", - Мінцифри - Цензор.НЕТ 9395
показать весь комментарий
07.09.2021 22:58 Ответить
Это типа утюг на пузо, и по интернету будем недвижимость дарить?.
показать весь комментарий
07.09.2021 23:28 Ответить
"лицензию на бизнес" - єто есть такой документ?
дайте два
показать весь комментарий
08.09.2021 08:52 Ответить
Я до последнего думала что останусь у нас в стране, а потом поняла что тут становится все хуже. Цены растут, а доход нет. Сейчас думаю инвестировать в недвижимость в Турции https://stayproperty.com/ru/ , тут нашла очень заманчивые предложения. Посмотрим что из этого получится
показать весь комментарий
20.11.2021 09:27 Ответить
 
 