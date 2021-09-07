Более 17 тысяч горняков уже выехали с оккупированных территорий Донбасса в РФ, - правозащитники
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Шахтеры массово выезжают из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на работу в Российскую Федерацию.
По данным "Восточной правозащитной группы", информирует Цензор.НЕТ, это связано с несколькими причинами:
- Заработную плату горняки в ОРДЛО получают с задержками, как это и было ранее, несмотря на смену компании ВТС;
- Зарплата крайне низкая, и в ОРДЛО на нее прожить не возможно. Средняя зарплата горняков составляет 250-300 у.е.;
- Отсутствие законодательства и невозможность, через суд взыскать долг по заработной плате;
- Ужасные условия охраны труда на шахтах ОРДЛО.
"НВФ "ЛНР" и "ДНР" не заботятся о безопасности работ в шахтах, поэтому денежные средства не вкладываются в развитие охраны труда на шахтах ОРДЛО. Учитывая все эти проблемы, горняки из ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ. По нашим подсчетам, на работу в РФ уже выехало 17,3 тысячи шахтеров из ОРДЛО. Перед выездом в РФ шахтеры оформляют паспорт РФ, чтобы не иметь проблем с миграционной службой", - говорится в сообщении.
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знайшлися на дамбасі
Но и те уже лыжи вострят...
нам нужны безлюдные территории Донбасса, а не лугондоны
Погано ж було, при клятих бандерівцях - не відпускали до Якутії...
На морду краще😜.
Собрали манатки и с концами! Со всеми выродками и тещами!!!
взяли лопаты и поехали
копать арматы
почему бы нашим шахтменам- туды не махнуть ?
Ми лєтім три часа
А внізу всьо тайга і тайга
Ми лєтім три часа
А внізу всьо тайга і тайга
17 000 горняков? шахтеров - кротов обосцАнных (говнюков), а не горняков! Терпилы, валите хоть в Уганду со Сьерра Леоне...вам там будут рады! 17 000 это же полный ... , как же нас имели и пытаются иметь эти кроты с их бюджетной составляющей!