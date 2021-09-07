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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Более 17 тысяч горняков уже выехали с оккупированных территорий Донбасса в РФ, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Более 17 тысяч горняков уже выехали с оккупированных территорий Донбасса в РФ, - правозащитники

Шахтеры массово выезжают из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на работу в Российскую Федерацию.

По данным "Восточной правозащитной группы", информирует Цензор.НЕТ, это связано с несколькими причинами:

- Заработную плату горняки в ОРДЛО получают с задержками, как это и было ранее, несмотря на смену компании ВТС;

- Зарплата крайне низкая, и в ОРДЛО на нее прожить не возможно. Средняя зарплата горняков составляет 250-300 у.е.;

- Отсутствие законодательства и невозможность, через суд взыскать долг по заработной плате;

- Ужасные условия охраны труда на шахтах ОРДЛО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский холдинг "Колмар" перевез 2 тыс. шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию: дивная картина цветущего русского мира, - Данильченко

"НВФ "ЛНР" и "ДНР" не заботятся о безопасности работ в шахтах, поэтому денежные средства не вкладываются в развитие охраны труда на шахтах ОРДЛО. Учитывая все эти проблемы, горняки из ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ. По нашим подсчетам, на работу в РФ уже выехало 17,3 тысячи шахтеров из ОРДЛО. Перед выездом в РФ шахтеры оформляют паспорт РФ, чтобы не иметь проблем с миграционной службой", - говорится в сообщении.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+33
Досвидос. Мне как-то похер на судьбу этих ущербных, которые проклинали Украину и выбирали зека презом.
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07.09.2021 22:27
+27
на заліссі не було лохів працювати на шахтах крайньої Півночі
знайшлися на дамбасі
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07.09.2021 22:26
+23
Сонячна Якутія чекає вас...
Погано ж було, при клятих бандерівцях - не відпускали до Якутії...
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07.09.2021 22:31
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на заліссі не було лохів працювати на шахтах крайньої Півночі
знайшлися на дамбасі
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07.09.2021 22:26 Ответить
Ну у Воркуті та Кузбасі хохлов додалося !!! Так хохлами вони і сканают !!!))))
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07.09.2021 22:42 Ответить
А хто ж буде танки та гради із шахт викопувати?
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07.09.2021 22:26 Ответить
Как кто? "Трактористы"...
Но и те уже лыжи вострят...
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07.09.2021 22:34 Ответить
Ну й шо?..
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07.09.2021 22:27 Ответить
правильным путем идут товарищи !

нам нужны безлюдные территории Донбасса, а не лугондоны
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07.09.2021 22:30 Ответить
Нашли куда ехать....
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07.09.2021 22:27 Ответить
Досвидос. Мне как-то похер на судьбу этих ущербных, которые проклинали Украину и выбирали зека презом.
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07.09.2021 22:27 Ответить
Поставьте им 32ю дорожную!!
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07.09.2021 22:29 Ответить
хватит кормить планету! надо и самому присосаться куда-то...
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07.09.2021 22:29 Ответить
Насрать на ватных идиотов. Всех оленей в Якутию.
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07.09.2021 22:30 Ответить
Згоден! Для оленей там саме місце!
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07.09.2021 22:52 Ответить
Как же так кормильцы вы наши..вы же кормили всю Украину и нахлебников из евросоюза...как же без вас..как же мы теперь харчеваться будем Более 17 тысяч горняков уже выехали с оккупированных территорий Донбасса в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8124
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07.09.2021 22:30 Ответить
Сонячна Якутія чекає вас...
Погано ж було, при клятих бандерівцях - не відпускали до Якутії...
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07.09.2021 22:31 Ответить
На дотациях сидели эти гандоны..шахты не рентабельны...рашка все позакрывала в соседних областях...а дотации им давали для лояльности как рашка щас кормит чечню...ну вот результат налицо
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07.09.2021 22:33 Ответить
"...ну вот результат налицо...

На морду краще😜.
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08.09.2021 02:32 Ответить
Что значит «на работу»???
Собрали манатки и с концами! Со всеми выродками и тещами!!!
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07.09.2021 22:32 Ответить
Воркута и Нерюнгри наш!
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07.09.2021 22:32 Ответить
Воркута там тоже делать нехер...там дальше на Колыме девственно...гигантские залежи раза в 3 больше чем все запасы угля совка вместе взятые..
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07.09.2021 22:39 Ответить
а шо, т-64 и т-72 накопали ,
взяли лопаты и поехали
копать арматы Более 17 тысяч горняков уже выехали с оккупированных территорий Донбасса в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 904
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07.09.2021 22:33 Ответить
Ехайте, пацаны, ехайте... Мы уж как-нибудь впроголодь пропетляем...
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07.09.2021 22:37 Ответить
Понад 17 тисяч гірників уже виїхали з окупованих територій Донбасу до РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 254
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08.09.2021 00:14 Ответить
Та пусть едут, и пусть остаются там навеки. И молодёжь конечно едет учится в РФ, кому могут чуть помочь с оплатой родные---и тоже правильно. И не стоит нам ждать, что тем скорее яблочко упадёт нам созревшее там. Они там все были гнилые изначально. Однажды и территория не станет никому не нужной там. Такая картина давно произошла в ПМР и Абхазии.
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07.09.2021 22:39 Ответить
Ну вот, еще лет 15-20 подождать и можно думать о возврате территорий. Так же и с Крымом. Лапти местную вату выдавят, мы под зад коленом лаптей и восстановим территориальную целостность.
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07.09.2021 22:43 Ответить
опрос жителей города Донецка Ростовской области (это там, где судили Надежду Савченко). Люди рассказывают, что все предприятия закрылись, город полумертвый. А было аж пять (пять ) шахт...

почему бы нашим шахтменам- туды не махнуть ? Понад 17 тисяч гірників уже виїхали з окупованих територій Донбасу до РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4320
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07.09.2021 22:46 Ответить
На 2014 р. в Ростовському Донбасі працювало 3 шахти і ті Ахметівські !!!!)))
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07.09.2021 22:54 Ответить
Надеюсь, пенсии им тоже козлорогие лапотники платить будут.
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07.09.2021 22:49 Ответить
Все таки прислухаються до порад Зеленського : "Чемодан , вокзал , Якутія . Заради дітей та внуків . В ***-ня московії , в Алєнєгорск і Ухту .

Ми лєтім три часа
А внізу всьо тайга і тайга
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07.09.2021 23:02 Ответить
В город- герой Спермь!
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08.09.2021 02:34 Ответить
"Кармільцьі" України себе прогодувати не в змозі??? Ню-ню
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07.09.2021 23:02 Ответить
Все таки прислухаються до порад Зеленського : "Чемодан , вокзал , Якутія . Заради дітей та внуків . В ***-ня московії , в Алєнєгорск і Ухту .

Ми лєтім три часа
А внізу всьо тайга і тайга
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07.09.2021 23:04 Ответить
имею половые отношения с бабой ягой!
17 000 горняков? шахтеров - кротов обосцАнных (говнюков), а не горняков! Терпилы, валите хоть в Уганду со Сьерра Леоне...вам там будут рады! 17 000 Понад 17 тисяч гірників уже виїхали з окупованих територій Донбасу до РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5967 это же полный ... , как же нас имели и пытаются иметь эти кроты с их бюджетной составляющей!
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07.09.2021 23:05 Ответить
Они просто вернулись в родные *****, откуда их предков на Донбасс заселили.
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07.09.2021 23:12 Ответить
В Кузбасі,де я народився,половина мешканців вулиці були українці ,це було в 60-их роках !!!))))
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07.09.2021 23:39 Ответить
Правильно, нехай щастить.
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07.09.2021 23:16 Ответить
Ну и отлично. Вжопечлены сделают то, на что не решалась влада и за что половина Великобритании ненавидит М.Тэтчер - убыточные шахты порежут на метал, "кормильцев" вывезут за полярный круг.
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08.09.2021 00:21 Ответить
Нехай і не повертаються - менше зрадників і виборців проросійських сил буде на території України.
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08.09.2021 00:21 Ответить
Та там такі "хіміки" що з часом можуть повернутится і вимагати українських пенсій.
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08.09.2021 06:53 Ответить
Вітаю цей процес. Донбас як і Крим будуть українськими або безлюдними. Якби ми ще й допомагали диверсійним шляхом то тема вже була б закрита...
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08.09.2021 02:26 Ответить
баба з возу - кобилі легше... чим більше недоумків виїде з України - тим краще...
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08.09.2021 05:21 Ответить
А до 2014 року ломали голову як вирішити проблему з працевлаштування гірників після закриття шахт. Тепер вони самі її вирішили.
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08.09.2021 06:50 Ответить
Я-бы всех этих скрепанутых выгнал пад радныя бярезки. Эти люди способны были оценить, что такое русский МОР и выехать на неокупированные территории. А так, попутного ветра в задницу, Пусть "кормят" Европу из кацапии, а нам этот балласт не нужен.
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08.09.2021 07:15 Ответить
Паспорт ерефії = сміття
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08.09.2021 07:17 Ответить
Як треба відноситися до шахтарів донеччини та луганщини? Як до тих хто допоміг стати на ноги донецькій мафії, ахмєтову, єфрємову, януковичу. Тобто як до найконченіших уробків та зрадників.
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08.09.2021 07:35 Ответить
І поїхали наші "кормільци" годувати Якутію. А в Якутії одна цивілізація, як в Індії ходять по вулицях корови, розвинута сітка супермаркетів і парків відпочинку, дешеві машини і ковбаса по 2,20 рубльов, недаленко море... Оце заживуть. Ще б за ними виїхали творці донецько-єнакіївського права: портнов,тараров, смірнов, *********,ківа та інші. Це реальні голоси на виборах ворогів України, які постійно приводять до влади проросвійські і бандитські сили. Нормалтьні поїхали в Польщу, а малороси і недороси у парашію.
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08.09.2021 09:20 Ответить
потомки завезённой мордвы и чуди возвращаются на историческую родину
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08.09.2021 09:33 Ответить
главное - что б эти уроды обратно - в Украину не просились.....
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08.09.2021 17:20 Ответить
 
 