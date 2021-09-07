Главные новости 7 сентября: открытие сессии Рады, "слуги" не могут найти желающих стать министрами

Парламент начал шестую сессию, власти полтора месяца не могут найти желающих стать министрами, Украине грозит самая низкая рождаемость за 30 лет, - главные новости 7 сентября.

Открытие сессии Рады

Депутаты "на экваторе": половина срока работы текущего созыва парламента уже позади. Сегодня открылась шестая сессия Рады: во время нее планируют рассмотреть пенсионную и земельную реформы, а также законопроекты, необходимые для получения транша МВФ.

Сразу же запланировали и внеочередное заседание: на нем депутаты собираются обратиться к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО. Правда, посол Украины в Штатах Маркарова - против: она говорит, что этот статус дают только тем, кто не вступит в НАТО, а раз так, то Украине он не нужен.

Как выглядел первый день шестой сессии ВР - можно посмотреть здесь.

Свежие рейтинги

От группы "Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, за Тимошенко - 9,2%.

Рейтинг партий следующий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%. Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

"Слуги народа" не могут найти желающих стать министрами

"Большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом. Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают и т.д. Как только становлюсь чиновником – на утро я уже конкретный, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят", - рассказал Арахамия.

НАБУ проверит использование денег во время "Большого строительства"

"Это большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет", - заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Расследование гибели мэра Кривого Рога

Правоохранители сегодня отчитались о ходе расследования: основные версии сейчас - самоубийство и доведение до самоубийства. В крови Павлова не нашли наркотиков и алкоголя, в доме никого не было, выстрел, от которого погиб мэр Кривого Рога, был сделан с близкого расстояния.

Сегодня полицейские провели в Кривом Роге по этому делу 16 обысков, в том числе в жилье обоих Вилкулов, старшего и младшего.

Самая низкая рождаемость за 30 лет

Может быть в Украине по итогам 2021 года. Худшая рождаемость за 30 лет была зафиксирована в 2020 году, но за первое полугодие 2021-го родилось еще меньше малышей, чем в первой половине 2020-го. Прирост населения в последние раз наблюдался в 1990 году.

Кива сдал экзамен на адвоката

Экзамен он сдал еще в январе в Закарпатской области, но известно об этом стало только сейчас. Теперь этот статус нардепа ОПЗЖ должен одобрить Совет адвокатов.