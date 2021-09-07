Главные новости 7 сентября: открытие сессии Рады, "слуги" не могут найти желающих стать министрами
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Парламент начал шестую сессию, власти полтора месяца не могут найти желающих стать министрами, Украине грозит самая низкая рождаемость за 30 лет, - главные новости 7 сентября.
Открытие сессии Рады
Депутаты "на экваторе": половина срока работы текущего созыва парламента уже позади. Сегодня открылась шестая сессия Рады: во время нее планируют рассмотреть пенсионную и земельную реформы, а также законопроекты, необходимые для получения транша МВФ.
Сразу же запланировали и внеочередное заседание: на нем депутаты собираются обратиться к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО. Правда, посол Украины в Штатах Маркарова - против: она говорит, что этот статус дают только тем, кто не вступит в НАТО, а раз так, то Украине он не нужен.
Как выглядел первый день шестой сессии ВР - можно посмотреть здесь.
Свежие рейтинги
От группы "Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, за Тимошенко - 9,2%.
Рейтинг партий следующий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%. Остальные партии не преодолевают проходной барьер.
"Слуги народа" не могут найти желающих стать министрами
"Большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом. Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают и т.д. Как только становлюсь чиновником – на утро я уже конкретный, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят", - рассказал Арахамия.
НАБУ проверит использование денег во время "Большого строительства"
"Это большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет", - заявил директор НАБУ Артем Сытник.
Расследование гибели мэра Кривого Рога
Правоохранители сегодня отчитались о ходе расследования: основные версии сейчас - самоубийство и доведение до самоубийства. В крови Павлова не нашли наркотиков и алкоголя, в доме никого не было, выстрел, от которого погиб мэр Кривого Рога, был сделан с близкого расстояния.
Сегодня полицейские провели в Кривом Роге по этому делу 16 обысков, в том числе в жилье обоих Вилкулов, старшего и младшего.
Самая низкая рождаемость за 30 лет
Может быть в Украине по итогам 2021 года. Худшая рождаемость за 30 лет была зафиксирована в 2020 году, но за первое полугодие 2021-го родилось еще меньше малышей, чем в первой половине 2020-го. Прирост населения в последние раз наблюдался в 1990 году.
Кива сдал экзамен на адвоката
Экзамен он сдал еще в январе в Закарпатской области, но известно об этом стало только сейчас. Теперь этот статус нардепа ОПЗЖ должен одобрить Совет адвокатов.
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Никого？
Так я первый буду？😀😀😀😀
Не можете - сваливайте нахрен. Придёт Порох и назначит настоящих волкодавов на все должности, вместо нынешнего биомусора.