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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) Вилкул Александр (465) ВР (28725) Кривой Рог (1128) рейтинг (1617) рождаемость (90) Кива (397) Вилкул Юрий Григорьевич (55) Слуга народа (2547) Павлов Константин (28)

Главные новости 7 сентября: открытие сессии Рады, "слуги" не могут найти желающих стать министрами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 7 сентября: открытие сессии Рады,

Парламент начал шестую сессию, власти полтора месяца не могут найти желающих стать министрами, Украине грозит самая низкая рождаемость за 30 лет, - главные новости 7 сентября.

Открытие сессии Рады

Депутаты "на экваторе": половина срока работы текущего созыва парламента уже позади. Сегодня открылась шестая сессия Рады: во время нее планируют рассмотреть пенсионную и земельную реформы, а также законопроекты, необходимые для получения транша МВФ.

Сразу же запланировали и внеочередное заседание: на нем депутаты собираются обратиться к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО. Правда, посол Украины в Штатах Маркарова - против: она говорит, что этот статус дают только тем, кто не вступит в НАТО, а раз так, то Украине он не нужен.

Как выглядел первый день шестой сессии ВР - можно посмотреть здесь.

Свежие рейтинги

От группы "Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, за Тимошенко - 9,2%.

Рейтинг партий следующий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%. Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

"Слуги народа" не могут найти желающих стать министрами

"Большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом. Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают и т.д. Как только становлюсь чиновником – на утро я уже конкретный, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят", - рассказал Арахамия.

НАБУ проверит использование денег во время "Большого строительства"

"Это большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет", - заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Расследование гибели мэра Кривого Рога

Правоохранители сегодня отчитались о ходе расследования: основные версии сейчас - самоубийство и доведение до самоубийства. В крови Павлова не нашли наркотиков и алкоголя, в доме никого не было, выстрел, от которого погиб мэр Кривого Рога, был сделан с близкого расстояния.

Сегодня полицейские провели в Кривом Роге по этому делу 16 обысков, в том числе в жилье обоих Вилкулов, старшего и младшего.

Самая низкая рождаемость за 30 лет

Может быть в Украине по итогам 2021 года. Худшая рождаемость за 30 лет была зафиксирована в 2020 году, но за первое полугодие 2021-го родилось еще меньше малышей, чем в первой половине 2020-го. Прирост населения в последние раз наблюдался в 1990 году.

Кива сдал экзамен на адвоката

Экзамен он сдал еще в январе в Закарпатской области, но известно об этом стало только сейчас. Теперь этот статус нардепа ОПЗЖ должен одобрить Совет адвокатов.

Автор: Ольга Лузан
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Скільки часу треба зєлє сцяти на голови лохів, щоби вони припинили за нього голосувати???
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07.09.2021 22:35 Ответить
А мне интересно где проходит голосования? Что-то не замечалось ни разу за это время ни какого голосования у нас в городе. Тогда где конкретно голосуют? И кто? Если только в ВР и только депутаты голосуют, тогда понятно почему ЗЕ! вечно рисуют такой высокий рейтинг
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07.09.2021 22:43 Ответить
Новых министров зебилам далеко искать не надо. Ведь какая разница? Головні новини 7 вересня: відкриття сесії Ради, "слуги" не можуть знайти бажаючих стати міністрами - Цензор.НЕТ 1112
Головні новини 7 вересня: відкриття сесії Ради, "слуги" не можуть знайти бажаючих стати міністрами - Цензор.НЕТ 5887
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07.09.2021 22:50 Ответить
Ну не знаю, ребята на баннере довольно умные, так как не согласились идти в политику.
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07.09.2021 23:06 Ответить
Т.е. в политику ранее из них самые тупые пошли? Возможно, что и так... Головні новини 7 вересня: відкриття сесії Ради, "слуги" не можуть знайти бажаючих стати міністрами - Цензор.НЕТ 787
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07.09.2021 23:17 Ответить
А кто тут в цари крайний？
Никого？
Так я первый буду？😀😀😀😀
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08.09.2021 00:11 Ответить
"не могут найти желающих стать министрами" - а зачем же вы во власть лезли, клопы ?
Не можете - сваливайте нахрен. Придёт Порох и назначит настоящих волкодавов на все должности, вместо нынешнего биомусора.
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08.09.2021 01:50 Ответить
Не может уговорить компитентных людей опустится до своего уровня. Лучше с умным потерять чем сдураком найти. Что не понятно ?
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08.09.2021 05:20 Ответить
Видать корупцию побороли,а то раньше платили деньги что б министром стать
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08.09.2021 08:27 Ответить
 
 