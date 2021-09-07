Дело о госизмене двух бывших судей АР Крым направлено в суд, - прокуратура

Прокуратурой АР Крым в суд направлены обвинительные акты в отношении бывших судей АР Крым обвиняемых в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, после оккупации полуострова в 2014 году обвиняемые, изменив присяге на верность народу Украины, заняли должности в незаконно созданных судебных органах Российской Федерации - в "Советском районном суде Республики Крым" и "Белогорском районном суде Республики Крым". Они способствовали становлению и укреплению оккупационной власти РФ и принимали непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта.

Отмечается, что обвиняемые вынесли постановления о признании трех активистов крымскотатарского национального движения виновными в совершении административного правонарушения за якобы организацию массового одновременного пребывания граждан, которое нарушает общественный порядок (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ), и назначили наказание в виде штрафа.

Речь идет о событиях 3 мая 2014, когда крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Феодосия-Керчь и других, выступая против оккупации Крыма и запрета въезда в него главе Меджлиса крымскотатарского народа.

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"Этими действиями и решениями обвиняемые способствовали становлению на полуострове оккупационных властей РФ и ее судебных органов, а также оказывали помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины", - подчеркнули в прокуратуре.