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Дело о госизмене двух бывших судей АР Крым направлено в суд, - прокуратура

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Дело о госизмене двух бывших судей АР Крым направлено в суд, - прокуратура

Прокуратурой АР Крым в суд направлены обвинительные акты в отношении бывших судей АР Крым обвиняемых в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, после оккупации полуострова в 2014 году обвиняемые, изменив присяге на верность народу Украины, заняли должности в незаконно созданных судебных органах Российской Федерации - в "Советском районном суде Республики Крым" и "Белогорском районном суде Республики Крым". Они способствовали становлению и укреплению оккупационной власти РФ и принимали непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта.

Отмечается, что обвиняемые вынесли постановления о признании трех активистов крымскотатарского национального движения виновными в совершении административного правонарушения за якобы организацию массового одновременного пребывания граждан, которое нарушает общественный порядок (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ), и назначили наказание в виде штрафа.

Речь идет о событиях 3 мая 2014, когда крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Феодосия-Керчь и других, выступая против оккупации Крыма и запрета въезда в него главе Меджлиса крымскотатарского народа.

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"Этими действиями и решениями обвиняемые способствовали становлению на полуострове оккупационных властей РФ и ее судебных органов, а также оказывали помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины", - подчеркнули в прокуратуре.

Автор: Володимир Янченко
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Расстрелять и простить.
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07.09.2021 22:38 Ответить
Остальные судьи страны в шоколаде?
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07.09.2021 22:50 Ответить
судей бывших не бывает,
есть - госизменники
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07.09.2021 22:51 Ответить
Та ви розберіться з нашими корумпованими гнидами в мантіях !!!)))
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07.09.2021 22:56 Ответить
В Україні 99,999% суддів корумповані гниди !!!!)))
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07.09.2021 22:57 Ответить
А що, є така адміністративна одиниця-"АР Крим"? І існують посади суддів, прокурорів? Одержують чималі зарплати. А знаходяться в Києві? Маразм.
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07.09.2021 23:06 Ответить
А ф.и.о. у этих судейских, изменивших присяге на верность народу Украины, есть или уголовные производства опять засекречены.
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07.09.2021 23:12 Ответить
 
 