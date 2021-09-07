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Министр спорта Гутцайт ответил на критику "слуги народа" Беленюка: Для него создали все условия

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Министр спорта Гутцайт ответил на критику

Золотой призер по греко-римской борьбе Олимпиады-2020 Жан Беленюк и другие украинские спортсмены ранее раскритиковали то, что на Играх многие спортсмены остались без своих тренеров, которые не попали в официальную делегацию. Министр спорта Вадим Гутцайт считает, что Беленюку не на что жаловаться, потому что для него создали "все условия".

Свою позицию Гутцайт озвучил в программе "Мокрик По Живому", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Он ответил на обвинения Беленюка, упрекнувшего его, что при нехватке мест в делегации для всех тренеров у фехтовальщиков было 7 тренеров на 6 спортсменов. Гутцайт является президентом Федерации фехтования.

Министр объяснил это тем, что украинские фехтовальщики имели большие шансы на победу. Также Гутцайт отмечает, что "все условия" создали и для команды по борьбе.

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"Жан Беленюк очень хорошо знает, что все федерации делали на 100% все условия для тех спортсменов, которые шли на награды. И лично для Жана Беленюка тоже были созданы все условия. Его личный тренер за 3 месяца (до Олимпиады - ред.) стал главным тренером сборной Украины по борьбе... И вы видели - золотая медаль у Беленюка и серебряная у Насибова", - сказал Гутцайт.

Автор: Ольга Лузан
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тренера то такэ...главное что околоспортивная шушара на халяву мотанулась пошопить...
так было всегда!
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07.09.2021 23:15 Ответить
Беленюк не зря ест свой хлеб и золото у него по праву.Единственное для Украины.Билецкого я на Олимпиаде почему-то не увидел в рядах спортсменов.Только и горазд рекламировать ЛГБТ.
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07.09.2021 23:17 Ответить
Ваня ты ВАТА ИЛИ КАЦАП .
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08.09.2021 00:50 Ответить
Был Билецкий.Слава ему!!!.Да весь вышел...Измельчал.Сменил крышу..
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07.09.2021 23:25 Ответить
Этот министр такой же идиот, либо лицемер как и все слуги
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08.09.2021 00:14 Ответить
 
 