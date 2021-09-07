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Новости За рубежом
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Анталию в этом году посетили более 1 млн украинцев - больше, чем до пандемии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Анталию в этом году посетили более 1 млн украинцев - больше, чем до пандемии

Украина стала единственной страной, из которой в Анталию в 2021 году приехало больше туристов, чем до пандемии коронавируса.

Об этом пишет турецкая пресса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Украина стала единственной страной, которая превысила показатели периода до пандемии, и стала вторым по величине рынком сбыта в Анталии", - отмечает издание Turizm Gazetesi.

Всего с 10 января по 30 августа Анталия приняла 4 978 036 туристов, которые прибыли на 28 071 самолете. Рекордным для Анталии стал допандемический 2019 год, когда Анталию посетили 19 млн туристов, в том числе 596 тыс. украинцев.

Читайте: С 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина: для посещения публичных мест надо будет сдавать ПЦР-тест

По сравнению с 2020 годом количество туристов из Украины выросла на 220% и составило более 859 тыс. человек.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Знаєте, я готовий відпочивати в Україні, якщо буде такий ж рівень сервісу і за такою ж ціною (я не прошу дешевше!), як в Анталії чи Мармарисі! Ну немає у нас в Затоці чи Коблєво ол-інклузів 5 зірок із власним пляжем!
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08.09.2021 00:12
+9
Потому что там стало меньше свинособак.
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07.09.2021 23:53
+5
а вообще сравнить например море в Затоке и море в Олюденизе, та тут даже нельзя сравнивать несравнимое)))
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08.09.2021 01:09
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Потому что там стало меньше свинособак.
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07.09.2021 23:53 Ответить
Такі да. Був у санремо в кінці серпня - кількість лаптєногих там зашкалює...
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08.09.2021 02:20 Ответить
Епоха бідності закінчилась?
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07.09.2021 23:57 Ответить
якраз тому що пандемія. Грошей мало, треба економити. Бо в тій же самій Одесі ціни не менші при гіршому сервісі та засиллі кацапської говірки.
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08.09.2021 07:24 Ответить
отвезли тупо эрдогану пол-лярда бабла)
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07.09.2021 23:59 Ответить
почему "тупо"?
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08.09.2021 00:01 Ответить
потому что нужно инвестировать в свою экономику
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08.09.2021 00:06 Ответить
Знаєте, я готовий відпочивати в Україні, якщо буде такий ж рівень сервісу і за такою ж ціною (я не прошу дешевше!), як в Анталії чи Мармарисі! Ну немає у нас в Затоці чи Коблєво ол-інклузів 5 зірок із власним пляжем!
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08.09.2021 00:12 Ответить
Поддержу, хотя сам в Анталию и не летал, летал в Даламан, более Западная Турция как то больше и интересна))
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08.09.2021 01:07 Ответить
а вообще сравнить например море в Затоке и море в Олюденизе, та тут даже нельзя сравнивать несравнимое)))
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08.09.2021 01:09 Ответить
єто даже не хер с пальцем))))
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08.09.2021 21:33 Ответить
ну что ж...видимо в мире миллиарды "тупых" которые путешествуют в иные страны, а не инвестируют в свою экономику)))
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08.09.2021 21:35 Ответить
каков %% из стран с отрицательным сальдо внешней торговли?
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09.09.2021 14:40 Ответить
А зачем
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08.09.2021 00:58 Ответить
І не говоріть . Зубожіння чорне . Знайомі їздили в Албанію , кажуть там всі пляжі і ресторани забиті зубожілими з України .
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08.09.2021 07:33 Ответить
И зачем так подло врать?! Это, что каждый 32, 36, или 42-й
Мозги хоть включите....
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08.09.2021 08:31 Ответить
Так це турки рахували, пишить Ердогану.
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08.09.2021 08:37 Ответить
Кроме Турции украинцы отдыхали в Египте, Болгарии, Черногории, Хорватии, Албании, Доминикане, Мальдивы ...
Получается, каждый 2-й украинец отдыхал в этом году за границей!
Анталію цього року відвідали понад 1 млн українців - більше, ніж до пандемії - Цензор.НЕТ 5450
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08.09.2021 09:34 Ответить
 
 