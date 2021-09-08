РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5346 посетителей онлайн
Новости За рубежом Репрессии в оккупированном Крыму
1 428 6
ООН (3928) крымские татары (2689) Джелял Нариман (48)

Украина в ООН призвала мир реагировать на задержание Джеляла в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина в ООН призвала мир реагировать на задержание Джеляла в оккупированном Крыму

Украинская делегация в ООН призывает международное сообщество реагировать на задержание в оккупированном Крыму пяти крымских татар, в частности первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Об этом с трибуны Генассамблеи ООН на Форуме высокого уровня по культуре мира заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Давление на религиозные общины остается повседневностью" для жителей временно оккупированных территорий, говорится в заявлении украинской делегации, зачитанном Витренко. Инструментарий оккупационной власти включает частые полицейские рейды, снос культовых сооружений, необоснованные требования регистрации, которые влияют на правовой статус и права собственности, угрозы и преследования в отношении верующих Православной церкви Украины, мусульманских организаций, Свидетелей Иеговы, отметил дипломат.

Читайте: В ЕС призвали Россию к немедленному освобождению арестованных крымских татар в оккупированном Крыму

"Десятки мирных мусульман были осуждены по сфабрикованным обвинениям в якобы принадлежности к исламистским организациям, - говорится в заявлении. - Последний ужасный случай - политически мотивированное преследование и незаконное задержание в Крыму российскими оккупационными властями пяти крымских татар, в том числе первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. Мы призываем международное сообщество к действиям!"

По словам Витренко, репрессивные практики со стороны Российской Федерации, в частности в религиозной и культурной сферах, "продолжают оставаться печальной реальностью" на временно оккупированных территориях Украины. Сложные обстоятельства пандемии COVID-19 только усилили имеющиеся тревожные тенденции, добавил он.

Также читайте: Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию нужно остановить

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще пукніть. Більший ефект буде.
показать весь комментарий
08.09.2021 01:19 Ответить
А как там знаменитая ЗЕленая Крымская платформа? Помогает?

Можете там бумажных журавликов сложить и отправить. Открыточки подписать. В форточку что-нить крикнуть можно от имени знаменитой Крымской платформы.
показать весь комментарий
08.09.2021 01:20 Ответить
Кримька платформа --це сила!!!!А якщо ще голосно пукнути....
показать весь комментарий
08.09.2021 01:33 Ответить
Крымская платформа могла бы брифинги о своих делах раз в неделю делать - ее же для чего-то создавали ? Зарплату и офис из налогов украинцев выделили
А вот какой план действий ?
показать весь комментарий
08.09.2021 08:40 Ответить
Ага. Брифинги - это мощный инструмент и результат.

Говорю же - лучше бумажных журавликов посылать с логотипом ЗЕ.
показать весь комментарий
08.09.2021 08:45 Ответить
Світові вже обридло "реагувати".
То навальний, то тихановська тепер ще якийсь джелял.
показать весь комментарий
08.09.2021 04:49 Ответить
 
 