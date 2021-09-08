Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг применял гранатометы и осуществлял дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в направлении населенного пункта Зализне российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Зайцево и Новомихайловка оккупанты применили стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Водяное враг применил гранатометы различных систем.

Возле Причепиловки и Новолуганскогооккупанты осуществили обстрелы позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Катериновка.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 8 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.