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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг применял гранатометы и осуществлял дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг применял гранатометы и осуществлял дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в направлении населенного пункта Зализне российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Зайцево и Новомихайловка оккупанты применили стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Водяное враг применил гранатометы различных систем.

Возле Причепиловки и Новолуганскогооккупанты осуществили обстрелы позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Катериновка.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра, 8 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг применял гранатометы и осуществлял дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2, - штаб ООС 01
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Отныне и вовеки веков Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3543
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4689
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08.09.2021 07:37 Ответить
Я в 2014г. этим идиотам говорил что будет так и будет, смеялись, кидали в меня камни. Одна такая падаль теперь в подмосковных ипенях строит курятники. Теперь смеюсь я.
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6668
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08.09.2021 07:52 Ответить
найскорішого одужання пораненому воїну і повного відновлення...
втомленим від війни і сліпо-глухо-німим керманичам і командувачам гикавки до задухи...
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08.09.2021 09:19 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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08.09.2021 10:48 Ответить
Так вже повелось, війна пиходить туди де уускій ізік ! Розповсюджуйте, поширюйте війну! язик.
Як цьому протистоять в Казахстані.
Казахстан не ваш !

Кремль уже там хоче встановити «руцкійімір» Поширюючи язік - зовете його защітніков!
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08.09.2021 12:31 Ответить
Земля йому склобетоном!: Глава МНС московії загинув на навчаннях

Новини, Світ 8 вересня 2021, 13:00 News UA
Міністр з надзвичайних ситуацій московії Євген Зіничев загинув на навчаннях в місті Норильську 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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08.09.2021 13:11 Ответить
ВСУ - ну вы - сепарам хоть фигу в ответ показали?
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08.09.2021 17:30 Ответить
 
 