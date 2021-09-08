Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг применял гранатометы и осуществлял дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в направлении населенного пункта Зализне российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Зайцево и Новомихайловка оккупанты применили стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Водяное враг применил гранатометы различных систем.
Возле Причепиловки и Новолуганскогооккупанты осуществили обстрелы позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Катериновка.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра, 8 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.
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втомленим від війни і сліпо-глухо-німим керманичам і командувачам гикавки до задухи...
війну!язик.
Як цьому протистоять в Казахстані.
Казахстан не ваш !
Кремль уже там хоче встановити «руцкійімір» Поширюючи язік - зовете його защітніков!
Новини, Світ 8 вересня 2021, 13:00 News UA
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