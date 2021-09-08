РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15260 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 195 2
общежитие (165) Умань (350) ГСЧС (4482)

Семь человек пострадали в результате пожара в общежитии Уманского университета, все госпитализированы, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Семь человек пострадали в результате пожара в общежитии Уманского университета, все госпитализированы, - ГСЧС

Семь человек госпитализированы с разными травмами, полученными в результате пожара в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства накануне вечером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате пожара пострадали 7 человек, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу (3 человека с порезами и 4 с отравлением продуктами горения)", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства.

Как сообщалось, 7 сентября в ГСЧС поступила информация, что в г.Умань в комнате на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства возник пожар.

Пожар был ликвидирован на площади 30 м кв.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Общежитие горело в Умани, пострадали шестеро студентов. ФОТО

Подразделениями ГСЧС с помощью автолестниц были эвакуированы 25 человек. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 27 человек и 7 ед. техники.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здавали кімнатку хасидам?
показать весь комментарий
08.09.2021 09:35 Ответить
Це у них хасиди барбекю жарили? ))
показать весь комментарий
08.09.2021 09:35 Ответить
 
 