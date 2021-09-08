В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 772 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки, 7 сентября 2021, в Украине зафиксированы 2 772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 254, медработников - 46).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 017 человек;

летальных случаев - 60;

выздоровели - 1 411 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 28 990 человек,

методом ИФА - 8 110 человек,

экспресс-тестами - 30 291 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 303 276 человек;

выздоровели - 2 216 017 человек;

летальных случаев - 54 114;

проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях", - рассказали в Минздраве.







