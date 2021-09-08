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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 772 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки, 7 сентября 2021, в Украине зафиксированы 2 772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 254, медработников - 46).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 017 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 02 летальных случаев - 60;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 411 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 28 990 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 02 методом ИФА - 8 110 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 30 291 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 02 заболели - 2 303 276 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 216 017 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 02 летальных случаев - 54 114;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели 14

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4% от числа заболевших умерло получается .
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08.09.2021 08:28 Ответить
какаяразница?
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08.09.2021 08:49 Ответить
Это много, или мало?
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08.09.2021 08:58 Ответить
 
 