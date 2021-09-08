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Новости Политика Украины
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Байден (2380) визит (2805) Зеленский (16523) США (23177) Вершбоу (68)

"Минск" не упоминается в заявлении президентов США и Украины не случайно, и это позитивный сигнал для Киева, - Вершбоу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Совместном заявлении президентов Украины и США по итогам встречи в Белом доме не упоминаются "Минские договоренности". И это не случайно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил бывший посол США в России и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на Zoom-конференции "Зеленский наконец получил свой визит в Белый дом – Что теперь?" во вторник, 7 сентября.

Американский дипломат положительно оценил тот факт, что упоминания о "Минске" нет в документе.

"Это позитивный сигнал для Украины, – отметил Вершбоу – в отличие от упоминаний о "формуле Штайнмайера", которая играет больше в пользу россиянам, или длительной "мантры" о том, что только Минские договоренности должны быть основой для мирного урегулирования".

По мнению посла, Соединенные Штаты осознают, что необходима определенная модификация "Минска", для того чтобы он действительно мог привести к устойчивому миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны увеличить оборонную помощь Украине, - Вершбоу

В совместном заявлении Зеленского и Байдена по итогам переговоров сказано, что США подтверждают полную поддержку международных усилий, включая Нормандский формат, по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, развязанного Российской Федерацией. По словам Зеленского, он предложил Байдену новый формат урегулировани ситуации в Донбассе с активным участием США.
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Топ комментарии
+4
Сплошные сигналы. Этот- позитивный(с). Но, не мощный(с). Мощные сигналы Кулеба везде видит, у него, наверное- зрение отличное, хотя и в очках.
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08.09.2021 08:37
+3
Спецоперация "Минск" - детище Суркова, долгосрочной целью операции является развал Украины, о чем Сурков говорил в открытую. США решили выбросить эту ритульную дохлую кобылку "минск" из отношений с Украиной, и это здорово - это маркер того, что нынешня администрация США глубоко понимает ситуацию и заинтересованл в Украине...Все остальное балачки, это не достижении Кулебы и тем более петрушки Зе, это позиция Госдепа
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08.09.2021 09:25
+1
Т.е. США от минска открестились.
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08.09.2021 09:02
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Треба ще запропонувати рашці перенести перемовини до Баку, хай розуміють чим жопа тхне.
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08.09.2021 08:34 Ответить
Сплошные сигналы. Этот- позитивный(с). Но, не мощный(с). Мощные сигналы Кулеба везде видит, у него, наверное- зрение отличное, хотя и в очках.
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08.09.2021 08:37 Ответить
" вы маг и чародей, профессор "
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08.09.2021 08:52 Ответить
"Минск" не упоминается в заявлении президентов США и Украины не случайно, и это позитивный сигнал для Киева... в отличие от упоминаний о "формуле Штайнмайера", которая играет больше в пользу россиянам, или длительной "мантры" о том, что только Минские договоренности должны быть основой для мирного урегулирования".
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08.09.2021 08:56 Ответить
Т.е. США от минска открестились.
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08.09.2021 09:02 Ответить
Пусті балачки.
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08.09.2021 09:12 Ответить
Спецоперация "Минск" - детище Суркова, долгосрочной целью операции является развал Украины, о чем Сурков говорил в открытую. США решили выбросить эту ритульную дохлую кобылку "минск" из отношений с Украиной, и это здорово - это маркер того, что нынешня администрация США глубоко понимает ситуацию и заинтересованл в Украине...Все остальное балачки, это не достижении Кулебы и тем более петрушки Зе, это позиция Госдепа
показать весь комментарий
08.09.2021 09:25 Ответить
 
 