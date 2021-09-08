РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17380 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
772 5
вакцина (3815) карантин (16730) Минздрав (4828) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 149 618 человек, всего - 5 666 019, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 149 618 человек, всего - 5 666 019, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 407 024 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"С начала кампании по вакцинации сделаны более 10 млн прививок от COVID-19! 149 618 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 7 сентября 2021. Первую дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы - 102 397 человек.

В течение суток работали: 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов вакцинации, 335 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели

С начала прививочной кампании привиты 5 666 019 человек, из них получили одну дозу - 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 10 073 041 прививка", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 149 618 человек, всего - 5 666 019, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 149 618 человек, всего - 5 666 019, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 149 618 человек, всего - 5 666 019, - Минздрав 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если принять во внимание, что 25% - это около 10 миллионов, то надо еще стока же... 73% - убежденные антиваксеры, им не надо.
показать весь комментарий
08.09.2021 09:03 Ответить
А навіщо? Ми чемпіони як сказало їхнє божество.
показать весь комментарий
08.09.2021 09:08 Ответить
Так ото ж За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 149 618 человек, всего - 5 666 019, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7715 Может еще и премию получат... Дарвина...
показать весь комментарий
08.09.2021 09:09 Ответить
всего - 5 666 019

Лучше бы 6 666 666
показать весь комментарий
08.09.2021 09:19 Ответить
Лучше бы 40 млн.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:18 Ответить
 
 