За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 149 618 человек, всего - 5 666 019, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 407 024 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"С начала кампании по вакцинации сделаны более 10 млн прививок от COVID-19! 149 618 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 7 сентября 2021. Первую дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы - 102 397 человек.

В течение суток работали: 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов вакцинации, 335 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 5 666 019 человек, из них получили одну дозу - 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 10 073 041 прививка", - рассказали в Минздраве.





