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Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19

ВОЗ осудила богатые страны за создание обширных запасов вакцины от COVID-19, а также лекарств и средств защиты. В организации подчеркнули, что провал честного распределения этих ресурсов подпидывает вспышки коронавируса по всему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNBC.

Так, ведущие эпидемиологи ВОЗ озвучили свои соображения в ходе прямой онлайн-трансляции, на которой отвечали на вопросы.

В ВОЗ озабочены глобальным неравенством в вакцинации. Пока в бедных странах процесс иммунизации от коронавируса застопорился, некоторые богатые страны уже вакцинировали большую часть своего населения и недавно начали предоставлять желающим третью, дополнительную дозу вакцины.

"Это не просто нечестно, не просто аморально, это продолжает пандемию… И в результате люди продолжают умирать", – заявила Мария Ван Керкхове, эксперт ВОЗ по COVID-19.

В августе ВОЗ призывала развитые страны приостановить проведение "бустерных" прививок по крайней мере на два месяца и направить излишки вакцины бедным странам. Организация обозначила дедлайн – к декабрю во всем мире должно быть вакцинировано 40% населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 вышла на плато без роста и снижения числа заболевших, - ВОЗ

В США, где полную иммунизацию прошли уже 53% населения, третью прививку от COVID получили уже 1,3 млн человек. В ЕС полностью вакцинированы 57% населения. Дополнительная прививка вводится во Франции и Великобритании.

В то же время, в Африке полностью вакцинированы всего 3% населения. С нынешними темпами вакцинации, 80% африканских стран будут неспособны привить хотя бы 10% своего населения, наиболее уязвимого для коронавируса.

"С риторикой все хорошо – она о том, чтобы делиться, о справедливости. Но в реальности, когда доходит до дела, эти продукты доступны, они накапливаются в странах, их не распространяют", - высказался директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуация Майк Райан.

Неделю назад сообщалось, что в США аптечные сети и местные власти с 1 марта этого года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса. в отчете аптечной компании Walgreens сообщается о 2,6 млн неиспользованных доз, CVS - о 2,3 млн, аптек корпорации Walmart - о 1,6 млн, компании Rite Aid - о 1,1 млн. Также вакцины выбрасывали и министерства здравоохранения штатов, но в меньших объемах.
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Топ комментарии
+5
Видимо ВОЗ немного отодвинули от торта, раз такая истерика.
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08.09.2021 09:08
+5
Утром мажу бутерброд, сразу мысль.. (с)
Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5298
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08.09.2021 09:11
+4
Что ты несешь? Кацапы свой спутник всем желающим раздают, только брать никто не хочет Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6623
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08.09.2021 09:20
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Правила форума Совет форумчан
Ну чья бы корова мычала Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3936
сами сперва Китай выгораживали и говорили что - Товарищи справятся, так шо поводов для того шоб обосраться - ноль.
А потом: Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9705 Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 920 Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8159 Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2312 (кто это нам в штаны наложил, а?)
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08.09.2021 09:04 Ответить
Т.е. ты за накопление вакцин богатыми странами и против передачи этих вакцин бедным странам?
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08.09.2021 09:07 Ответить
Богатые страны бедным ничего не должны, как и зеленский своим избирателям Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5740
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08.09.2021 09:14 Ответить
Так рассуждают только кацапы. А в мире людей богатые страны передают вакцины бедным странам.
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08.09.2021 09:17 Ответить
"в мире людей..." - демагогия и оправдание ЛЕНИ бедных стран. Никто этим обезьянам ничего не обязан. Если богатые будут иметь ИЗОБИЛИЕ вакцины, тогда могут поделиться. А пока ...
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08.09.2021 09:20 Ответить
Вот именно, что в мире людей помощь бедным не обязанность, а естественное действие. И только кацапы ищут в помощи выгоду.
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08.09.2021 09:23 Ответить
Что ты несешь? Кацапы свой спутник всем желающим раздают, только брать никто не хочет Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6623
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08.09.2021 09:20 Ответить
Только кацапы считают "спутник-v" вакциной. В мире людей эта субстанция относится к разряду скотомицинов.
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08.09.2021 09:22 Ответить
Для кацапов безусловно никаких вакцин не существует. Так что ты прав - тебе лишь инъекции, которые помогают, как давеча киселёву Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1476
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08.09.2021 10:37 Ответить
Снова из тебя кацап полез Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7649
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08.09.2021 19:21 Ответить
чюркорусич, не кукарекай - скотник-буэ не пришел ни одного серьезного исследования, так что сколько бы скотоцапы не воняли о том что это "тожы вакцына ничем нихужы чем другие" - это говнидло ею не станет
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08.09.2021 10:46 Ответить
дятел не мычи, что парашный спутник что мандера с шмайсером - иньекции для биомассы, такой же глупой как и ты.И воз это прямо пишет, америкосы своим кстати гарантируют страховые выплаты если что не так, судя по инфобюлетням , а для остального мира - кроликам нихрена
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08.09.2021 10:59 Ответить
чутка должны за столетия рабства и эксплуатации их природнях ресурсов...
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08.09.2021 09:25 Ответить
Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8591 Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1207а это диды дидов эксплуато это самое, вот и диды пусть отвечают))
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08.09.2021 19:32 Ответить
я - да. ЗА
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08.09.2021 09:17 Ответить
я за то что никто никому не должен ничего - дают - бери и не ной.
а вот ВОЗ напрямую виновна в пандемии и еще поучает.
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08.09.2021 11:11 Ответить
А где ты видел, чтоб бедные страны ныли, просили и говорили, что им должны? Можешь пример привести?
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08.09.2021 19:24 Ответить
так ноешь - Ты! извини, но если богатые сделали вакцины и дают бесплатно, то что надо сказать?
впрочем я выше написал
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08.09.2021 19:28 Ответить
И где в этом своём посте я, как ты выразился "ною"? У тебя "альтернативное" восприятие текста Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7118

Valery Greff

Т.е. ты за накопление вакцин богатыми странами и против передачи этих вакцин бедным странам?
08.09.2021 09:07
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08.09.2021 19:47 Ответить
Т.е. ты за накопление вакцин богатыми странами и против передачи этих вакцин бедным странам?\\\\\\\\\\\\

ну да, это похоже на то ли ультиматум, то ли на приказ извиниться перед тем шо видите ли, буржуи не хотят бомжам дать много, но дают мало.
нё знаю что и как ты думаешь, но видно шо ты за то шо при вспышке кому то там не хватит, зато у нас, ну, то есть где-то в Гвинее Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 493 - всем будет хватать. и как выглядит то шо ты написал? ну ок, не нытье, требование - так легче? Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3356
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08.09.2021 20:06 Ответить
Ты ищешь сложности там, где их нет. Что там на что тебе похоже - исключительно твои фантазии.
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09.09.2021 22:01 Ответить
Видимо ВОЗ немного отодвинули от торта, раз такая истерика.
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08.09.2021 09:08 Ответить
Пан Сан не несите бред... тут вопрос не только в вакцинации это касается ВСЕГО...уровня жизни продуктов питания..вооружения...лекарств вообще у одних от наглости и жадности с глотки и 5 точки лезет поносом.... а иные умирают от элементарного отсутствия вообще также и внутри страну особенно Украина кучка сверх магнаты и сверх наглые и богатые и иные за чертой черты умирания находятся во всех спектрах...
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08.09.2021 09:13 Ответить
те, кто умирает, для начала пусть хотя бы в туалет ходить научаться, а не льют дерьмо на развитые страны. А то как лить дерьмо - в первых рядах, а как самим навести порядок в стране - то лень. Вот теперь пусть не жалуются.
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08.09.2021 09:18 Ответить
в туалет...ну ну и давно цивилизованные страны научились в туалет ходить?? вы Историю хоть почитайте еще в начале 20 века выплескивания дерьма в Европе считалось на улицы из окон нормальным явлениям а в Дикой Азии Африке Египте Аравийском полуострове Ираке нынешнем и Иране Китае и Индейцев Северной и Южной с Центральной Америкой.. туалеты стояли еще 3 тысячи лет тому назад вместе с системой канализации..
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08.09.2021 09:22 Ответить
хоспади .если про древнее то общественные туалеты и бани были ещё в Греции и потом Риме а таки в вашем Китае гадили на землю и потом благодарный хозяин \ за бесплатное удобрение\ бегал радостно закапывал на огороде . у арабов воды толком на необходимое не хватало . а вы про канализацию - песком обходились согласно повелению Мухаммеда и им же умывались. и да канализация у североамериканских индейцев как то вводит мой мозг в недоумение . там было насколько помню одно только племя которое строило каменные постройки да и то вымерло до экспансии из-за недостатка воды и засухи . а Азия она дикая была такой и осталась вместе с трупами в Ганге и чистящих зубы индусов рядом с ними
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08.09.2021 09:54 Ответить
не, ну Китай был временами очень даже, ну там царства были и т.д.
Вон:
Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9806
это вроде тогда когда Киев был, если был, то деревянный.
это только окончание стены, ну, 100 м. из 5000км. или скока там. Азия, дикая чо
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08.09.2021 19:36 Ответить
вот это сделано при Мао как и почти вся кирпичная стена по которой водят туристов . вы посмотрите настоящую стену там где нет туристов выглядит примерно как и наши Змиевы валы
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08.09.2021 19:55 Ответить
ну наверно, тоже думаю шо кирпичи уж больно сохранились, да и не старинные по виду.
но то шо там и порох и шелк и арбалеты и даже бумажные доспехи и фарфор - так это шо - дикость?
тогда шо такое цивилизация ?
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08.09.2021 20:01 Ответить
в моём понимании обычное развитие ремесел . восток это немного другое. там могут точить из кости безделушку всю жизнь и даже дети продолжать начатое . а запад это всё таки массовость и ещё я абсолютно не приемлю эту ублюдочную китайскую " цивилизацию" где даже сейчас животных готовят живьём считая . что это добавляет вкуса . к примеру курицу живую любят держать щипцами за голову и обливать кипятком потом ощипывать и так практически во всём . твари трусливые . всю ихнюю империю разогнали человек 150- 200 португальцев .впрочем те же португальские купцы покрошили в капусту самураев когда попали в Японию
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08.09.2021 20:20 Ответить
ну самураев может и нет, но китайцев может и да - перекупка, пересрач и несколько групп десанта при поддержке флота
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08.09.2021 20:38 Ответить
Перейра имел 80 человек команды на своей каракке когда на него на стоянке напали 10 кораблей . 60 абордажных лодок . несколько сот самураев на них и в итоге отгребли знатно от португальцев хотя и успели всей толпой забраться на корабль- эффект неожиданности . а были ещё испанцы которые отрядом в 40 человек разогнали 1000 самураев потеряв несколько человек и это просто купцы были а не военные экспедиции
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08.09.2021 21:24 Ответить
ну не все остова захватил. просто вот как ханы тоже пытались и тайфун назван был как то.
самураи это не тупо два княжества обосрались, там домов сотни
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08.09.2021 21:28 Ответить
та не вопрос ваще. Только тогда - это тогда. А сейчас - это сейчас. Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2445 Или тогда африканцы засраной Испании свои блага даром отдавали? Не? Ту так и не ляпай. Тоже мне аргументы....
Раньше мы все в шкурах ходили и жили до 30 лет максимум.
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08.09.2021 16:29 Ответить
свежий пример афган США туда втюхало само молчу про Германию Британию и иные страны 200 млрд долларов за 20 лет кстати это стоимость всего Ядерного оружия которую Украина добровольно отдала почему отдали ДАРОМ а тут обезьянам придурковатым столько бабла дали мы Украины голыми руками сдерживаем 3 Мировую войну и на нас селив се кому не лень и ноги свесили ив ЕС и НАТО нас как то не зовут и не ждут все время нам мозг выплавляют придирками то это не так то то не так... боюсь по ИТОГУ КАК БЫ ВСЕ богатые не исчезли страны и не подверглись обрезанию и переформатированию а бедные не хоронили бы тех самых богатых..в Истории не мало примеров когда бедные и на низшем уровне выживали и пережёвывали более богатые страны и империи...достаточно прмиера Римской Империи 890 лет простояла а дикие племена варваров немцев будущих их за 70 лет вытерли словно ластиком...
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08.09.2021 09:18 Ответить
чому туди вклали стільки,тому що акценти правильно виставлені,якби в 2013 році з
України хлинули сотні тисяч мігрантів до ЕС то я вас запевняю дали б країні не 1-2 млрд євро гуманіт. а сотні мільярдів,а санкції проти Москви були б куди жорсткіші,але але ж,коли ти сам запевняєшь що стримуешь агресора голими руками то навіщо вони будуть витрачатися..
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08.09.2021 09:50 Ответить
Утром мажу бутерброд, сразу мысль.. (с)
Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5298
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08.09.2021 09:11 Ответить
Ребята забыли, что они сообщили о пандемии слишком поздно, и до этого молчали о распространении короны, не смотря на то, что знали о проблеме. И вообще, страны потратили деньги на вакцину. С какого это перепуга, страны, которые закупили вакцины за деньги своих налогоплательщиков, должны оплачивать вакцины для других стран, у которых есть свои правители, которых люди этих стран выбрали?
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08.09.2021 09:11 Ответить
якесь безглузде повідомлення ,там же читаємо тільки 53% американців зробили імунізацію а заявляє ВОЗ що завершують Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2010 а те, що десь є запас вакцин то просто система працює так в розвинутих країнах, а не так як у нас або в Індії все з "коліс" роблять.
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08.09.2021 09:40 Ответить
Каждый умирает в одиночку...
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08.09.2021 10:08 Ответить
Вообщето богатые страны не "накопили" а купили эти вакцины. Никто не запрещает "бедным" странам сделать то же самое.
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08.09.2021 12:55 Ответить
 
 