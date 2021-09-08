Глава ВАКС Танасевич: Один из нардепов предложил избрать конкретную меру пресечения подозреваемому. Сразу обратилась в ВСП и Офис Генпрокурора

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявляет, что впервые за два года работы ей поступило "предложение" от одного из народных депутатов избрать конкретную меру пресечения подозреваемому, после чего она обратилась к генпрокурору и в Высший совет правосудия.

Об этом Танасевич заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, обращались ли за два года работы суда к ней лично как к главе суда с просьбой содействовать рассмотрению дела для конкретного результата, Танасевич сказала: "До недавнего времени, нет, и так должно быть".

"Но в августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне, как главе суда, с предложением об избрании конкретной меры пресечения в рамках указанного уголовного производства в отношении идентифицированного ним лица", - отметила она.

По словам главы ВАКС, ее реакция на такие действия была незамедлительной.

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"Как того требует закон, я немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия", - подчеркнула Танасевич.

ВСП, рассмотрев ее сообщение, принял решение обратиться к Верховной Раде "для принятия мер по недопущению действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей при осуществлении правосудия".

По данным источника Интерфакс-Украина, к главе ВАКС обращался нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук в контексте уголовного производства по подозрению бывшего председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в получении неправомерной выгоды. Речь шла о подозреваемом – частном предпринимателе, который, по предварительной информации, давал взятку, этот человек является свидетелем по делу Мунтяна.

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