Глава ВАКС Танасевич: Один из нардепов предложил избрать конкретную меру пресечения подозреваемому. Сразу обратилась в ВСП и Офис Генпрокурора
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Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявляет, что впервые за два года работы ей поступило "предложение" от одного из народных депутатов избрать конкретную меру пресечения подозреваемому, после чего она обратилась к генпрокурору и в Высший совет правосудия.
Об этом Танасевич заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о том, обращались ли за два года работы суда к ней лично как к главе суда с просьбой содействовать рассмотрению дела для конкретного результата, Танасевич сказала: "До недавнего времени, нет, и так должно быть".
"Но в августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне, как главе суда, с предложением об избрании конкретной меры пресечения в рамках указанного уголовного производства в отношении идентифицированного ним лица", - отметила она.
По словам главы ВАКС, ее реакция на такие действия была незамедлительной.
"Как того требует закон, я немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия", - подчеркнула Танасевич.
ВСП, рассмотрев ее сообщение, принял решение обратиться к Верховной Раде "для принятия мер по недопущению действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей при осуществлении правосудия".
По данным источника Интерфакс-Украина, к главе ВАКС обращался нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук в контексте уголовного производства по подозрению бывшего председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в получении неправомерной выгоды. Речь шла о подозреваемом – частном предпринимателе, который, по предварительной информации, давал взятку, этот человек является свидетелем по делу Мунтяна.
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