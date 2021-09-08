Украина вышла на 3,5 млн прививок от коронавируса в месяц. Есть ресурс для роста, главное - ваше желание вакцинироваться, - Ляшко

В Украине сделали более 10 млн прививок от коронавируса. Более 5,6 млн украинцев уже получили хотя бы одну дозу, а 4,4 млн человек - две дозы антиковидной вакцины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и говорил, обещание (за лето вакцинировать 5 млн украинцев. - Ред. ) выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь было несколько праздничных выходных дней, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников". - Ляшко.)", - отметил министр.

"Сегодня мы вышли на 3,5 млн прививок в месяц, которые еще в мае выглядели нереальными, как и доступ к вакцине всех желающих. Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти в пункт прививки", - добавил Ляшко.

По его словам, по состоянию на настоящий момент в Украину доставили свыше 20 млн доз вакцин разных производителей, из них почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн доз поставлены ​​в рамках инициативы по равному доступу к антиковидным вакцинам COVAX, а более чем 3,3 млн получены как гуманитарная помощь от стран ЕС.

"Уверяю, сегодня вакцинироваться может каждый", - резюмировал он.

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