Украина вышла на 3,5 млн прививок от коронавируса в месяц. Есть ресурс для роста, главное - ваше желание вакцинироваться, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине сделали более 10 млн прививок от коронавируса. Более 5,6 млн украинцев уже получили хотя бы одну дозу, а 4,4 млн человек - две дозы антиковидной вакцины.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и говорил, обещание (за лето вакцинировать 5 млн украинцев. - Ред. ) выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь было несколько праздничных выходных дней, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников". - Ляшко.)", - отметил министр.
"Сегодня мы вышли на 3,5 млн прививок в месяц, которые еще в мае выглядели нереальными, как и доступ к вакцине всех желающих. Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти в пункт прививки", - добавил Ляшко.
По его словам, по состоянию на настоящий момент в Украину доставили свыше 20 млн доз вакцин разных производителей, из них почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн доз поставлены в рамках инициативы по равному доступу к антиковидным вакцинам COVAX, а более чем 3,3 млн получены как гуманитарная помощь от стран ЕС.
"Уверяю, сегодня вакцинироваться может каждый", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Это не возможно сделать, так как при внесении данных о вакцинации, доктор подписывает своим юридическим Ключем и его данные передаются в ЕСОЗ.
В ДИЕ данные появляются фактически сразу и если не совпадает серия вакцины то не возможно ее увидеть в системе
Зы. вчера и позавчера работал в мобильной бригаде по вакцинации по Киеву. Было сделано 280 доз второй модерной
Судя по тому, кто сейчас президент, естественному отбору в Украине работать и работать.
53 тысячи украинцев уже отправились на тот свет. Но надо больше и быстрее.
Не вакцинируйтесь ни в коем случае!!!! Так будет лучше для всех.
Недоразвитых должен выкашивать естественный отбор (в данном случае вирус). Иначе они будут не заслуженно занимать чье-то место под солнцем.
Ваше право не прививаться
https://detaly.co.il/minzdrav-podtverzhdaet-bolshinstvo-gospitalizirovannyh-proshlo-polnuyu-vaktsinatsiyu/
Коли ви плануєте почати спалювати невіруючих єректиків живцем?
У широкому сенсі, як суспільний інститут, релігія - це сукупність вірувань і віровчень, наявних у суспільстві. Вона включає до свого складу сукупність звичаїв, обрядів, правил життя і поведінки людей і т. д.
Для кожної релігії властиве пояснення створення світу та загробного життя. Як і де це пов"язано з вакцинами?
Молитви з назвами вакцинам є?
Не поможет. Манипуляции оставте для себя.
"Уверуйте в Господа нашего вседержителя или будете ввергнуты в гигиену ежедневную!"
А факт: імунна система людини дуже складна. Має велику кількість зворотних зав'язків, що не дають можливості передбачити, з якоюсь припустимою похибкою, її реакцію на введення сторонніх речовин. І вакцина введена напряму у кров не може задіяти весь комплекс захисних механізмів організму людини. Шлях потрапляння вірусу в організм має дуже велике значення для коректної роботи імунної системи.
Ваша віра це Ваша справа. Але дуже прошу не плутати сліпу віру телевізору зі знаннями.
У старому радянському фільмі є пісенька зі словами:
"Правд, как людей на свете много, а истина всегда одна."
1. клітини донори для побудови вакцини.
2. транспортні домішки.
3. імунологічне навантаження на організм.
4. алергічне навантаження на організм.
Всього 4 питання, які має знати споживач перш ніж приймати рішення про вакцинацію.
І на майбутнє не принижуйте свого опонента відсутністю в нього специфічних знань про побудову вакцин, якщо Ви самі повний профан в даному питанні. А профан Ви тому що не здатні навіть зрозуміти, які питання необхідно задати для прийняття рішення споживачу, а не розробнику вакцин.
Счасливо залишатись у своїй ВІРІ.