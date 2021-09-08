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Украина вышла на 3,5 млн прививок от коронавируса в месяц. Есть ресурс для роста, главное - ваше желание вакцинироваться, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина вышла на 3,5 млн прививок от коронавируса в месяц. Есть ресурс для роста, главное - ваше желание вакцинироваться, - Ляшко

В Украине сделали более 10 млн прививок от коронавируса. Более 5,6 млн украинцев уже получили хотя бы одну дозу, а 4,4 млн человек - две дозы антиковидной вакцины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и говорил, обещание (за лето вакцинировать 5 млн украинцев.  - Ред. ) выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь было несколько праздничных выходных дней, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников". - Ляшко.)", - отметил министр.

"Сегодня мы вышли на 3,5 млн прививок в месяц, которые еще в мае выглядели нереальными, как и доступ к вакцине всех желающих. Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти в пункт прививки", - добавил Ляшко.

По его словам, по состоянию на настоящий момент в Украину доставили свыше 20 млн доз вакцин разных производителей, из них почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн доз поставлены ​​в рамках инициативы по равному доступу к антиковидным вакцинам COVAX, а более чем 3,3 млн получены как гуманитарная помощь от стран ЕС.

"Уверяю, сегодня вакцинироваться может каждый", - резюмировал он.

Читайте также: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 149 618 человек, всего - 5 666 019, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Украина вышла на 3,5 млн прививок от коронавируса в месяц. Есть ресурс для роста, главное - ваше желание вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2304
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08.09.2021 09:32
+2
Ну и что? Грипп тоже "был", но вдруг появилась "испанка" и выкосила кучу народу.
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08.09.2021 09:34
+2
Я сам вчора зробив другу Модерну. Але знаю людей, які в змові з лікарями за гроші пройшли таке ж оформлення як і ми, тільки без безпосередньої вакцинації. Вноситься вся інформація, дотримуються терміни...
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08.09.2021 10:01
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Правила форума Совет форумчан
А сколько из этого количества купили себе сертификат? Спросите у семейных врачей, устроивших на этом бизнес.
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08.09.2021 09:27 Ответить
Так дело ж не в сертификате. А в шансах пополнить статистику смертности. Купленный сертификат эти шансы не уменьшает.
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08.09.2021 09:30 Ответить
Украина вышла на 3,5 млн прививок от коронавируса в месяц. Есть ресурс для роста, главное - ваше желание вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2304
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08.09.2021 09:32 Ответить
Ну и что? Грипп тоже "был", но вдруг появилась "испанка" и выкосила кучу народу.
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08.09.2021 09:34 Ответить
"Куча народу" - это до 100 миллионов по некоторым подсчерам (5,3% населения Земли на тот момент).
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08.09.2021 10:23 Ответить
Кстати, ты в курсе, с какого времени начали диагностировать инфаркты с инсультами и диабет? И ответь - а ДО того, как их научились диагностировать, люди не умирали от инфарктов, инсультов и диабета? И что тогда писали в свидетельствах о смерти и статистике?
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08.09.2021 10:30 Ответить
Ті що купили сертифікати в статистику не входять.
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08.09.2021 09:38 Ответить
Как это?))) Если все оформляется так же, только без вакцинации?
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08.09.2021 09:42 Ответить
Я вакцинований і ходив отримувати сертифікат про те що я вакцинований до свого сімейного лікаря. Так от сертифікат видруковується з компютера. Вас шукають в базі програми вакцинованих, дальше вибирають вакцину якою ви вакциновані зі списку запропонованих (інші поля заповнюються автоматично програмою: ПІБ, дата вакцинації і т. д.), програма формує сертифікат і його видруковують. Як це зробити для невакцинованого якого нема в базі я не знаю. Хоча теоретично можна найти вакциновану людину і поміняти ініціали якщо програма дозволяє це зробити. Але думаю розробники знають в якій країні ми живемо і унеможливили зміну ініціалів перед друком сертифіката.
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08.09.2021 09:52 Ответить
Я сам вчора зробив другу Модерну. Але знаю людей, які в змові з лікарями за гроші пройшли таке ж оформлення як і ми, тільки без безпосередньої вакцинації. Вноситься вся інформація, дотримуються терміни...
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08.09.2021 10:01 Ответить
Не трындите..
Это не возможно сделать, так как при внесении данных о вакцинации, доктор подписывает своим юридическим Ключем и его данные передаются в ЕСОЗ.
В ДИЕ данные появляются фактически сразу и если не совпадает серия вакцины то не возможно ее увидеть в системе
Зы. вчера и позавчера работал в мобильной бригаде по вакцинации по Киеву. Было сделано 280 доз второй модерной
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08.09.2021 09:41 Ответить
А что мешает это сделать доктору за деньги?
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08.09.2021 09:44 Ответить
Главное мозг в голове, а не опилки и эхо между стенками черепной коробки.

Судя по тому, кто сейчас президент, естественному отбору в Украине работать и работать.
53 тысячи украинцев уже отправились на тот свет. Но надо больше и быстрее.

Не вакцинируйтесь ни в коем случае!!!! Так будет лучше для всех. Украина вышла на 3,5 млн прививок от коронавируса в месяц. Есть ресурс для роста, главное - ваше желание вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4753
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08.09.2021 09:27 Ответить
Никаких нервов. Могила по тебе уже соскучилась.
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08.09.2021 09:39 Ответить
См. выше. Я только за.
Недоразвитых должен выкашивать естественный отбор (в данном случае вирус). Иначе они будут не заслуженно занимать чье-то место под солнцем.
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08.09.2021 10:07 Ответить
Не мне. Ты сам уже все решил.
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08.09.2021 10:11 Ответить
Вакцина не спасает от самого вируса а предотвращает от тяжелых случаев развития болезни.
Ваше право не прививаться
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08.09.2021 09:43 Ответить
Ну я ж и говорю. Многим не стоит спасаться от тяжелого развития.
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08.09.2021 09:45 Ответить
Ну это сейчас так говорите. Ещё полгода назад были бы антиваксером.
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08.09.2021 09:57 Ответить
да ты что?
https://detaly.co.il/minzdrav-podtverzhdaet-bolshinstvo-gospitalizirovannyh-proshlo-polnuyu-vaktsinatsiyu/
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08.09.2021 10:08 Ответить
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,1. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 277/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку - 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью - 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных - 213, полностью вакцинированных - 225 (тот факт, что в этой категории примерно равное число вакцинированных и невакцинированных связан с тем, что вакцинированных в стране гораздо больше).
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08.09.2021 15:36 Ответить
Дикие темпы вакцинации населения Украины, да и других стран - тоже! Но, количество случаев заболеваемости Ковид-19 растет! Уймите уже тех, кто анализы на С-19 делает, или отправьте их хотя бы на полгода в неоплачиваемый отпуск! Уровень смертности населения от такого мероприятия точно не повысится!
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08.09.2021 10:26 Ответить
Яка велика кількість людей ВІРУЄ у ковішілд/пфайзер/модерну.
Коли ви плануєте почати спалювати невіруючих єректиків живцем?
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08.09.2021 10:39 Ответить
Така думка прийшла лише у Вашу голову.
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08.09.2021 12:48 Ответить
Я дуже добре вивчав історію, а особливо цікавився зародженням релігій. Всі релігії пройшли даний етап без суттєвих змін у сторону людяності. Віра у вакцину має теж пройти даний етап.
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08.09.2021 14:13 Ответить
Де Ви прочитали, що є релігія, пов"язана з вакцинами? Чи самі придумали?
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08.09.2021 14:32 Ответить
Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини[1].
У широкому сенсі, як суспільний інститут, релігія - це сукупність вірувань і віровчень, наявних у суспільстві. Вона включає до свого складу сукупність звичаїв, обрядів, правил життя і поведінки людей і т. д.
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08.09.2021 15:16 Ответить
Для кожної релігії властива віра у надприродні явища (такі, які не може пояснити наука). Де це у відношенні вакцин?

Для кожної релігії властиве пояснення створення світу та загробного життя. Як і де це пов"язано з вакцинами?
Молитви з назвами вакцинам є?
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08.09.2021 15:22 Ответить
Релігії розвиваються з часом. Дана релігія виникла відносно недавно. Ще не відбулося формування всіх необхідних атрибутів. Зараз проходить набір адептів. Україна вийшла на 3,5 млн щеплень проти коронавірусу на місяць. Є ресурс для зростання, головне - ваше бажання вакцинуватися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9486
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08.09.2021 15:30 Ответить
Ага, і поки що Ви єдиний її адепт...
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08.09.2021 15:33 Ответить
Я не віруючий в ковішилд. Тільки природній імунітет. Тому ця релігія для Вас.
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08.09.2021 15:57 Ответить
Ліворуч дитина, батьки якої вірили в тільки природній імунітет, праворуч - дитина тих, хто довіряє науковом методам пізнання.
Україна вийшла на 3,5 млн щеплень проти коронавірусу на місяць. Є ресурс для зростання, головне - ваше бажання вакцинуватися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7085
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08.09.2021 16:05 Ответить
"Уверуйте в Господа нашего вседержителя или будете ввергнуты в гиену огненную."
Не поможет. Манипуляции оставте для себя.
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08.09.2021 16:26 Ответить
Это не манипуляция, а реальный факт.
"Уверуйте в Господа нашего вседержителя или будете ввергнуты в гигиену ежедневную!" Україна вийшла на 3,5 млн щеплень проти коронавірусу на місяць. Є ресурс для зростання, головне - ваше бажання вакцинуватися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6941
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08.09.2021 16:31 Ответить
Маніпуляція, це тиск на тваринний інстинкт самозбереження: якщо не вколетесь то буде так. Посил до емоції СТРАХУ - найбільш дієва маніпуляція.

А факт: імунна система людини дуже складна. Має велику кількість зворотних зав'язків, що не дають можливості передбачити, з якоюсь припустимою похибкою, її реакцію на введення сторонніх речовин. І вакцина введена напряму у кров не може задіяти весь комплекс захисних механізмів організму людини. Шлях потрапляння вірусу в організм має дуже велике значення для коректної роботи імунної системи.

Ваша віра це Ваша справа. Але дуже прошу не плутати сліпу віру телевізору зі знаннями.

У старому радянському фільмі є пісенька зі словами:
"Правд, как людей на свете много, а истина всегда одна." Україна вийшла на 3,5 млн щеплень проти коронавірусу на місяць. Є ресурс для зростання, головне - ваше бажання вакцинуватися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7181
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08.09.2021 17:27 Ответить
Ну, раз Ви маєте глибокі знання, то скажіть, який зсув рамки зчитування під час трансляції за участі м-РНК, не є критичним? Просто я цікавлюся вакцинами, в т.ч. і м-РНК-вакцинами, а Ви стверджуєте, що не тільки телевізор дивилися, а і в суті проблеми розбиралися.
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08.09.2021 17:48 Ответить
Мене ніколи не цікавила технологія виробництва вакцин. Я не планую їх виробляти. Мене цікавили тільки наслідки їх застосування і основне питання: чи може імунітет набутий завдяки вакцині бути сильнішим за природній отриманий після хвороби. І інформації, що вакцинальний імунітет сильніший та довготриваліший я не знайшов. Даному типу вакцин всього років 30-35. Він не був застосований у жодній офіційно зареєстрованій вакцині. Для мене цього достатньо.
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09.09.2021 03:59 Ответить
Тобто та інформація, про вакцини, що у Вас, практично вся з телевізора і для Вас цього достатньо. А Ви не задавали собі питання, чому Швеція відмовилася від набуття "природного" імунітету і включилася в програму вакцинування?
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09.09.2021 07:51 Ответить
Для мене цієї інформації достатньо, бо я та всі мої рідні та знайому вже перехворіли на дану хворобу, а отримання індульгенції МОЗ України для відвідування хлівів відгодовування баранів мене не цікавить. Якщо вже Ви маєте такі значні знання з мікробіології та імунології, то мабуть зможете відповісти на прості запитання для споживача даної продукція про її характеристики, а саме:
1. клітини донори для побудови вакцини.
2. транспортні домішки.
3. імунологічне навантаження на організм.
4. алергічне навантаження на організм.

Всього 4 питання, які має знати споживач перш ніж приймати рішення про вакцинацію.

І на майбутнє не принижуйте свого опонента відсутністю в нього специфічних знань про побудову вакцин, якщо Ви самі повний профан в даному питанні. А профан Ви тому що не здатні навіть зрозуміти, які питання необхідно задати для прийняття рішення споживачу, а не розробнику вакцин.
Счасливо залишатись у своїй ВІРІ.
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09.09.2021 10:08 Ответить
а на плато вышла или нет?
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08.09.2021 11:30 Ответить
 
 