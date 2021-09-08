РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17344 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 796 20
Россия (91236) ФСБ (1860) битум (5) Янцен Павел (1)

Украина закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ, – Янцен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ, – Янцен

Украина закупает битум у страны-агрессора России. Более того, лицензию на поставку битума в Украину получают компании-производители из России, которые завозят нефтепродукты в так называемые "Л/ДНР", а также компании, осуществляющие выплаты в специальные фонды ФСБ.

Об этом рассказал председатель общественной организация "Конституционно-правовой Конгресс" Павел Янцен, передает Цензор.НЕТ.

"Масштабное строительство дорог повысило спрос на компоненты асфальтового покрытия. Оказалось, что битумный рынок Украины чрезвычайно зависим от российского импорта. Страна-производитель битума, безусловно, воспользовалась этой зависимостью", – сообщает Янцен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение России возобновить экспорт битума - угроза национальной, политической и экономической безопасности Украины, - активисты

"Сегодня при потребности в тысячу тонн битума Украина производит лишь треть необходимого. При этом, формально до 70% импорта (а сейчас - до 80%) битума в Украине поставляют из Беларуси. Вместе с тем, еще в апреле 2019 года 20% битума в Украине официально завозили из России. Тогда же Россия ввела запрет на отгрузку битума в Украину. А уже в октябре 2020 году Украина возобновила экспорт битума из страны-агрессора по специальным разрешениям", – напомнил общественный деятель.

"Нефтяная компания осуществила поставки первых партий битума производства "Рязанского завода битумных материалов"("Газпром-Нефть"). Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования. В период с 10 по 15 августа оператор поставил 222 тонны ресурса через таможенный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка под Харьковом. Лицензию на поставку битума в Украину получают компании-производители из России. Именно они должны завозить нефтепродукты на неподконтрольные территории "ЛНР" и "ДНР". Также в этот перечень входят компании, осуществляющие выплаты в специальные фонды ФСБ. Российский битум как подрыв репутации Президента Зеленского", – разъясняет Павел Янцен.

Общественная организация просит правоохранительные органы обратить внимание на эту ситуацию и считает это сильным ударом по национальной безопасности Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ

Кто у нас битумный король?

Казалось бы причем тут ЗЕ, Коломойский, сепаратизм, сотрудничество с врагом...
показать весь комментарий
08.09.2021 09:50
+17
Крадівництво на крові!

Украина закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ, – Янцен - Цензор.НЕТ 2345
показать весь комментарий
08.09.2021 09:47
+16
Велике ЗЄ крадівництво фінансує країну-терориста, а ЗЄлєбоби й далі радіють новим дорогам.
показать весь комментарий
08.09.2021 09:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крадівництво на крові!

Украина закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ, – Янцен - Цензор.НЕТ 2345
показать весь комментарий
08.09.2021 09:47 Ответить
велике крадівництво на крові
показать весь комментарий
08.09.2021 09:48 Ответить
закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ

Кто у нас битумный король?

Казалось бы причем тут ЗЕ, Коломойский, сепаратизм, сотрудничество с врагом...
показать весь комментарий
08.09.2021 09:50 Ответить
какая прелесть...
показать весь комментарий
08.09.2021 09:51 Ответить
Велике ЗЄ крадівництво фінансує країну-терориста, а ЗЄлєбоби й далі радіють новим дорогам.
показать весь комментарий
08.09.2021 09:53 Ответить
От для чого затіяли "Велике будівництво"!
показать весь комментарий
08.09.2021 09:57 Ответить
вот как поцЗедент перекачивает Covsd ные деньги лугандону
Вот почему Украина среди стран Европы на последнем месте
Деньги на борьбу с пандемией-строительство дорог-половину украли-половину мацкалям отправили.А наши пенсионеры пусть дохнут-меньше пенсий платить
показать весь комментарий
08.09.2021 09:58 Ответить
Зельцман наживається на війні.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:04 Ответить
Конкретно хто із ЗеБариг його завозить? Беніфіціара фірми в студію! Украина закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ, – Янцен - Цензор.НЕТ 2941
показать весь комментарий
08.09.2021 09:59 Ответить
Україна закуповує бітум у Росії через компанії, які постачають нафту в ОРДЛО і здійснюють виплати в спецфонди ФСБ, - Янцен - Цензор.НЕТ 680
показать весь комментарий
08.09.2021 10:18 Ответить
Чомусь про це з жодного олігархічного канала не скажуть! Проте волали "Липецька фабріка! Липецька фабріка! Кокой кошмар! Ко-ко-ко! "
показать весь комментарий
08.09.2021 10:02 Ответить
ЗЕпереміга, переміжная!Україна закуповує бітум у Росії через компанії, які постачають нафту в ОРДЛО і здійснюють виплати в спецфонди ФСБ, - Янцен - Цензор.НЕТ 4019
показать весь комментарий
08.09.2021 10:03 Ответить
Які проблєми ? Дзвоніть в РНБО,патріот Данілов їм санкції вліпить !Сто раз так робив !
показать весь комментарий
08.09.2021 10:03 Ответить
бізнес на краві? агов зєлєбоби не чутно вас...
показать весь комментарий
08.09.2021 10:08 Ответить
Это ж не это.это же ТО!
показать весь комментарий
08.09.2021 10:18 Ответить
а шо у Игоря Валерьевича битум закончился ? или как ? Может цены взвинтил, откат упал ?
показать весь комментарий
08.09.2021 10:20 Ответить
какое оно тупое!
показать весь комментарий
08.09.2021 10:30 Ответить
Мої найщиріші вітання, ЗЕбіли! Україна закуповує бітум у Росії через компанії, які постачають нафту в ОРДЛО і здійснюють виплати в спецфонди ФСБ, - Янцен - Цензор.НЕТ 7227 Ви зробили це разом!
показать весь комментарий
08.09.2021 10:41 Ответить
Це не торгівля на крові. Это другое, зЕличное. Прибуток для Вави, бені, зе-кагалу та бізнеспартнерів з мордора?
показать весь комментарий
08.09.2021 11:25 Ответить
Завозимый битум - это не битум, это дерьмо!!! Зепадаль финансирует войну против Украины. Ублюдки! шо вы выбрали?!
показать весь комментарий
08.09.2021 16:33 Ответить
 
 