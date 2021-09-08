Украина закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ, – Янцен

Украина закупает битум у страны-агрессора России. Более того, лицензию на поставку битума в Украину получают компании-производители из России, которые завозят нефтепродукты в так называемые "Л/ДНР", а также компании, осуществляющие выплаты в специальные фонды ФСБ.

Об этом рассказал председатель общественной организация "Конституционно-правовой Конгресс" Павел Янцен, передает Цензор.НЕТ.



"Масштабное строительство дорог повысило спрос на компоненты асфальтового покрытия. Оказалось, что битумный рынок Украины чрезвычайно зависим от российского импорта. Страна-производитель битума, безусловно, воспользовалась этой зависимостью", – сообщает Янцен.

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"Сегодня при потребности в тысячу тонн битума Украина производит лишь треть необходимого. При этом, формально до 70% импорта (а сейчас - до 80%) битума в Украине поставляют из Беларуси. Вместе с тем, еще в апреле 2019 года 20% битума в Украине официально завозили из России. Тогда же Россия ввела запрет на отгрузку битума в Украину. А уже в октябре 2020 году Украина возобновила экспорт битума из страны-агрессора по специальным разрешениям", – напомнил общественный деятель.



"Нефтяная компания осуществила поставки первых партий битума производства "Рязанского завода битумных материалов"("Газпром-Нефть"). Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования. В период с 10 по 15 августа оператор поставил 222 тонны ресурса через таможенный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка под Харьковом. Лицензию на поставку битума в Украину получают компании-производители из России. Именно они должны завозить нефтепродукты на неподконтрольные территории "ЛНР" и "ДНР". Также в этот перечень входят компании, осуществляющие выплаты в специальные фонды ФСБ. Российский битум как подрыв репутации Президента Зеленского", – разъясняет Павел Янцен.



Общественная организация просит правоохранительные органы обратить внимание на эту ситуацию и считает это сильным ударом по национальной безопасности Украины.