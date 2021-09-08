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Новости Политика Украины
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КС (2131) Антикоррупционный суд (1070) Танасевич Елена (14)

Танасевич об опасениях по возможной ликвидации ВАКС: Рассмотрение представления не влияет на работу судей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Танасевич об опасениях по возможной ликвидации ВАКС: Рассмотрение представления не влияет на работу судей

Рассмотрение Конституционным судом конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) не влияет на работу судей ВАКС.

Об этом заявила глава суда Елена Танасевич в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, нет ли среди судей ВАКС опасений относительно ликвидации суда, Танасевич сказала: "Судьи Высшего антикоррупционного суда являются высококвалифицированными юристами, у них стабильное психоэмоциональное состояние и высокая мотивация. Эти качества позволяют им во время осуществления правосудия быть независимыми и непредвзятыми, качественно выполнять возложенные на них обязанности, что бы ни происходило вокруг".

Глава ВАКС напомнила, что после поступления представления о конституционности закона о ВАКС, судейская группа подготовила письменные пояснения, которые были приобщены к материалам дела.

"В октябре 2020 года во время открытой части пленарного заседания Большой палаты Конституционного суда я дала устные пояснения. Больше конституционное представление не обсуждалось", - добавила Танасевич.

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Автор: Ірина Дашківська
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Просто цікаво: серед члєнннів СУДУ є бодай один , що працює на благо України?
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08.09.2021 09:53 Ответить
"конституційного" суду?
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08.09.2021 10:04 Ответить
Если бы Антикоррупционный суд не пугал до энуреза чиновников, депутатов и самих судей, то никто бы на подавал в Конституционный суд иск против Антикоррупционного смуда... а Конституционный суд даже не принял бы такой иск к рассмотрению из=за его ничтожности...
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08.09.2021 10:17 Ответить
Всi працюють на свое благо , це змiiне кубло потрiбно негайно розiгнати i на кожного завести дiло , вони вже врай окуiли !
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08.09.2021 10:04 Ответить
когда ВАКС был только избран, все известные киевские "бригады" юристов откровенно смеялись над персональным составом ВАКС, мол какой то колхозно - сельський суд, их же никто не знает. Потом по тихому начали ставить палки в колеса,"бригадные" из ВРП начали "звать на правеж судей", а потом решили вообще закрыть. Но пропал интерес у "интересантов" И шо дальше А.А. ...А ?
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08.09.2021 10:15 Ответить
все понимают что вакс это не конституционный орган украинской судебной власти, и создан был в нарушении Конституции Украины, конечно ВАКС очень нужен Украине, но правовые проблемы конечно же есть.
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08.09.2021 11:11 Ответить
 
 