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Новости Общество
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На реконструкцию аэропорта "Ривне" дополнительно выделили 35 млн грн из госбюджета, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

На реконструкцию аэропорта

35 млн грн выделили из государственного бюджета на реконструкцию международного аэропорта "Ривне". Работы стартуют в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Ривненской ОГА.

Отмечается, что средства пойдут на его техническую модернизацию в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Государственные средства выделили на реконструкцию радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса аэропорта. Таким образом, подрядчик сможет приступить к практической части модернизации аэропорта уже в ближайшее время", - рассказал глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Международный аэропорт "Ривне" включен в государственную программу развития аэропортов на период до 2023 года.

Ранее ОГА уже провела пять тендеров на изготовление проектно-сметной документации, по трем из которых необходимые документы уже готовы. В настоящее время готовится еще один тендер на ремонт ограждения и реконструкцию светосигнальной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Кривого Рога по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2022 года будет завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта.

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Автор: Богдан Гуньковський
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сначала производства надо открывать, а не инфраструктуру для туристов
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08.09.2021 09:52 Ответить
"Пилите ,Шура,пилите!"
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08.09.2021 09:56 Ответить
Теперь раз в году аєропорт сможет принимать борт номер 1 и раз в месяц из Хургады.
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08.09.2021 09:56 Ответить
Прально. Сначала за бюджет строим, а потом хитрожопые за гривню приватизируют
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08.09.2021 09:57 Ответить
- У них краска кончилась.
- Какая краска?
- Зелёная...

На реконструкцию аэропорта "Ривне" дополнительно выделили 35 млн грн из госбюджета, - ОГА - Цензор.НЕТ 7050
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08.09.2021 10:03 Ответить
 
 