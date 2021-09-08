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Новости Политика Украины
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Ожидаю прозрачного конкурса по назначению главы САП. Он должен вызывать доверие общества, - Танасевич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ожидаю прозрачного конкурса по назначению главы САП. Он должен вызывать доверие общества, - Танасевич

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич надеется, что конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет прозрачным и вызовет доверие в украинском обществе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Танасевич рассказала, что отсутствие руководителя САП не отразилось на работе ВАКС.

"Не повлияло (отсутствие главы САП. – Ред.) совсем. Ведь прокуроры, которые осуществляют надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования и поддерживают обвинение в суде, являются самостоятельным в своей процессуальной деятельности", - пояснила глава суда.

"Что касается конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, то, как и все граждане Украины, я ожидаю, что он будет прозрачным, а условия и критерии оценивания кандидатов будут четкими и заранее определенными", - подчеркнула Танасевич.

Глава ВКС добавила: "Надеюсь, что этот конкурс вызовет доверие общества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татаров и Ермак пытаются сорвать конкурс на главу САП через ОАСК, поэтому ОП и затормозил ликвидацию суда, - Шабунин

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Топ комментарии
+3
а чому я їй не вірю, що конкурс по призначенню голови САП буде чесним і прозорим? Може, тому що вона зашкварилась в Одесі спільним корпоративом з Ківаловим, Вовком і Тупицьким?
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08.09.2021 10:07
+2
От этой власти уже давно "все граждане Украины "ничего не ожидают,и только у зебилов каждый "день Сурка" все верят шуту Голобородько.У кыно показалы значить - правда.
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08.09.2021 10:02
+2
Лялькова вистава !!!)))
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08.09.2021 11:17
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От этой власти уже давно "все граждане Украины "ничего не ожидают,и только у зебилов каждый "день Сурка" все верят шуту Голобородько.У кыно показалы значить - правда.
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08.09.2021 10:02 Ответить
Хахахаха! Тетя Танасевич ( от Танас смерть) хоть и официальный борец с коррупцией вызывает доверие только у охраны банковских ячеек. С такой мордой нужно искать у нее пару замков в Еврропе, а не назначать с коррупцией "бороться"
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08.09.2021 10:02 Ответить
а чукча в чуме ждет рассвета..
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08.09.2021 10:03 Ответить
кто эта тетя?
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08.09.2021 10:04 Ответить
а чому я їй не вірю, що конкурс по призначенню голови САП буде чесним і прозорим? Може, тому що вона зашкварилась в Одесі спільним корпоративом з Ківаловим, Вовком і Тупицьким?
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08.09.2021 10:07 Ответить
Все свои. Их заявления направлены только к лохторату
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08.09.2021 10:16 Ответить
Рафінована істота з судівського кубла гельмінтів !!!)))
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08.09.2021 10:27 Ответить
Невгамовна та затята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!! Чергова дія лялькового видовища !!!)))
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08.09.2021 10:21 Ответить
"Ожидаю прозрачного конкурса по назначению главы САП. Он должен вызывать доверие общества" - необоснованные ожидания. И это глава ВАКС.....
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08.09.2021 10:26 Ответить
Какое доверие,пока ахметка,беня и потрох на свободе цена вашим конкурсам - нуль на палочке.
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08.09.2021 10:44 Ответить
Жарт?
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08.09.2021 10:49 Ответить
Лялькова вистава !!!)))
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08.09.2021 11:17 Ответить
 
 