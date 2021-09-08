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Новости Политика Украины
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На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На празднование дня рождения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова съехалось более десяти топ-чиновников силовых ведомств - в частности те, которые были связаны с расследованием дела Татарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На праздник прибыл заместитель председателя национальной полиции Украины и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. У тещи Цуцкиридзе есть несколько объектов недвижимости в ЖК на Печерске, где должны были получить квартиры нацгвардийцы в деле "УкрБуд". Следствие установило, что Татаров в 2017 году, когда работал юристом в "УкрБуд", которая в то время принадлежала экс-нардепу Максиму Микитасю, участвовал в передаче взятки должностному лицу криминалистического учреждения МВД.

На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела 01

Цуцкиридзе и Татаров

Сам Микитась отметил, что именно Цуцкиридзе, находясь на высоких должностях в МВД, помогал юристу "Укрбуд" Татарову решать проблемы "Укрбуд" с Министерством внутренних дел.

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Кроме того, на день рождения Татарова прибыл заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко, который передал дело Татарова от НАБУ в СБУ.

На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела 02

Симоненко (с подарком)

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Топ комментарии
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Ну а чего вы хотели от зе-шоблы?
На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела - Цензор.НЕТ 6134
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08.09.2021 10:03
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Борьба с коррупцией продолжается...
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08.09.2021 10:03
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На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела - Цензор.НЕТ 606
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08.09.2021 10:04
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кто это будет делать? Увидел венедиктову в разговоре про Илловайск. Понял - беспредел будет продолжаться...
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09.09.2021 08:03 Ответить
Давно такого бедлама не було. Я вже думала і не буде, аж поки зебіли не перемогли Порошенка в 2019.
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09.09.2021 08:55 Ответить
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