Статья CNN о "вагнеровцах" - это сигнал, который может означать недовольство администрации США позицией Зеленского во время визита, - нардеп "ЕС" Княжицкий

Американский телеканал CNN подтвердил, что операцию по задержанию "вагнеровцев" (российских наемников, которые были причастны к уничтожению MH 17 и украинских военнослужащих) готовили украинские спецслужбы.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

Поитик напомнил, что спецслужбы США знали об этой операции: "Это полное опровержение слов Владимира Зеленского о том, что якобы эту операцию организовывали иностранные разведки. Зеленский сам подтвердил, что причастен к срыву операции. Фактически это прямой акт государственной измены или государственной глупости. Или, что еще хуже - и первого, и второго".

Также Княжицкий отметил, что телеканал CNN поддерживает демократов, то есть действующую американскую власть.

"Отсрочка расследования Bellingcat к встрече Зеленского с Байденом и появление материала на CNN сразу после визита может означать недовольство администрации США позицией Зеленского во время визита. Мягче, но обвинительный материал на CNN - это сигнал Зеленскому. Если на него не будет реакции, если Зеленский и дальше будет проводить коррупционную олигархическо-популистскую политику, вскоре появится жесткий материал Bellingcat", - резюмировал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США помогали Украине организовать операцию по задержанию "вагнеровцев", - CNN

Как сообщалось, ранее телеканал CNN опубликовал статью, в которой утверждает со ссылкой на бывших офицеров украинской разведки, что американская разведка якобы знала и поддерживала спецоперацию по задержанию членов частной военной компании "Вагнера".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Читайте: Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.





