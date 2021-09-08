РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
25864 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 168 30
Зеленский (12023) Княжицкий (197) расследование (2917) Bellingcat (133) ЧВК Вагнера (668)

Статья CNN о "вагнеровцах" - это сигнал, который может означать недовольство администрации США позицией Зеленского во время визита, - нардеп "ЕС" Княжицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Статья CNN о "вагнеровцах" - это сигнал, который может означать недовольство администрации США позицией Зеленского во время визита, - нардеп "ЕС" Княжицкий

Американский телеканал CNN подтвердил, что операцию по задержанию "вагнеровцев" (российских наемников, которые были причастны к уничтожению MH 17 и украинских военнослужащих) готовили украинские спецслужбы.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

Поитик напомнил, что спецслужбы США знали об этой операции: "Это полное опровержение слов Владимира Зеленского о том, что якобы эту операцию организовывали иностранные разведки. Зеленский сам подтвердил, что причастен к срыву операции. Фактически это прямой акт государственной измены или государственной глупости. Или, что еще хуже - и первого, и второго".

Также Княжицкий отметил, что телеканал CNN поддерживает демократов, то есть действующую американскую власть.

"Отсрочка расследования Bellingcat к встрече Зеленского с Байденом и появление материала на CNN сразу после визита может означать недовольство администрации США позицией Зеленского во время визита. Мягче, но обвинительный материал на CNN - это сигнал Зеленскому. Если на него не будет реакции, если Зеленский и дальше будет проводить коррупционную олигархическо-популистскую политику, вскоре появится жесткий материал Bellingcat", - резюмировал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США помогали Украине организовать операцию по задержанию "вагнеровцев", - CNN

Как сообщалось, ранее телеканал CNN опубликовал статью, в которой утверждает со ссылкой на бывших офицеров украинской разведки, что американская разведка якобы знала и поддерживала спецоперацию по задержанию членов частной военной компании "Вагнера".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Читайте: Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

Статья CNN о вагнеровцах - это сигнал, который может означать недовольство администрации США позицией Зеленского во время визита, - нардеп ЕС Княжицкий 01

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+12
На жаль, Зе і К*манда в своїх корупційних, антидемократичних, антиринкових, авторитарних діях залізли вже надто далеко і зупинитися (тим більше, повернути голоблі назад) вже не зможуть. В цьому беззаперечному факту дяді Джо і його адміністрації ще належить переконатися остаточно. Скоріше би...
показать весь комментарий
08.09.2021 10:31
+10
тю, у нас просто змі бєні ахметки і пінчука промовчать про існування розслідування белінгкет, а бігус зніме черговий шедевр про парашенка
показать весь комментарий
08.09.2021 10:40
+8
Нелох мабуть і Байдену намагався насцяти в очі що операції не було.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А какую реакцию они все ждут. Может ему "не быть"?
показать весь комментарий
08.09.2021 10:24 Ответить
"- это сигнал, который может означать" ... а может не означать...
показать весь комментарий
08.09.2021 10:25 Ответить
Для ЗЄлєбобів і червоний сигнал світофора може нічого не означати.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:31 Ответить
Нелох мабуть і Байдену намагався насцяти в очі що операції не було.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:30 Ответить
На жаль, Зе і К****** в своїх корупційних, антидемократичних, антиринкових, авторитарних діях залізли вже надто далеко і зупинитися (тим більше, повернути голоблі назад) вже не зможуть. В цьому беззаперечному факту дяді Джо і його адміністрації ще належить переконатися остаточно. Скоріше би...
показать весь комментарий
08.09.2021 10:31 Ответить
США марно сподіваються на прозріння 73%, а владна "зелень" як той двигун внутрішнього згоряння пішла в "разнос", встигнути нахапати, щоби внукам вистачило і зупинити їх може лише сила мандюлєй.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:44 Ответить
От тільки в результаті Штати заб`ють на Україну як на Афганістан.
Насолоджуйтесь мовляв своїм зелібаном, як він вам так подобається.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:51 Ответить
Притянуто за уши. Ждём кино. Статья CNN о "вагнеровцах" - это сигнал, который может означать недовольство администрации США позицией Зеленского во время визита, - нардеп "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 4154
показать весь комментарий
08.09.2021 10:32 Ответить
Премьеру вроде как на 2022 год перенесли почему-то. Так что ждать еще долгенько, если вообще ее не отменят. Что-то как-то все с этим скандалом довольно мутно.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:58 Ответить
не могут артиста под зедурака подобрать, у них таких конченых нема
показать весь комментарий
20.11.2021 20:46 Ответить
тю, у нас просто змі бєні ахметки і пінчука промовчать про існування розслідування белінгкет, а бігус зніме черговий шедевр про парашенка
показать весь комментарий
08.09.2021 10:40 Ответить
Самый страшный враг Украины - это даже не упырь *****, а враг внутренний в лице власти в Киеве на протяжении всей истории независимой Украины.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:45 Ответить
Каанєшна. Влада до нас з неба впала.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:48 Ответить
А найкоротший розповідає про свої пабєди. Стаття CNN про "вагнерівців" - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 3403
показать весь комментарий
08.09.2021 10:46 Ответить
Бубочка - тупой дрыщ и живет одним днем. А часики тикают, 2,5 года пролетят быстро. А там и ответить прийдется.За измену Родине и еще целую гору статей, начиная с нарушения конституции. ЗЕля, лучше беги в землю обетованную, оттуда даже такую шелупонь, как ты, гоям не выдают.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:51 Ответить
видел как вирастюка избирали? От так и зеленского снова "изберут"
показать весь комментарий
08.09.2021 10:53 Ответить
А там еще 5 лет второго президенского срока. Так что, ждать вам, ждунам, еще долго. Стаття CNN про "вагнерівців" - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 5835
показать весь комментарий
08.09.2021 10:54 Ответить
Главное, что ты, кремледрочер, дождался такого же *************, как ты сам, правда?
показать весь комментарий
08.09.2021 15:03 Ответить
Кретин, когда клоун на всю страну объявил, что позвонил Лукашенко, и рассказал ему о "каких-то людях..."
показать весь комментарий
08.09.2021 10:59 Ответить
Наивеличайший лидер современности намеков не понимает . Только если лопатой по горбу ,да и то с объяснениями за что. Интеллектуальная импотенция страшная вещщь , да и белая мука делает свое ,,черное дело ,.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:17 Ответить
Це очевидно. Люся аферістович розсмерділася ж не просто так, а для відволікання уваги.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:27 Ответить
Я балдею с "логики" Княжицкого, "В Вашингтоне говорят, что украинская разведка приписывает ЦРУ участие в операции, чтобы переложить часть вины за провальную операцию на американцев." Стесняюсь спросить - а кто приписывает, неужели Зеля? Стаття CNN про "вагнерівців" - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 5580
https://zn.ua/POLITICS/tsru-bylo-v-kurse-operatsii-ukrainy-po-zaderzhaniju-33-vahnerovtsev-v-belarusi-v-ssha-hovorjat-chto-ne-pomohali-ukraine-cnn.html
показать весь комментарий
08.09.2021 11:34 Ответить
розслабся. купи попкорн і слідкуй за шоу. амери вже вирулять, куди їм нада.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:52 Ответить
нам зі статтею по дорозі! та що палим малороську вату!
показать весь комментарий
08.09.2021 12:51 Ответить
 
 