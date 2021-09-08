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Новости Политика Украины
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"Запад-2021", выборы в Госдуму и фейковые протесты: Баканов назвал угрозы ближайших месяцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Запад-2021", выборы в Госдуму и фейковые протесты: Баканов назвал угрозы ближайших месяцев

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал главные угрозы, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Среди них - военные учения "Запад-2021", выборы в Госдуму и организация фейковых протестов.

Выборы в российскую Госдуму назначены на 17-19 сентября. В голосовании впервые смогут принять участие жители оккупированного Донбасса, пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача - противодействовать таким попыткам", - заявил Баканов.

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Среди других "осенних вызов" он выделяет и вмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее информационное пространство. Как один из примеров такого вмешательства глава СБУ называет "фейковые" акции протеста.

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Топ комментарии
+17
Вот и протесты приплели. Зелень страхуется. Надо сразу вбросить что они фейковые. Чего ж протестовать? Ведь жизнь прекрасна.
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08.09.2021 10:42
+9
Фейковые чиновники главная угроза
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08.09.2021 10:38
+9
точно "фейковые" протесты будут? а может...таки есть за шо???
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08.09.2021 10:40
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Фейковые чиновники главная угроза
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08.09.2021 10:38 Ответить
точно "фейковые" протесты будут? а может...таки есть за шо???
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08.09.2021 10:40 Ответить
Не забудь купить достойный подарок на днюху цуркису и получить,через него,горячий привет от убийцы путина.
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08.09.2021 10:40 Ответить
самое главное забыл на вавку покушение "Запад-2021", выборы в Госдуму и фейковые протесты: Баканов назвал угрозы ближайших месяцев - Цензор.НЕТ 9054
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08.09.2021 10:41 Ответить
Вот и протесты приплели. Зелень страхуется. Надо сразу вбросить что они фейковые. Чего ж протестовать? Ведь жизнь прекрасна.
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08.09.2021 10:42 Ответить
"Фейкові" протести це загроза для України чи може для ЗЄлєшобли, що відгороджується від протестуючих всцяними півнями та совковим лахміттям?
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08.09.2021 10:42 Ответить
Русню вполне устраивает президент зеленский.
Иначе его говнокиношки не транслировались бы по федеральным каналам.
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08.09.2021 10:44 Ответить







Львович@Sector_KL





Невероятным скотством выглядит раздача на избирательных участках пенсионерам Свердловской области продуктовых карточек на 150 рублей при минимальной цене бутылки водки в 243 рубля.
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08.09.2021 10:49 Ответить
Фашисти!
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08.09.2021 10:58 Ответить
Фейковые протесты?

Т.е. настоящими могут быть только платные оды радости в СМИ.
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08.09.2021 10:50 Ответить
фейкові протести проти фейкових платіжок)) так, зебіли?
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08.09.2021 10:51 Ответить
Будь який протест проти найвеличнішого буде оголошено фейковим. Ату його!
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08.09.2021 10:51 Ответить
"Захід-2021", вибори в Держдуму і фейкові протести: Баканов назвав загрози найближчих місяців - Цензор.НЕТ 3638 "Захід-2021", вибори в Держдуму і фейкові протести: Баканов назвав загрози найближчих місяців - Цензор.НЕТ 9874
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08.09.2021 10:54 Ответить
Баканов.-Главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев. Баканов, юрист Коломойского, не служил и на воинском учёте не стоял. Мендель сообщила: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Кому читать: жена Баканова - гражданка России.
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08.09.2021 10:53 Ответить
Протесты это-угрозы??? Значит власть ссыт..как всегда...
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08.09.2021 10:57 Ответить
Самолетомад августа на РАБссии может повторится.... "Захід-2021", вибори в Держдуму і фейкові протести: Баканов назвав загрози найближчих місяців - Цензор.НЕТ 8461
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08.09.2021 11:03 Ответить
Коли я чую слово "баканов", то в мене перед очами з'являється майор ФСБ
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08.09.2021 11:48 Ответить
морда лица ширеет, задница толстеет, а ума не прибавляется...
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08.09.2021 11:52 Ответить
а сам Баканов на этой должности не угроза для страны,не?...
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08.09.2021 16:33 Ответить
Фейковые протесты? Знаете суки, что не долго вам осталось. Страшно?
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09.09.2021 16:06 Ответить
 
 