РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
25864 посетителя онлайн
Новости Здоровье
1 037 10
детсад (372) карантин (16721) Сумская область (985) школа (2623) COVID-19 (18561) коронавирус (17011)

505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА

В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях. В случае перехода области в "желтую" зону карантина, они должны закрыться и уйти на дистанционное обучение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили РБК-Украина в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос.

Так, по данным на 3 сентября, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:

  • 195 дошкольных учебных заведений,
  • 283 учреждений общего среднего образования,
  • 27 учреждений профессионального и высшего образования.

При этом, на 80% вакцинированный штат в:

  • 44 дошкольных учреждениях образования,
  • 99 учреждениях общего среднего образования.

Читайте также: Со следующей недели будут закрыты школы и детсады Сумщины, в которых вакцинированы менее 80% персонала, - глава ОГА

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+1
Если уколоть 80% учителей то дети перестанут болеть и разносить вирус?
показать весь комментарий
08.09.2021 10:59
+1
Так никаких других и нету
показать весь комментарий
08.09.2021 11:21
+1
Так и детей надо тоже. 80%.
Правда всё равно будут болеть и разносить вирус, но пока есть мнение что "не тяжело" - бутте любезны проколоться
показать весь комментарий
08.09.2021 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ех, нам бы такую халяву со школой во времена детства 505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА - Цензор.НЕТ 1550

Карантин, карантин, это праздник для нас, прокатись на нашем карантине 505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА - Цензор.НЕТ 1776
505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА - Цензор.НЕТ 4374
показать весь комментарий
08.09.2021 10:52 Ответить
какого хрена не вакцинировались? о качестве дистанционного обучения, как о покойнике, слов никаких нет. давай, михалыч, нахлобучивай еще год такого же, нам образованные не нужны!
показать весь комментарий
08.09.2021 10:56 Ответить
Шоб проголосовать за зелю много ума не нужно, так что пофиг на образование, да и система образования у нас так себе...
показать весь комментарий
08.09.2021 10:58 Ответить
те, кто учатся, будут голосовать уже не за зелю, в любом случае. у нас много чего "так себе", предлагаете положить на все это пЭнис?
показать весь комментарий
08.09.2021 11:14 Ответить
Если уколоть 80% учителей то дети перестанут болеть и разносить вирус?
показать весь комментарий
08.09.2021 10:59 Ответить
Так и детей надо тоже. 80%.
Правда всё равно будут болеть и разносить вирус, но пока есть мнение что "не тяжело" - бутте любезны проколоться
показать весь комментарий
08.09.2021 11:23 Ответить
Та ідіть ви зі своєю "вакцинацією"!
Поцікавтесь скільки процентів медиків вакцинувалось.
Завезіть спочатку нормальну вакцину, а не "шмурдяк" потім і вимагайте вакцинацію.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:11 Ответить
Так никаких других и нету
показать весь комментарий
08.09.2021 11:21 Ответить
И не будет! Ещё в феврале стало известно, что вакцины не эффективны, т.е. просто бесполезны. Вот, первая попавшаяся ссылка от 10.02.2021: "...австрийский канцлер Себастьян Курц, вводя чрезвычайные меры в Тироле, сослался на исследование: вакцина AstraZeneca показала очень плохие результаты..." (https://www.mk.ru/social/2021/02/10/novyy-shtamm-koronavirusa-poverg-evropeycev-v-uzhas-vakciny-ne-pomogayut.html). И что? А вот: "...31 травня 2021 року, Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування...". За целых пол года не появилось ни одной новой версии вакцины. Я начал верить во всемирный заговор.
показать весь комментарий
08.09.2021 14:03 Ответить
ось вам і педахохи: навіть розібратись, хто голова міста (обирається містянами на виборах), а хто голова ОДА (назначив припіздент) - не можуть. І дітям таку ж кашу вкладають у голови. Може цей тупий сайт підкаже, коли це мера переобрали у Сумах по серед "сезону"?
"Міський голова Сум Дмитро Живицький наголосив, що на карантин закриють навчальні заклади, у яких не вакциновано хоча б 80% працівників однією або двома дозами вакцини.https://education.24tv.ua/shkoli-sadochki-sumskoyi-oblasti-mozhut-zakriti-karantin-novini-sum_n1731950
показать весь комментарий
08.09.2021 12:43 Ответить
 
 