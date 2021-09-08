505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях. В случае перехода области в "желтую" зону карантина, они должны закрыться и уйти на дистанционное обучение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили РБК-Украина в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос.
Так, по данным на 3 сентября, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:
- 195 дошкольных учебных заведений,
- 283 учреждений общего среднего образования,
- 27 учреждений профессионального и высшего образования.
При этом, на 80% вакцинированный штат в:
- 44 дошкольных учреждениях образования,
- 99 учреждениях общего среднего образования.
Топ комментарии
+1 ПанСан
показать весь комментарий08.09.2021 10:59
+1 Eugen Mk
показать весь комментарий08.09.2021 11:21
+1 Eugen Mk
показать весь комментарий08.09.2021 11:23
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Карантин, карантин, это праздник для нас, прокатись на нашем карантине
Правда всё равно будут болеть и разносить вирус, но пока есть мнение что "не тяжело" - бутте любезны проколоться
Поцікавтесь скільки процентів медиків вакцинувалось.
Завезіть спочатку нормальну вакцину, а не "шмурдяк" потім і вимагайте вакцинацію.
"Міський голова Сум Дмитро Живицький наголосив, що на карантин закриють навчальні заклади, у яких не вакциновано хоча б 80% працівників однією або двома дозами вакцини.https://education.24tv.ua/shkoli-sadochki-sumskoyi-oblasti-mozhut-zakriti-karantin-novini-sum_n1731950