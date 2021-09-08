505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА

В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях. В случае перехода области в "желтую" зону карантина, они должны закрыться и уйти на дистанционное обучение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили РБК-Украина в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос.

Так, по данным на 3 сентября, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:

195 дошкольных учебных заведений,

283 учреждений общего среднего образования,

27 учреждений профессионального и высшего образования.

При этом, на 80% вакцинированный штат в:

44 дошкольных учреждениях образования,

99 учреждениях общего среднего образования.

Читайте также: Со следующей недели будут закрыты школы и детсады Сумщины, в которых вакцинированы менее 80% персонала, - глава ОГА