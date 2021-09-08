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Новости Политика Украины
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ВР (28187) КГГА (2835) Киев (23136) Кличко (4241) Корниенко (626)

В законопроекте о столице для главы КГГА планируют заложить функции префектурного типа для надсмотра за мэром, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В законопроекте о столице для главы КГГА планируют заложить функции префектурного типа для надсмотра за мэром, - "слуга народа" Корниенко

Сегодня парламент не будет рассматривать законопроект о столице.

Об этом, как передаёт корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко.

По его словам, к данному законопроекту ко второму чтению подготовлены около 900 поправок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От партии "Слуга народа" не будет кандидата в мэры Харькова, но возможно самовыдвижение, - Корниенко

"Нужно несколько недель, чтобы его доработать", - подчеркнул нардеп.

Корниенко считает, что в законопроекте должна быть заложена функция для главы КГГА "префектурного типа", чтобы он мог осуществлять надсмотр за деятельностью мэра.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Кличко обжаловать определенные нормы законопроекта, в частности о разделении полномочий мэра и главы КГГА, в Конституционном Суде, он отметил: "В Конституционном Суде нет. Может обжаловать в обычном суде. Но не уверен, что у него есть судебные перспективы. Но, опять же таки, нам же не "шашечки, а ехать".

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Топ комментарии
+15
Уже и официального смотрящего хотят поставить? Власть моральных уродов во всей красе.
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08.09.2021 10:55
+9
Бене ну очень нужен Киев. Сколько миллиардов киевского бабла проходит мимо его шаловливых ручонок, а он не в теме. Абыдна, да?
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08.09.2021 10:57
+8
Подчинение мэров ОПЗЕ - это так ЗЕляди понимают децентрализацию.
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08.09.2021 11:04
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Уже и официального смотрящего хотят поставить? Власть моральных уродов во всей красе.
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08.09.2021 10:55 Ответить
Наркоші узурпують владу, а почнеш протестувати - оголосять твій протест фейковим. Наголосували.
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08.09.2021 10:59 Ответить
У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2267
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08.09.2021 11:01 Ответить
зелені пора пакувати чемодани, щоб не впохихах , як хряк янукович з Ко валив,а не про столицю думки думати У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8453 Хряк також перед кончиною своєї влади хотів столицею керувати. У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5418 Все йде по накатаній.
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08.09.2021 11:03 Ответить
С кацапов копируют
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08.09.2021 11:09 Ответить
Кличко буде під колпаком у зелені?
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08.09.2021 10:56 Ответить
Бене ну очень нужен Киев. Сколько миллиардов киевского бабла проходит мимо его шаловливых ручонок, а он не в теме. Абыдна, да?
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08.09.2021 10:57 Ответить
Таке вже було - "комісари" для "надсмотра" за "воєнспецами" у Громадянську війну Щоб професійні військові розуміли "політичний момент" і не "відхилялися від лінії партії" (Правда у "зеленої партії" нема самої "лінії" : так - хаотичне метання у пошуках того, що ще не вкрали!)
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08.09.2021 10:58 Ответить
На ХРЕНА плодить чиновников? Не нравится Кличко - иди на выборы и выиграй у него! Паскуды...
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08.09.2021 10:58 Ответить
А не могут ЗЕляди выборы в Киеве выиграть.
Поэтому и пытаются всячески Кличко дискредитировать и лишить полномочий.
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08.09.2021 11:02 Ответить
Я дивлюся на фото Корнієнка (на заставці) і думаю: "Мені одному лише здається, що його сфотографували після тижневого запою?"
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08.09.2021 11:01 Ответить
А он вобще бывает другим?

У ЗЕ, например, практически любая фотография под кайфом.
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08.09.2021 11:03 Ответить
Скажіть, а звідки взагалі пішла ця мулька що Зеля наркоман? Я ще з виборів це чую.
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08.09.2021 11:08 Ответить
А кто видел анализ мочи Зели ? Кстати, а он у кого у Бени?
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08.09.2021 11:13 Ответить
У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 774
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08.09.2021 11:16 Ответить
Це спроба в гумор, чи відповідь на питання? Дуже важко зрозуміти.
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08.09.2021 11:29 Ответить
Там не "мулька"! Одна з характерних ознак "кокаїніста" - хриплий голос і "гугнявіння в ніс" ... Справа в тому, що регулярне вживання кокаїну викликає хронічне подразнення слизової оболонки носа - вона набрякає, і від цього міняється рух повітря в дихальних шляхах...... А це впливає на тембр голосу...... Чи ти думаєш - "просто так" "Блазня" ще й "Гундосиком" називають? Це помітили в першу чергу медики і правоохоронці, що займаються наркоманами....
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08.09.2021 11:38 Ответить
Так що ж тепер усі люди, які від природи мають хриплий голос та говорять в ніс - наркомани автоматом? Це Ви, шановний, в крайнощі вдарились. І на моє питання Ви теж не відповіли, ні тобі посилань, ні джерел, тільки посилання на неозначених людей.
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08.09.2021 14:26 Ответить
А тобі що - експертне дослідження потрібне? Так це не до мене! Питай тих хто його проводив (чи не проводив)
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08.09.2021 14:31 Ответить
Все з Вами зрозуміло. "моя хата з краю, нічого не знаю" але всім розказую який я розум.
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09.09.2021 12:49 Ответить
А ви багато доказів надавали, коли кричали про "баригу", "марадьора", "алкоголіка", про "збагачення в 82 рази", "офшори" і тому подібну "брєдятину"? Я просто "годую" тебе вашою "кашею", якою ви годували до цього нас!
Тобі не хочеться зараз задать ті десять питань, про які "мекав" ваш "Блазень" на стадіоні, два з половиною роки тому, йому самому?
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09.09.2021 14:20 Ответить
Лицо, не обезображенное интеллектом. Там большая часть фракции такая: Арахамия, Безугла, Третьякова, Верещук и далее по списку. Метку негде ставить
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08.09.2021 11:04 Ответить
Після перших "просерів" "турборежиму" "Блазень питає Богдана:
- Откуда вы этих дебилов понабирали? С какой "помойки"?!
- Ну не всех - с помойки.... Некоторых - прямо из дурдома....
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08.09.2021 11:47 Ответить
Ха..Йому б дійсно краще пасувала майка-алкоголічка,ніж піджак. У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3145
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08.09.2021 11:05 Ответить
Ну піджак на голе тіло теж підійшов би. У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5679
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08.09.2021 11:06 Ответить
Ага, надо структуру сделать по надсмотру за офисом Зе!
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08.09.2021 11:02 Ответить
Кличко може не оскаржити закон, а звернутися (точніше, не він має звернутися, а група депутатів) до Конституційного суду, щоб той перевірив закон на конституційність. Адже вже є рішення КС, що головою КМДА може бути лише мер Києва!
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08.09.2021 11:04 Ответить
Подчинение мэров ОПЗЕ - это так ЗЕляди понимают децентрализацию.
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08.09.2021 11:04 Ответить
А как Зеля красиво врал про реформу местного самоуправления, про глав администраций. Заслушаться можно было. У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7969 И совковые лохи верили......
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08.09.2021 11:09 Ответить
коли реальний рейтинг зебілів в Києві 7% - приходиться викручуваться.
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08.09.2021 11:06 Ответить
комментарий отмечен как спам
За этим мером давно должны присматривать тюремщики, можно было бы не менять Конституцию.
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08.09.2021 11:08 Ответить
А хто буде наглядати за "слугами", наглядачі хєрові?
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08.09.2021 11:10 Ответить
за слугами наглядають їхні справжні ГОСПОДАРІ!
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08.09.2021 11:38 Ответить
Тобто, Денис Комарницький, якого призначив Єрмак і який був смотрящим і при Черновецькому, погано наглядає?! А Вадик Столар від А. Богдана теж погано наглядав?! СН - хороша ілюстрація до прислів"я "У семи нянек дитя без глазу": Після першого обрання мером боксера у 2014р. будівництво метрА у Києві було повністю припинено. Потім відновилося - до проспекту Правди - лише тому, що масиви, які там будуються, це бізнес особисто Столара. А тепер і відкриття тих 2 нещасних станцій відклали на 2023р., тобто до виборів. Так може СН краще Жана Беленюка посадити головою КМДА? Буде перший в історії Києва з 1941 року - мер Києва, який народився у Києві!
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08.09.2021 11:23 Ответить
Смотрящий за обраним киянами мером. Офуєвша зЕ-мразота. Хто сМотрящий за обраним нарідом зЕзідентом, дерьмак-беня?
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08.09.2021 12:21 Ответить
зачем зеле Набу гбр полиция мы лучше смотрящих поставим шоб без сведетелёй протоколов а по -пацански перетерели крышупоставили и свою долю получили.
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08.09.2021 12:40 Ответить
Як мене дратує це слово - префектури... Гугля на них немає.. У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5888

"Префект в России

В России префекты - должностные лица в административных округах города Москвы (с 1991 года), осуществляющие в пределах своих полномочий исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территориях соответствующих округов." (С)
У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7649
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08.09.2021 15:11 Ответить
и надо сразу создать надсмотрщиков за надсмотрщиками за мэром... введите смертную казнь за коррупцию и все станет на свои места...
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09.09.2021 11:32 Ответить
 
 