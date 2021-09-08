В законопроекте о столице для главы КГГА планируют заложить функции префектурного типа для надсмотра за мэром, - "слуга народа" Корниенко

Сегодня парламент не будет рассматривать законопроект о столице.

Об этом, как передаёт корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко.

По его словам, к данному законопроекту ко второму чтению подготовлены около 900 поправок.

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"Нужно несколько недель, чтобы его доработать", - подчеркнул нардеп.

Корниенко считает, что в законопроекте должна быть заложена функция для главы КГГА "префектурного типа", чтобы он мог осуществлять надсмотр за деятельностью мэра.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Кличко обжаловать определенные нормы законопроекта, в частности о разделении полномочий мэра и главы КГГА, в Конституционном Суде, он отметил: "В Конституционном Суде нет. Может обжаловать в обычном суде. Но не уверен, что у него есть судебные перспективы. Но, опять же таки, нам же не "шашечки, а ехать".