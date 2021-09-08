В законопроекте о столице для главы КГГА планируют заложить функции префектурного типа для надсмотра за мэром, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня парламент не будет рассматривать законопроект о столице.
Об этом, как передаёт корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко.
По его словам, к данному законопроекту ко второму чтению подготовлены около 900 поправок.
"Нужно несколько недель, чтобы его доработать", - подчеркнул нардеп.
Корниенко считает, что в законопроекте должна быть заложена функция для главы КГГА "префектурного типа", чтобы он мог осуществлять надсмотр за деятельностью мэра.
Отвечая на вопрос журналистов, может ли Кличко обжаловать определенные нормы законопроекта, в частности о разделении полномочий мэра и главы КГГА, в Конституционном Суде, он отметил: "В Конституционном Суде нет. Может обжаловать в обычном суде. Но не уверен, что у него есть судебные перспективы. Но, опять же таки, нам же не "шашечки, а ехать".
Пожалуйста, подождите...
Поэтому и пытаются всячески Кличко дискредитировать и лишить полномочий.
У ЗЕ, например, практически любая фотография под кайфом.
Тобі не хочеться зараз задать ті десять питань, про які "мекав" ваш "Блазень" на стадіоні, два з половиною роки тому, йому самому?
- Откуда вы этих дебилов понабирали? С какой "помойки"?!
- Ну не всех - с помойки.... Некоторых - прямо из дурдома....
"Префект в России
В России префекты - должностные лица в административных округах города Москвы (с 1991 года), осуществляющие в пределах своих полномочий исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территориях соответствующих округов." (С)