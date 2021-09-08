Занесли в реестр педофилов и посадили на 6 лет: 39-летнего жителя Одесчины осудили за развращение 4-летней девочки
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Житель Березовского района Одесской области за развращение 4-летней девочки внесен в специальных реестр осужденных за педофилию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Отмечается, что Березовская окружная прокуратура поддержала публичное обвинение в суде в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в развращении 4-летней девочки.
Приговором Березовского районного суда злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины и приговорен к 6 годам заключения.
Доказано, что в июне 2021 года он заманил девочку в свой дом и совершил развратные действия в отношении нее.
"Стоит отметить, что суд согласился с прокурором, который настаивал на включении информации о растлителе в Единый реестр лиц, осужденных за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка. Судья принял соответствующее решение", - добавили в пресс-службе.
Реестр педофилов в Украине. В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, дополняющий Уголовно-исполнительный кодекс статьей "Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего".
Это автоматизированная электронная база данных о лицах, совершивших насилие над детьми. Также в ней содержится информация о тех людях, судимость которых за такие преступления снята или погашена.
В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, виде уголовного наказания, отбытом наказании, а также о нарушении правил административного надзора.
В январе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, а в четверг, 16 января, документ вступил в силу.
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Почему же так мало?
Может судья и прокурор тоже скрытые педофилы?
но иногда бывает везде что ложно посадят(ну там квартиру жена захотела или что) и потом ведь не отмыться. даже если оправдают, то все будут считать - откупился.
К чему там вообще можно приставать???
Недореформувалися…
Слава Україні!