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Одесская область (2483) педофил (484) суд (24320)

Занесли в реестр педофилов и посадили на 6 лет: 39-летнего жителя Одесчины осудили за развращение 4-летней девочки

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Занесли в реестр педофилов и посадили на 6 лет: 39-летнего жителя Одесчины осудили за развращение 4-летней девочки

Житель Березовского района Одесской области за развращение 4-летней девочки внесен в специальных реестр осужденных за педофилию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что Березовская окружная прокуратура поддержала публичное обвинение в суде в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в развращении 4-летней девочки.

Приговором Березовского районного суда злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины и приговорен к 6 годам заключения.

Доказано, что в июне 2021 года он заманил девочку в свой дом и совершил развратные действия в отношении нее.

"Стоит отметить, что суд согласился с прокурором, который настаивал на включении информации о растлителе в Единый реестр лиц, осужденных за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка. Судья принял соответствующее решение", - добавили в пресс-службе.

Реестр педофилов в Украине. В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, дополняющий Уголовно-исполнительный кодекс статьей "Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде многоэтажки в Киеве: суд приговорил педофила к максимальному сроку - 15 годам тюрьмы

Это автоматизированная электронная база данных о лицах, совершивших насилие над детьми. Также в ней содержится информация о тех людях, судимость которых за такие преступления снята или погашена.

В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, виде уголовного наказания, отбытом наказании, а также о нарушении правил административного надзора.

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, а в четверг, 16 января, документ вступил в силу.

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Топ комментарии
+6
Помоему это психическая болезнь. Воры, алкашня, наркоши, мордобои это все можно понять, зависит от воспитания и моральной сути человека. Но когда взрослый мужик сексуально пристает к людям даже не 13-16 лет,где уже девочки почти взрослые, а к пупсу 4-ех лет..........Пожизненное в дурке с полным курсом лечения.
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08.09.2021 11:30
+4
Типичный кандидат в ВР от Слуги Уроды!
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08.09.2021 11:01
+4
В России вообще президент педофилhttps://rusmonitor.com/pedofilii-putina-shiroko-obsuzhdaetsya-mirovymi-smi-posle-publikacii-doklada-ob-ubijjstve-litvinenko.html Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 5850
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08.09.2021 11:11
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6 лет???
Почему же так мало?
Может судья и прокурор тоже скрытые педофилы?
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08.09.2021 11:01 Ответить
да хоть так.
но иногда бывает везде что ложно посадят(ну там квартиру жена захотела или что) и потом ведь не отмыться. даже если оправдают, то все будут считать - откупился.
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08.09.2021 11:06 Ответить
Типичный кандидат в ВР от Слуги Уроды!
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08.09.2021 11:01 Ответить
что должно быть у человека в голове , чтобы приставать к ребенку??????
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08.09.2021 11:06 Ответить
А он шо человек.
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08.09.2021 11:08 Ответить
Психіка людини річ незбагненна !!))))
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08.09.2021 11:09 Ответить
Я сам в шоке, это ведь не просто ребёнок, а 4 года!!!
К чему там вообще можно приставать???
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08.09.2021 12:26 Ответить
В додаток слід ще каструвати потвору !!!)))
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08.09.2021 11:07 Ответить
через шесть лет выйдет и будет насиловать 10-ти летних ... Химическую кастрацию в действие.
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08.09.2021 11:08 Ответить
Занесли в реестр педофилов и посадили на 6 лет: 39-летнего жителя Одесчины осудили за развращение 4-летней девочки - Цензор.НЕТ 502
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08.09.2021 11:08 Ответить
В России вообще президент педофилhttps://rusmonitor.com/pedofilii-putina-shiroko-obsuzhdaetsya-mirovymi-smi-posle-publikacii-doklada-ob-ubijjstve-litvinenko.html Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 5850
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08.09.2021 11:11 Ответить
хімічну кастрацію таким виродкам робити треба
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08.09.2021 11:13 Ответить
Он уже выйдет, а девочке только исполнится 10 лет. Год за килограмм, в таких случая говорят.
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08.09.2021 11:19 Ответить
Помоему это психическая болезнь. Воры, алкашня, наркоши, мордобои это все можно понять, зависит от воспитания и моральной сути человека. Но когда взрослый мужик сексуально пристает к людям даже не 13-16 лет,где уже девочки почти взрослые, а к пупсу 4-ех лет..........Пожизненное в дурке с полным курсом лечения.
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08.09.2021 11:30 Ответить
зачем эта "новость"? журналистам-журнашлюхам больше писать не о чем?
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08.09.2021 11:51 Ответить
Прежде чем совершить какое либо преступление, нужно в зЕ"партию", вступать! Там поймут, там простят. Может и министром сделают.
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08.09.2021 11:54 Ответить
Таких треба зразу в реєстр усопших заносити! Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 1189
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08.09.2021 11:57 Ответить
А вот если такой реестр сделать публичным, да с местом проживания, чтобы соседи были в курсе....
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08.09.2021 12:03 Ответить
Пусть мажет жопу вазелином.
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08.09.2021 12:52 Ответить
Невже рюкзаковичам реформованим важко його до втечі налагодити, а там, як вийде, при втечі…
Недореформувалися…
Слава Україні!
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08.09.2021 13:00 Ответить
 
 