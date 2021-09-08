РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15925 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 386 24
Афганистан (599) Россия (91236) Таджикистан (91) Гиркин (187) наемники РФ (2002) ЧВК Вагнера (1281)

Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин

Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников в ЧВК для отправки в Таджикистан на таджико-афганскую границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом террорист Игорь Гиркин-Стрелков написал в Telegram.

"Согласно уже нескольким сообщениям из надежных источников, в "ДНР" и "ЛНР" успешно стартовал набор на службу в ЧВК, направляемые в братский Таджикистан на таджико-афганскую границу", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП

Вместес  тем, он отметил что на оккупированном Донбассе останется "пьянь, которую не возьмут ни в Сирию, ни в Карабах ,ни в Таджикистан".

Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
как по мне сдохнуть от талибской пули это нормальный финал жизни для любого любителя русского мира Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 4593
показать весь комментарий
08.09.2021 11:14
+9
Не всем повезёт быстро умереть от пули,некоторым придётся помучиться с выпущенными живьём кишками и собственными яйцами во рту.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:31
+6
После визита Талибов на Мацковию на ту границу через папру суток отправили около 5000 ИХТАМНЕТов Путлера...,ты опоздал со своими выводами Штирлиц... Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 7371
показать весь комментарий
08.09.2021 11:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как по мне сдохнуть от талибской пули это нормальный финал жизни для любого любителя русского мира Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 4593
показать весь комментарий
08.09.2021 11:14 Ответить
Не всем повезёт быстро умереть от пули,некоторым придётся помучиться с выпущенными живьём кишками и собственными яйцами во рту.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:31 Ответить
Які дебіли кричали.. Що талібан союзник Московії? Ааауууу..
показать весь комментарий
08.09.2021 11:42 Ответить
Сказал бы что так нельзя, но видя что у них там происходит к сожалению все подобное имеет под собой почву. Москалям мало было афгана (79-89г), и чечни (1,2) видать ничему не учатся. Эти "животные" издеваться научились над людьми за столько то лет. Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 7603
показать весь комментарий
08.09.2021 13:15 Ответить
После визита Талибов на Мацковию на ту границу через папру суток отправили около 5000 ИХТАМНЕТов Путлера...,ты опоздал со своими выводами Штирлиц... Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 7371
показать весь комментарий
08.09.2021 11:14 Ответить
Мне всегда казалось что этот "реконструктор" поёт явно с разрешения! Но, в этом случае, мне кажется, что тут о не просто поёт. Он читает то, что ему подсунули. Иначе... некролог неминуем. Но... некролога не состоится. Кто-то очень тонко играет. И это- не Тупин.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:18 Ответить
Почему не х*йло? Собрался захватывать быдлохарьков и Одессу, а террористу-реконструктору велел запустить фейк...
показать весь комментарий
08.09.2021 11:30 Ответить
Та больно тонко... и давно, по времени. Был бы Тупин- уже бы грохнули этого "реставратора". А он- живой. Он нужен. Хотя бы для того, чтобы озвучивать всякое.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:37 Ответить
Вполне возможно учитывая нищенское существование жителей ОРДЛО они имея боевой опыт еще и за куда меньшее деньги чем сами россияне будут согласны идти в любую задницу в любой точке мира.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:19 Ответить
А потом будет вербовать наёмников на афгано-таджикской границе, чтобы они повоевали в рядах колхозников и шахтёров.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:19 Ответить
Гаага тебя ждет Крыса Путлерская...там начались слушания родственников погибших по сбитому Боингу... Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 8307Хряк позорный...
показать весь комментарий
08.09.2021 11:20 Ответить
угу. их все еврошлюхи внимательно выслушают, выразят глубокую озабоченность и пойдут дальше сосать трубу *****.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:35 Ответить
Ага начались... как начались так и заглохли. Вердикт по "Боингу" будет в не ранее 2022, то ли летом, то ли уже в декабре, то ли совсем НИКОГДА!!! "Нюрнбергский процесс" шел год, а тут сопли только жуют и выражают глубокую озабоченность!!!
показать весь комментарий
08.09.2021 13:21 Ответить
Прекрасная новость!
показать весь комментарий
08.09.2021 11:27 Ответить
о, норм, я там був
показать весь комментарий
08.09.2021 11:32 Ответить
да пусть едут. там ответный огонь никто не запрещает открывать...как и бошки отрезать.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:34 Ответить
Ето же хорошо. Утилизируют колорадское говно где то в горах Афгана а не на нашей земле.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:35 Ответить
Хорог, висота 2200, втекти можна тільки на літаку, і то якщо погода не закрита
показать весь комментарий
08.09.2021 11:37 Ответить
Флаг им в руки.. может муджахеды их по быстрому утилизируют.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:24 Ответить
Коли росіянин купує телевізор, він вважає, що буде за допомогою пульту ним керувати, а насправді, саме телевізор через цей пульт буде керувати ним.
показать весь комментарий
08.09.2021 13:12 Ответить
Защищать русскоязычных талибов...... Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 3072
показать весь комментарий
08.09.2021 13:16 Ответить
Там наверно тоже руський лизык ущемляют!!! "Лошадка", а ну выступи с заявлением ка там руськоговорящее населення талибы щимят!!! Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 5217 Надо спасать усех!!! Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 1396
показать весь комментарий
08.09.2021 13:24 Ответить
Хіба ж ми проти . Україна тільки "ЗА" . Чим більше в світі точок , де вбивають рашистів - тим краще . Кожен знищений рашист - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів .
показать весь комментарий
08.09.2021 13:50 Ответить
одних в норы в якутию остальных на афган
показать весь комментарий
08.09.2021 15:00 Ответить
 
 