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"Газпром" не сможет использовать "Северный поток-2" на полную мощность, - глава польской нефтегазовой компании PGNiG Маевский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Газопровод Nord Stream 2 ("Северный поток-2"), если будет введен в эксплуатацию, будет подлежать европейским регуляциям. В таком случае "Газпром" не сможет его эксплуатировать на полную мощность и вынужден будет использовать для транзита и газотранспортную систему Украины.

Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский во время XXX Экономического форума в Карпаче (Польша), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завершение строительства газопровода при условии, что он будет функционировать в соответствии с европейскими регуляциями, будет означать, что "Газпром" не сможет его использовать на полную мощность. Если он не сможет этого делать, то вынужден будет в дальнейшем транспортировать газ через Украину. Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2", - подчеркнул Маевский.

В контексте украинско-польского сотрудничества в газовой сфере председатель правления PGNiG подчеркнул, что за 5 лет компания экспортировала в Украину более 3 млрд куб. м природного газа, в частности часть после регазификации с LNG-терминала.

Он отметил, что залежи газа в Украине оцениваются сегодня как крупнейшие в Европе - примерно 1 млрд куб. м газа. Поэтому в вопросе добычи газа в Украине польская компания вместе с партнером - компанией "Энергетические ресурсы Украины" - видит для себя большие перспективы.

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"Мы предварительно подписали меморандум на поиск газа в Украине. У нас есть соглашение на использование украинских газохранилищ, мы также имеем концессию на добычу газа на западе Украины, вблизи границы с Польшей. Эти залежи аналогичны польским в Подкарпатском воеводстве, и мы надеемся на успех", - сказал Маевский.

Он добавил, что PGNiG имеет соглашения с польскими компаниями Geofizyka Torun и Exallo Drilling, которые проводят газоразведку, сейсмические исследования и бурение скважин, и они могут выполнять эту работу в Украине.

"Поэтому украинский рынок мы считаем как очень перспективный", - подытожил председатель правления PGNiG.

Автор: Ірина Дашківська
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Мой прогноз в осеннее и зимнее время будет на полную в угоду европейцам а в весеннее и летнее будет в половину с ехидно улыбчивыми лицами европейских политиков о том что это делается в рамках обещания Украине.
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08.09.2021 11:26 Ответить
Поляки остановили строительство СП2 - остановят и использование.
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08.09.2021 11:29 Ответить
Якщо поляки інвестуватимуть свої кошти у розвідку, облаштування, устаткування, то що у цьому поганого?
А стосовно "за світовими цінами", то це давно потрібно зробити. Тільки совкові популісти можуть крохмалити вуха пересічних про "внутрішні ціни".
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08.09.2021 12:38 Ответить
Бачу, що ви далі свошл города та обійстя нічого не бачите.
А чому не вирощуєте пшеницю на своїй ділянці, не випікаєте хліб з власного борошно?
Це ж вигідніше напевно за вагою логікою, ніж купувати десь?
Відносно "нормальних людей", такі люди намагаються отримати якісну послугу за ринковою (конкурентною) ціною, так само, як надають свої послуги іншим за тим же принципом.
А скупий ("якнадешевше"), як відомо, платить двічи.
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08.09.2021 14:02 Ответить
Точно, без разрешения поляков ничего в ЕС не делается !
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08.09.2021 11:54 Ответить
Кто и что остановил? Запуск уже скоро. Реально на вещи смотрите.
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08.09.2021 12:14 Ответить
Ще рік тому говорили, що взагалі він робити не буде...
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08.09.2021 11:54 Ответить
Свежо придание да верится с трудом. Малейшие морозы зимой в ЕС, прикрутит краник *******, как всегда делал когда ему нужно было, и засунут куда подальше европейцы свою европейскую регуляцию.
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08.09.2021 12:13 Ответить
 
 