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Президент Эстонии "отложила" членство Украны в Евросоюзе на 20 лет, что не является официальной позицией ЕС, - Европарламент. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Президент Эстонии

Политика расширения ЕС имеет почти 50-летнюю историю, когда в Евросоюз вступают новые страны. Однако критерии членства не меняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится заявлении депутатов Европарламента.

"Стремление Украины к членству в Европейском Союзе в последние годы основывается на Соглашении об ассоциации и Соглашении об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Ясно, что Украине сначала необходимо будет полностью выполнить Соглашение об ассоциации, и это является путем к Европейскому Союзу", - говорится в сообщении.

Депутаты Европарламента отметили, что борьба с коррупцией в украинских судах и государственном управлении остается
главной задачей, которую необходимо решить.

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"Украина находится на пути реформ, достижения радуют, и мы надеемся на дальнейший прогресс. Надо понимать, что европейские реформы нужны в первую очередь самой Украине и для благополучия своего народа. Понятно, что рядом с планированием реформ естественным образом возникает вопрос - когда? Когда может Украина рассчитывать на полноправное членство в ЕС? Президент Кальюлайд позволила себе отложить членство Украины на 20 лет, предлагая временный статус членства. Мы хотим подчеркнуть, что речь президента Кальюлайд не отражает официальную позицию ЕС", - отметили европейские парламентарии.

"Мы, друзья Украины в Европейском парламенте, поддерживаем европейские стремления Украины и верим, что она внесет достойный вклад в проект единого Европейского Союза", - добавили в Европарламенте.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в интервью президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине придется много работать в течение 20 лет. По ее словам, ни Украина, ни Грузия, ни Молдова, все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.

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Президент Эстонии отложила членство Украны в Евросоюзе на 20 лет, что не является официальной позицией ЕС, - Европарламент 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Дивно було чути таке від президента Естонії, країни яка першою з пострадянських країн вступила в ЄС і до вступу якої в ЄС висувались вимоги в десять разів менші ніж зараз висуваються до України. Така ж ситуація і з НАТО. Уявляю, як "підсилила" Естонія боєздатність північноатлантичного блоку своєю потужною армією аж в 3 тисячі вояк. Депутати Європарламенту також лукавлять коли кажуть про корупцію. Хіба Північний потік -2, який відважно захищає Меркель і німецькі чиновники не пов'язаний з корупцією? Хіба в Албанії чи в Македонії, яких євродепутати з закритими очима приймали в ЄС, повністю подолали корупцію? А коли приймали Італію в ЄС хіба на той час була подолана італійська мафія? А де ховають накрадене корупціонери з України і постсовка, хіба не в не в європейських банках. Хіба не через офшорні латвійські банки в Ризі виводить корупціонери капітал з України?
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08.09.2021 11:38
+9
Главная проблема это беспредел наших силовиков и судов. Западный инвестор просто не может сюда зайти, потому что будет ограблен. А раз здесь нет западного инвестора, его денег, недвижки, земли, имущества, то что Западу здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
Вот поэтому нас и не принимают в НАТО. Потому что НАТО это прямое обязательство за нас воевать. Это уже не Будапештский меморандум, а конкретный договор. Который раз нарушишь, и твоей репутации конец.
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08.09.2021 12:09
+6
официальная позиция ЕС - отложить на 30 лет
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08.09.2021 11:19
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Зеле было всеравно было полезно послушать её мнение. Потому как, куралесит в управлении государством, как будто управы на него уже нет
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08.09.2021 11:16 Ответить
официальная позиция ЕС - отложить на 30 лет
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08.09.2021 11:19 Ответить
Все правильно естонка сказала.С такой коррупцией нам не светит
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08.09.2021 11:19 Ответить
Официаьная-это лет 50?
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08.09.2021 11:22 Ответить
Вова получил велосипед от президентши! Что еще ему надо?
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08.09.2021 11:25 Ответить
Значить подивимось. Суди корумповані ледь більше ніж повністю. Більшість населення в побуті використовує мову ворога, а значить дивиться його фільми, слухає його виконавців, ментально належить до хворої ворожої культури навіть вважаючи себе при цьому патріотами України. При владі стоять кловун та кацапський «смотрящий» Єрмак. З таким станом речей, 20 років це ще дуууже оптимістично.
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08.09.2021 11:26 Ответить
Через 20 лет Эстония станет арабской страной!
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08.09.2021 11:27 Ответить
Нужно ей сказать "спасибо" за правду. А с такой "властью" и 20 лет - очень хорошая перспектива
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08.09.2021 11:32 Ответить
Точнее, с такими политиками. И с нашей криминально-феодальной кланово-олигархической системой, которую НИКТО из политиков не хотел и не хочет демонтировать. А кто говорит о борьбе, то только притворяются.
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08.09.2021 11:40 Ответить
Такая "власть" у нас тридцать лет. И год от года все хуже.
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08.09.2021 12:21 Ответить
с учетом всего, что творится в Украине, откладывать нужно лет на 200.
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08.09.2021 11:33 Ответить
та президентка така вата. Корупція це звичайно погано, але думаю в якійсь Албанії чи рУМУНІЇ її не менше.
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08.09.2021 11:37 Ответить
С нашими 73% ЗЕбилов через 20 лет Украины не будет существовать
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08.09.2021 11:38 Ответить
Дивно було чути таке від президента Естонії, країни яка першою з пострадянських країн вступила в ЄС і до вступу якої в ЄС висувались вимоги в десять разів менші ніж зараз висуваються до України. Така ж ситуація і з НАТО. Уявляю, як "підсилила" Естонія боєздатність північноатлантичного блоку своєю потужною армією аж в 3 тисячі вояк. Депутати Європарламенту також лукавлять коли кажуть про корупцію. Хіба Північний потік -2, який відважно захищає Меркель і німецькі чиновники не пов'язаний з корупцією? Хіба в Албанії чи в Македонії, яких євродепутати з закритими очима приймали в ЄС, повністю подолали корупцію? А коли приймали Італію в ЄС хіба на той час була подолана італійська мафія? А де ховають накрадене корупціонери з України і постсовка, хіба не в не в європейських банках. Хіба не через офшорні латвійські банки в Ризі виводить корупціонери капітал з України?
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08.09.2021 11:38 Ответить
Что за бред вы несете, какие еще фантастические "оффшорные банки в Риге", сейчас в Латвии настолько закручены гайки со всем этим, что предприниматели и частные лица жалуются на невозможность открыть счет в каком-либо банке, все транзакции, любые транзакции, которые они пытаются проводить со странами СНГ, ни в каком виде не поддерживаются, банки предпочитают вовсе не открывать счета и не проводить операции, лишь бы ничего не нарушить. По состоянию на настоящее время, Украина не соответствует критериям ЕС, эстонка права, вам еще расти и расти, в зеркало посмотритесь, и причем здесь 3 тысячи вояк Эстонии, наличие большой армии, это не то, что требуется для кандидата в ЕС, такого критерия нет, и Эстония имеет 6400 человек на службе в Армии и Флоте, 60 тысяч в резерве.
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08.09.2021 12:04 Ответить
Все проблемы с банками начались после приема Латвии в ЕС, и это не только небольшие латвийские банки ABLV и PNB, они обнаружились также в крупных скандинавских банках, работающих в Латвии, это SEB, Swedbank и Danske Bank, расследование деятельности которых проводило ФБР, и которые заплатили за это сотни миллионов штрафа..
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08.09.2021 13:07 Ответить
Про НАТО он прав, Эстония со своими 3000 бойцами, вообще никакого вклада в безопасность не вносит.
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08.09.2021 12:28 Ответить
Про Латвію я вже й мовчу. Латвію взяли в ЄС з однією вимогою, ввести візи з росією і з країнами СНД. Інших вимог не висувалось, бо не було що висувати до найбіднішої країни з пост совка. Найбіднішої, я маю на увазі не рівень життя людей, а аграрно-промисловий потенціал країни. Прошу вас, не смішіть українців про могутність і боєздатність естонської і латвійської армій. А заява пані президента Естонії нагадала мені цитату з байки Крилова "Слон і моська":
«Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!»Президентка Естонії "відклала" членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент - Цензор.НЕТ 5898
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08.09.2021 12:42 Ответить
В ЕС И НАТО принимают не по могучести армии, и не по экономическому потенциалу, вы где-то не там летаете.)
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08.09.2021 13:11 Ответить
Потенціал Латвії - це дві, економічно середні області України.
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08.09.2021 13:42 Ответить
эти маленькие государства просто завидуют крупному и багатому государству Украине!
очень много гонору, а какая у них экономика?
да, коррупцию победили, а дальше - Латвия беднейшая страна Европы несмотря на вливания ЕС, также и Эстония. рабочие из Украины работают и создают основную базу их экономики.
В Эстонию переманили много ООО, которые хранят там свои деньги и платят налоги в Эстонии, создали офшорные зоны.
хорохорятся, а Путин захочет - оккупируют всю Балтию, ЕС и НАТО и не пикнут, никто не будет из-за них воевать с Россией. когда уже они это поймут, нос задрали
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08.09.2021 15:44 Ответить
очень уж у вас балтов много гонору - расти и расти, а ничего что Украина воюет сейчас и собой вас защищает от злейшего агрессора современности - падет Украина, и вас и Беларусь захватят за 7 дней, и никакое НАТО и ЕС вам НЕ ПОМОГУТ! Вот тогда и вспомните про Украину!
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08.09.2021 15:53 Ответить
Главная проблема это беспредел наших силовиков и судов. Западный инвестор просто не может сюда зайти, потому что будет ограблен. А раз здесь нет западного инвестора, его денег, недвижки, земли, имущества, то что Западу здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
Вот поэтому нас и не принимают в НАТО. Потому что НАТО это прямое обязательство за нас воевать. Это уже не Будапештский меморандум, а конкретный договор. Который раз нарушишь, и твоей репутации конец.
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08.09.2021 12:09 Ответить
Потому что все силовики в Украине с антиукраинской позицией и срали они на всех! главное что у них все гут!
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08.09.2021 12:14 Ответить
Нет, не все. Есть и "патриоты", которые и мову знают идеально, и вышиванку по праздникам одевают, и Шевченка читали (не того, который футболист). Но маетки и порш-каены у них точно такие-же, как и у их ватных собратьев с юго-востока.
Это такой образ жизни - обогащаться за счет власти. И от патриотизма он никак не зависит. Вон Ющенко какой патриот, но это не помешало ему стырить больничку у детей и мутить мутки с Ахметовым.
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08.09.2021 12:18 Ответить
Зря я лайкнул твой пост выше. Оказывается ты ещё тот дятел...
Если что, за Ющенко я на тебя обиделся. На хрена ты распространяешь расейское дерьмо, вылитое на Ющенко? Кремляди обсирают всех, кто им мешает захватить Украину.
И украинцы ведутся. Самые ненавидимые украинцами президенты - Ющенко и Порошенко. Именно они настоящие украинские президенты.
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08.09.2021 12:35 Ответить
Я сам сдавал деньги на ту больничку. Так что расеяне тут абсолютно ни причем. А Ющ - обычная крыса. Это факт, который никак не зависит от твоей к нему любви.
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08.09.2021 13:00 Ответить
На початку 2000-х українські ЗМІ, з посиланням на британську пресу, писали про таємну угоду росії і Німеччини про те, що Німеччина буде блокувати рух України в ЄС і НАТО. Тоді посол Німеччини в Україні навіть робив якісь спростування. Але враховуючи позицію Німеччини, коли у 2008 Меркель і частково Саркозі заблокували надання Україні ПДЧ, вірю що така таємна угода існує.
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08.09.2021 12:55 Ответить
Да, но НАТО (в отличие от ЕС) в большей мере контролируют американцы и их союзники, а не Германия и Франция.
Вступление Украины туда вполне можно продавить. Но для этого нужно, чтобы у американцев и прочих был хороший стимул давить. А конкретно, большие суммы их инвестиций в Украину.
Вот в ЕС, где заправляют Германия и Франция, нас точно никогда не примут. Тем более после брекзита американское влияние на ЕС сильно сократилось.
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08.09.2021 13:07 Ответить
Вірно, НАТО контролюють американці. Але Німеччину і Францію контролює путін. І на саміті НАТО в Бухаресті 2 - 4 квітня 2008 року президент США Джордж Буш (молодший) як тільки міг намагався пробити надання Україні ПДЧ. Всіх вговорив, навіть Італію. Саркозі почав коливатись. А Меркель була непорушна як кам'яна скала, бо домовленості з путіним про недопущення України і Грузії в НАТО для неї важили більше. 4 місяці по саміту 7 серпня почалась Російсько-грузинська війна (2008)
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08.09.2021 13:39 Ответить
Он не контролирует полностью, но влияет сильно. И не только из-за нефти и газа. Немцы с французами сильно вложились в экономику Рашки. Российская верхушка защитила их инвестиции от своих чинуш, силовиков и судей. То есть сделала то, что не может сделать наша верхушка. И немцы с французами теперь союзники Рашки.
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08.09.2021 18:35 Ответить
Ещё одна тупая ватная дура.
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08.09.2021 11:40 Ответить
Ну... К концу каденции, да еще за кацапсячее бабло шо хош можна сказать...
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08.09.2021 11:56 Ответить
Президент Эстонии просто открыто заявила о том о чем остальные лидеры ЕС лукаво умалчивают.
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08.09.2021 12:13 Ответить
В чем то эта тетка права... Пару, тройку поколений надо чтобы вся эта шушера загнулась (потому что выгнать мы их просто не в состоянии - всякие Сени Кролики, бабы Юли, Порохоботы со своим главным любителем кашалада, Дермейчуки, Ахмадиты, Наукивци, и т.д. дальше допишите сами! ) Президентка Естонії "відклала" членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент - Цензор.НЕТ 5603
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08.09.2021 13:06 Ответить
Штаты коррупцию у себя в полиции искореняли 80 лет.
А одной из основных причин, тормозящих вступление Украины в ЕС и НАТО является как раз тотальная коррупция в судах и правоохранительном блоке. Так что президентша Эстонии не сильно ошиблась в своём анализе ситуации. С другим правительством и президентом может ещё удастся как-то переломить ситуацию, с этими - и 20 лет не хватит...
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08.09.2021 13:08 Ответить
Вы абсолютно правы, есть критерии, несоблюдение которых может испортить всю бочку меда, попробуйте в Эстонии предложить дорожному полицейскому деньги, где вы окажетесь после намека на его продажность. Если в Латвии, где русских много больше, еще лет 10 назад такое проходило иногда, то сейчас мало кто решится даже рот на эту тему открыть, вот когда у вас будет то же самое, тогда и говорите о предвзятости эстонки.
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08.09.2021 13:30 Ответить
в маленьких государствах легко бороться с коррупцией - мало населения, все открыто и на виду, ничего не скроешь, каждый человек виден.
как можно сравнивать 1,5 млн. населения и 40 млн.?
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08.09.2021 15:47 Ответить
У меня в посте вы нашли намёк на предвзятость по отношению к эстонский президентше? 🙄
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08.09.2021 21:07 Ответить
Не нашел, я ведь написал, что вы абсолютно правы, "вы", это для возмущавшихся её словами.
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08.09.2021 21:50 Ответить
Ну наконец-то эту бестактную дуру опровергли.А то намолола пурги непонятно зачем и для чего.
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08.09.2021 13:29 Ответить
маленькая средней развитости страна на окраине ЕС просто завидует богатой, крупной и сильной Украине, ведущей войну с самым страшным врагом Европы и мира, за нашей спиной они продолжают мирно жить.
не понимает мадам, если Украина падет, Беларусь будет захвачена за 2 дня а балтийские республики за 7 дней, и никакое НАТО и ЕС им НЕ ПОМОЖЕТ!!!
Вот тогда и очухаются, а то сильно нос задрали : "Мы Европа!"
а сколько наших строителей, заробитчан с Украины там работают, создают основную базу их промышленности, руками украинцев строят экономику!! - мадам и не вспоминает - точно получила указания от Пукина - недавно ездила в Москву: приехала отговаривать нас от Европы, как когда-то Меркель и Буш!
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08.09.2021 15:35 Ответить
Кількість років прямо пропорційна відсотку людей готовіх голосувати за Зе. Зараз таких 30%.
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08.09.2021 16:39 Ответить
 
 