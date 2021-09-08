Президент Эстонии "отложила" членство Украны в Евросоюзе на 20 лет, что не является официальной позицией ЕС, - Европарламент. ДОКУМЕНТ
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Политика расширения ЕС имеет почти 50-летнюю историю, когда в Евросоюз вступают новые страны. Однако критерии членства не меняются.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится заявлении депутатов Европарламента.
"Стремление Украины к членству в Европейском Союзе в последние годы основывается на Соглашении об ассоциации и Соглашении об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Ясно, что Украине сначала необходимо будет полностью выполнить Соглашение об ассоциации, и это является путем к Европейскому Союзу", - говорится в сообщении.
Депутаты Европарламента отметили, что борьба с коррупцией в украинских судах и государственном управлении остается
главной задачей, которую необходимо решить.
"Украина находится на пути реформ, достижения радуют, и мы надеемся на дальнейший прогресс. Надо понимать, что европейские реформы нужны в первую очередь самой Украине и для благополучия своего народа. Понятно, что рядом с планированием реформ естественным образом возникает вопрос - когда? Когда может Украина рассчитывать на полноправное членство в ЕС? Президент Кальюлайд позволила себе отложить членство Украины на 20 лет, предлагая временный статус членства. Мы хотим подчеркнуть, что речь президента Кальюлайд не отражает официальную позицию ЕС", - отметили европейские парламентарии.
"Мы, друзья Украины в Европейском парламенте, поддерживаем европейские стремления Украины и верим, что она внесет достойный вклад в проект единого Европейского Союза", - добавили в Европарламенте.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в интервью президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине придется много работать в течение 20 лет. По ее словам, ни Украина, ни Грузия, ни Молдова, все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.
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Заместитель главы Министерства финансов США Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом "первоочередной озабоченности" в связи с организацией схем по отмывке капиталов и "препятствованием соблюдению норм".
«Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!»
очень много гонору, а какая у них экономика?
да, коррупцию победили, а дальше - Латвия беднейшая страна Европы несмотря на вливания ЕС, также и Эстония. рабочие из Украины работают и создают основную базу их экономики.
В Эстонию переманили много ООО, которые хранят там свои деньги и платят налоги в Эстонии, создали офшорные зоны.
хорохорятся, а Путин захочет - оккупируют всю Балтию, ЕС и НАТО и не пикнут, никто не будет из-за них воевать с Россией. когда уже они это поймут, нос задрали
Вот поэтому нас и не принимают в НАТО. Потому что НАТО это прямое обязательство за нас воевать. Это уже не Будапештский меморандум, а конкретный договор. Который раз нарушишь, и твоей репутации конец.
Это такой образ жизни - обогащаться за счет власти. И от патриотизма он никак не зависит. Вон Ющенко какой патриот, но это не помешало ему стырить больничку у детей и мутить мутки с Ахметовым.
Если что, за Ющенко я на тебя обиделся. На хрена ты распространяешь расейское дерьмо, вылитое на Ющенко? Кремляди обсирают всех, кто им мешает захватить Украину.
И украинцы ведутся. Самые ненавидимые украинцами президенты - Ющенко и Порошенко. Именно они настоящие украинские президенты.
Вступление Украины туда вполне можно продавить. Но для этого нужно, чтобы у американцев и прочих был хороший стимул давить. А конкретно, большие суммы их инвестиций в Украину.
Вот в ЕС, где заправляют Германия и Франция, нас точно никогда не примут. Тем более после брекзита американское влияние на ЕС сильно сократилось.
А одной из основных причин, тормозящих вступление Украины в ЕС и НАТО является как раз тотальная коррупция в судах и правоохранительном блоке. Так что президентша Эстонии не сильно ошиблась в своём анализе ситуации. С другим правительством и президентом может ещё удастся как-то переломить ситуацию, с этими - и 20 лет не хватит...
как можно сравнивать 1,5 млн. населения и 40 млн.?
не понимает мадам, если Украина падет, Беларусь будет захвачена за 2 дня а балтийские республики за 7 дней, и никакое НАТО и ЕС им НЕ ПОМОЖЕТ!!!
Вот тогда и очухаются, а то сильно нос задрали : "Мы Европа!"
а сколько наших строителей, заробитчан с Украины там работают, создают основную базу их промышленности, руками украинцев строят экономику!! - мадам и не вспоминает - точно получила указания от Пукина - недавно ездила в Москву: приехала отговаривать нас от Европы, как когда-то Меркель и Буш!