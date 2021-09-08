Информация об отставке Шмыгаля - фейк. В планах замена 3-4 министров, - Арахамия

Власть не планирует полностью менять состав правительства.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он назвал фейком информацию о том, что запланирована отставка премьера Дениса Шмыгаля.

Нардеп напомнил, что в планах замена 3-4 министров, однако в очередной раз отказался назвать фамилии.

Арахамия рассказал, что на заседании на следующей пленарной неделе фракция рассмотрит кадровые вопросы Кабмина.

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