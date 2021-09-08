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Новости Политика Украины
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Кабмин (13800) отставка (3094) Арахамия (956) Шмыгаль Денис (2318)

Информация об отставке Шмыгаля - фейк. В планах замена 3-4 министров, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Информация об отставке Шмыгаля - фейк. В планах замена 3-4 министров, - Арахамия

Власть не планирует полностью менять состав правительства.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он назвал фейком информацию о том, что запланирована отставка премьера Дениса Шмыгаля.

Нардеп напомнил, что в планах замена 3-4 министров, однако в очередной раз отказался назвать фамилии.

Арахамия рассказал, что на заседании на следующей пленарной неделе фракция рассмотрит кадровые вопросы Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда

Автор: Ірина Дашківська
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Авжеж фейк, дядько Ренат їм задоволен.
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08.09.2021 11:25 Ответить
Свині борсаються навколо годівниці !!!)))
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08.09.2021 11:26 Ответить
Конечно, фейк - не хочет мыть туалет в ЕВРОПЕ за копейки.
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08.09.2021 11:27 Ответить
А в кацапів тим , що миють туалети великі гроші платять?
А забувся дерев'яні точки не миють, а тупо зносять і ставлять нові.
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08.09.2021 11:31 Ответить
Дениска (так его называют в офисе Зе) Шмыгаль еще не насобирал всего Негатива....Вот платежки придут...тогда на него всех "собак " и повесят. Царь то карликовый клоунский хороший, это бояре хреновые. Ну и с народом власти как всегда не повезло.
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08.09.2021 11:32 Ответить
Арахамия. Мне кажется, что новости с ним- лучше без фоток публиковать. Ну, или издали его показывать. Я вполне серьезно. Он- болен, это вам любой Ламброзо скажет. Понимаете, в чем дело, уважаемый Цензор: когда видишь эту харю, то уже изначально не веришь ничему изложенному. Это же касается и новостей с фоткой Корниенко, в полном объеме. И это- я говорю на повышенных тонах!!! Прошу учесть.
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08.09.2021 11:32 Ответить
Фізія хронічного брехуна
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08.09.2021 11:38 Ответить
Чогось згадалося:

Інформація про відставку Шмигаля - фейк. У планах заміна 3-4 міністрів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3107
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08.09.2021 11:45 Ответить
 
 