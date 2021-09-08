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Информация об отставке Шмыгаля - фейк. В планах замена 3-4 министров, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власть не планирует полностью менять состав правительства.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Он назвал фейком информацию о том, что запланирована отставка премьера Дениса Шмыгаля.
Нардеп напомнил, что в планах замена 3-4 министров, однако в очередной раз отказался назвать фамилии.
Арахамия рассказал, что на заседании на следующей пленарной неделе фракция рассмотрит кадровые вопросы Кабмина.
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А забувся дерев'яні точки не миють, а тупо зносять і ставлять нові.