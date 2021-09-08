Кулеба просит нардепов не голосовать за обращение к США по статусу союзника вне НАТО: "Попытка политического хайпа"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная рада Украины не должна голосовать за обращение к США по поводу предоставления статуса основного союзника вне НАТО. Это решение может поломать стратегическую логигу государства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В частности, он напомнил, что в прошлом году Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО, который дает реальное углубление взаимодействия с альянсом.
"Неделю назад во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США для укрепления обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является амбициознее статуса "основного союзника вне НАТО", - отметил Кулеба.
По его словам, Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО.
"Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов для безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами. Парламент имеет право принимать решения, которые считает необходимым. Однако на этом фоне идея обращения в США по статусу "основного союзника вне НАТО" не несет добавленной стоимости для безопасности Украины", - подчеркнул министр.
Он также назвал данный вопрос "попыткой политического хайпа".
"Я прошу народных депутатов не принимать решение, которое ломает стратегическую логику государства, и дать дипломатам продолжить профессионально делать свое дело. Мы достигнем еще больших результатов, если отдельные политические силы подчинят свои личные внутриполитические интересы общей для всех задаче защиты национальных интересов Украины в мире", - добавил Кулеба.
Как сообщалось, спикер парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 8 сентября для принятия обращения относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).
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https://autoportal.ua/news/comauto/38518.html
І так, навчися хоч писати грамотно! Помилка на помилці! От цікаво, що у тебе за утворення?
А Тайвань, вообще, только на этом статусе и держится.
И как судьба Японии без данного статуса бы сложилась, мы тоже не знаем.
Может быть Сталин и последователи по примеру КНДР и Вьетнама коммунистическую республику попытались бы сделать...
Ви чули що Ізраїль, Японія чи Австралія мають намір вступити в НАТО?
Хоч я особисто тільки "ЗА" те щоб США надала Україні статус основного союзника, бо невідомо скільки ще десятиліть Німеччину та Францію, а за ними й Угорщину та інших недругів України буде фінансувати паРаша, щоб блокували вступ України в НАТО.
01.09.21 23:54 Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты. ВИДЕО
Я подивився англійські та німецькі джерела, такої умови там нема.
Можливо, цю фразу хтось дописав до російської Вікіпедії, але я не дивлюсь російські статті. Їх пишуть на замовлення з кремля. Тому, якщо там є ця фраза, здогадаємся, чому вона там опинилася - когось явно дратує цей статус.
Сама назва основний союзник поза НАТО вам нічого не говорить?
Україна зараз не належить до НАТО, тому Україна підходить до цього статуту.
Болгарія не може замовити цей статус, бо вона в НАТО.
А Україна може.
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajina-ssha-osnovnyj-sojuznyk-poza-nato/31448091.html
Но обязательства, которые берут на себя штаты заключая такое соглашение выполнены. Вооружение условно-современное было предоставлено, обучение проводилось, размещение вне баз США было, но авганцы не захотели защищать свое государство.
Кроме всего прочего этот статус дает возможность заключать контракты на обслуживание и ремонт техники.
США заморозили на тот момент 40 млрд. в ватиканском банке.
ЕС решил по ситуации действовать: мелких игроков выкинул с рынка, а газ, нефть и крупных игроков оставил.
Прямо лапки вверх никто не поднимал, но и нужные для себя вещи никто не отменил.
Играют настолько, насколько позволяет соперник.
А других партнёров, кстати, у Украины и нет.
ПДЧ в НАТО - это один путь. Он сейчас стоит на тормозе, т.к. дружественные страны: США, Канада и Великобритания не могут продавить путинских сателлитов: Германию и Францию.
А союзник вне НАТО - это другой путь, другие возможности. Пока первый путь в режиме паузы, всё равно надо двигаться.
Оборонний бюджет провалено.
Спецоперації зірвано.
Залишилось посваритись зі США.
Як ви думаєте, на кого працює зелена влада?
кулеба, скажи прямо, Єрмак проти такого партнерства, бо після цього можна отримати строк в РФ за зраду вже рейху. А так ще можна словесами попетляти,відтягнути кінець солодкої мрії обєднання необеднуваного.
НАТО - на сьогодні, аморфне та недолуге угрупування яке навіть себе захистити не наважується, тим паче своїх нових друзів на східних кордонах, а тим паче вступатись за Україну! Без США вони ніхто, навіть армії вже їхні не на високому рівні. А особливий статус союзника США-це круто, тільки їх потрібно приваблювати, щоб в них була мотивація підтримувати нас. На сьогодні влада взагалі нічого їм не пропонує, тільки хитро підлизується.
Але-ж на хитру дупу є .... і так далі по тексту.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию, бросив портфель помощнице, не садясь, спросила, глядя на Зеленского: "Где Чаус?". Ответить попытался Ермак, но Санду, даже не обратив на него внимания, обратилась к Кулебе, примостившемуся у самого края стола: "А ты кто у них? Министр иностранных дел или тряпка?". Кулеба промолчал.
В то же время она сказала, что с уважением отосится к Украине и ее народу, чем дала понять о статусе временого правительства Зе вялычайшега и что это только политическое недразумение, которое Молдова уже пережила. В США об этом Зе-недоразумении знают давно и все поимают.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Кулеба назвал инициативу Разумкова по Кулеба обращению к США по статусу союзника вне НАТО: "Попыткой политического хайпа" Одна часть "слуг" "хайпает" другую Дима, не летай вертолетом
Завтра все "СМИ" "русского мира" будут рассказывать остальному миру, что парламент Украины не проголосовал за партнерство с США Примитивная ловушка для Вовы, но она сработает
Буде вам союзником параша.
За яника подібне було.
Чи може забули, як він їздив підписувати асоціацію?
Тепер готується той самий сценарій.
З терпілами інакше не можна!
кулеба глиста
Этот статус - гарантия больбы как с паРашей, так и с коррупцией.
Очень плохо для зебильных гешефтов.
Потому они и против!!!
а нет. такой же поц как и вся зе-влада
Сиди собі і сопи у дві дірочки, а то що не суслік, то агроном