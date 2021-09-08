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Новости Политика Украины
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ВР (28728) НАТО (8930) США (23177) членство в НАТО (1215) Кулеба Дмитрий (2633)

Кулеба просит нардепов не голосовать за обращение к США по статусу союзника вне НАТО: "Попытка политического хайпа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба просит нардепов не голосовать за обращение к США по статусу союзника вне НАТО:

Верховная рада Украины не должна голосовать за обращение к США по поводу предоставления статуса основного союзника вне НАТО. Это решение может поломать стратегическую логигу государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он напомнил, что в прошлом году Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО, который дает реальное углубление взаимодействия с альянсом.

"Неделю назад во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США для укрепления обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является амбициознее статуса "основного союзника вне НАТО", - отметил Кулеба.

По его словам, Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО.

Читайте: Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию нужно остановить

"Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов для безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами. Парламент имеет право принимать решения, которые считает необходимым. Однако на этом фоне идея обращения в США по статусу "основного союзника вне НАТО" не несет добавленной стоимости для безопасности Украины", - подчеркнул министр.

Он также назвал данный вопрос "попыткой политического хайпа".

"Я прошу народных депутатов не принимать решение, которое ломает стратегическую логику государства, и дать дипломатам продолжить профессионально делать свое дело. Мы достигнем еще больших результатов, если отдельные политические силы подчинят свои личные внутриполитические интересы общей для всех задаче защиты национальных интересов Украины в мире", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, спикер парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 8 сентября для принятия обращения относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

Читайте: "Украина - важный союзник США. Поддерживая Украину, мы защищаем демократию", - сенатор Грэм

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Це така методичка Подоляка про Афган писати? Афгану сотні мільярів баксів це дало! Інше питання, що афганці "усталі ат вайни"...
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08.09.2021 11:31
+15
Вместо афганцев американцы воевать не будут. Шо тут не понятного?
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08.09.2021 11:30
+14
Просто зелені виродки.
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08.09.2021 11:28
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08.09.2021 11:28 Ответить
Що ***** несе?
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08.09.2021 12:07 Ответить
Державну зраду. Вава хочет к фуйлу. Нахріна ж йому партнерство з Америкою.
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08.09.2021 12:23 Ответить
А чего еще ждать от ...уебы? Мудрости? Так оно - подстилка хитрожопых!
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08.09.2021 13:24 Ответить
Кулеба агент Кремля! Кулеба просить нардепів не голосувати за звернення до США щодо статусу союзника поза НАТО: "Спроба політичного хайпу" - Цензор.НЕТ 4250
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08.09.2021 12:44 Ответить
Просто зелені виродки.
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08.09.2021 11:28 Ответить
На фоне невнятных результатов визита Зеленского в США, Разумков сделал неожиданный для Зеленского ход - он внес ВР Украины предложение об обращении к США по поводу признания Украины главным военным союзником. Термин то технический и к перспективам членства к НАТО не имеет отношения. то означает ускоренное получение помощи и оружия и согласие на дислоцирование подразделений США в Украине в режиме ротации. Зеленский удара такого не ожидал и теперь яростно топит проект Разумкова.
©tZEinform, https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.09.2021 11:50 Ответить
***** не разрешает
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08.09.2021 12:42 Ответить
Та вы на хайпе пришли к власти. А теперь шо? Всрались?
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08.09.2021 11:29 Ответить
Афгану это сильно помогло.
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08.09.2021 11:29 Ответить
Вместо афганцев американцы воевать не будут. Шо тут не понятного?
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08.09.2021 11:30 Ответить
А ти що воюєш? Хіба не прийшли годинники брати в руки стовбури?))
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08.09.2021 12:04 Ответить
Це така методичка Подоляка про Афган писати? Афгану сотні мільярів баксів це дало! Інше питання, що афганці "усталі ат вайни"...
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08.09.2021 11:31 Ответить
Триллион распилили военно Прмышленники США.
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08.09.2021 11:33 Ответить
Прям розпилили? А ось це тоді що?
https://autoportal.ua/news/comauto/38518.html

І так, навчися хоч писати грамотно! Помилка на помилці! От цікаво, що у тебе за утворення?
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08.09.2021 11:38 Ответить
Так яке утворення? І відстану!
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08.09.2021 11:40 Ответить
О, зеленое чмо поняло, что обосралось с методичкой от своего хозяина Подоляка и сразу стало обычным зеленым быдлом, как знакомо Кулеба просит нардепов не голосовать за обращение к США по статусу союзника вне НАТО: "Попытка политического хайпа" - Цензор.НЕТ 3103
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08.09.2021 11:41 Ответить
вообще то помогло. армия была 300тыс полностью вооруженная по стандартам нато, против 50тыс толпы талибов с калашами.
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08.09.2021 11:33 Ответить
В Афгане огромная коррупция, это и уничтожило страну. На бумаге, 300 тыс армия, по стандартам НАТО, а по факту 50 тыч, с зарплатой 200 баксов, и никакого вооружения кроме хамви и автоматов. в Афгане воровали все, и американские чиновники, военные, и афганцы.
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08.09.2021 13:05 Ответить
А Южной Корее и Израилю помогло.
А Тайвань, вообще, только на этом статусе и держится.
И как судьба Японии без данного статуса бы сложилась, мы тоже не знаем.
Может быть Сталин и последователи по примеру КНДР и Вьетнама коммунистическую республику попытались бы сделать...
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08.09.2021 11:38 Ответить
Статус основний союзник США поза НАТО надається країнам, союзникам США, які не є членами НАТО і не планують в майбутньому стати членами НАТО. Україна не відмовлялась від вступу в НАТО.
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08.09.2021 12:02 Ответить
" і не планують в майбутньому стати членами НАТО" это откуда и из чего следует?
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08.09.2021 12:25 Ответить
З Кодексу Сполучених Штатів (консолідований звід законів) розділ 2350-a про основних союзників США поза НАТО (major non-nato allies, MNNA).
Ви чули що Ізраїль, Японія чи Австралія мають намір вступити в НАТО?

Хоч я особисто тільки "ЗА" те щоб США надала Україні статус основного союзника, бо невідомо скільки ще десятиліть Німеччину та Францію, а за ними й Угорщину та інших недругів України буде фінансувати паРаша, щоб блокували вступ України в НАТО.
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08.09.2021 13:23 Ответить
І що? Почекаємо, поки фуйло здасться, забереться з ордло та криму, а потім в НАТО? Чи, може, прямо зараз, отримаємо реальну підтримку Америки?
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08.09.2021 12:26 Ответить
То ж Кулеба каже, що вже "подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является амбициознее статуса "основного союзника вне НАТО" https://censor.net/ru/n3287011.
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08.09.2021 13:26 Ответить
Кулеба каже? Фсб-шний дерьмак дав команду, воно бреше, маніпулює. Немає ніякий більш амбіціозних проектів. Пролонговані домовленості попередньої влади. "Велічайшему" чітко сказали
01.09.21 23:54 Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты. ВИДЕО
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08.09.2021 13:52 Ответить
Якась маячня: "не планують".
Я подивився англійські та німецькі джерела, такої умови там нема.
Можливо, цю фразу хтось дописав до російської Вікіпедії, але я не дивлюсь російські статті. Їх пишуть на замовлення з кремля. Тому, якщо там є ця фраза, здогадаємся, чому вона там опинилася - когось явно дратує цей статус.
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08.09.2021 12:32 Ответить
Дивіться в в Кодексі Сполучених Штатів (консолідованому зводі законів) розділ 2350-a про основних союзників США поза НАТО (major non-nato allies, MNNA).
Сама назва основний союзник поза НАТО вам нічого не говорить?
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08.09.2021 13:07 Ответить
"Non-NATO" означає "не НАТО".
Україна зараз не належить до НАТО, тому Україна підходить до цього статуту.
Болгарія не може замовити цей статус, бо вона в НАТО.
А Україна може.
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08.09.2021 15:23 Ответить
А это почему помогло Японии, Юж. Корее и тд?
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08.09.2021 11:39 Ответить
Если бы не помощь США Южной Корее, то сейчас бы КНДР простиралось бы на весь полуостров, а у вас в руках вместо телефона Samsung была бы алюминиевая ложка.
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08.09.2021 11:43 Ответить
Вы конечно гений, но читайте не то что на ложке написано.
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08.09.2021 11:51 Ответить
І так, якщо ти порівнюєш українців із дикимими чурками афганцями, а не цивілізованими ізраїльтянами чи корейцями, то ти 100% москаль!
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08.09.2021 11:39 Ответить
Ну можно все просрать как Афганистан, а можно извлечь огромную выгоду, как Израиль.
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08.09.2021 11:39 Ответить
"У Державному департаменті підкреслюють, що статус не передбачає безпекових зобов'язань із боку США."

https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajina-ssha-osnovnyj-sojuznyk-poza-nato/31448091.html
Но обязательства, которые берут на себя штаты заключая такое соглашение выполнены. Вооружение условно-современное было предоставлено, обучение проводилось, размещение вне баз США было, но авганцы не захотели защищать свое государство.
Кроме всего прочего этот статус дает возможность заключать контракты на обслуживание и ремонт техники.
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08.09.2021 12:33 Ответить
а ти дебіл що на війні зараз?**** ватна
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08.09.2021 12:33 Ответить
Зелю и Путлера больше устраивают как союзники Германия и Франция., чтобы они и дальше гнули свою линию, формулу Штаймайера, выборы в ОРДЛО, под контролем российских штыков, пенсия в ОРДЛО, пенсия в Израиль и т.п.
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08.09.2021 11:30 Ответить
Почему только зелю и путлера? При Турчинове был женевский формат переговоров. Украина - США - ЕС - рашка. И уже в июне, сразу же после избрания Пети, нормандский формат Украина - Германия - Франция - рашка.
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08.09.2021 11:34 Ответить
Но Путин тогда заявил, что не будет вести переговоры с США. А ЕС санкции не вводил, не являясь участником урегулирования. Поэтому, когда Путин потребовал, чтобы США и Британия вышли, а Германия и Франция вошли, ЕС согласился. Там критический момент был, когда беженцы с Донбасса появились в Европе и стали просить об убежище. Только после этого возросла политическая активность ЕС.
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08.09.2021 11:51 Ответить
Спрашивается, зачем Украине такие "союзники", которые по первому требованию х.у.й.л.а свои лапки поднимают и выполняют его требования?
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08.09.2021 12:04 Ответить
Ну, не совсем так.
США заморозили на тот момент 40 млрд. в ватиканском банке.
ЕС решил по ситуации действовать: мелких игроков выкинул с рынка, а газ, нефть и крупных игроков оставил.
Прямо лапки вверх никто не поднимал, но и нужные для себя вещи никто не отменил.
Играют настолько, насколько позволяет соперник.
А других партнёров, кстати, у Украины и нет.
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08.09.2021 12:20 Ответить
Все эти "партнёры" мягко подталкивают Украину в сторону России. Если бы они были на стороне Украины, то раше ввели бы санкции как Ирану, но нет, наоборот строят всякие потоки, поставляют туда высокотехнодогическое оборудование, открываю свои заводы там. Пора признать, что Украине пора возвращать себе статус ядерной державы.
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09.09.2021 09:42 Ответить
Скотиняка путінська.
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08.09.2021 11:31 Ответить
Бот-нах.
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08.09.2021 11:39 Ответить
Але ж підгорає в найвеличнішого усіх мобілізував щоб показати що США як союзник нам непотрібен
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08.09.2021 11:34 Ответить
Клован ні до чого. Агент фсб д'єрьмак вирішує.
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08.09.2021 11:41 Ответить
С нашим уровнем коррупции какое нато, у нас нет государства, просто кормушка людля людей у власти, которым плевать на украину. Так продолжается третий десяток лет... В афганистане победила коррупция если что.
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08.09.2021 11:35 Ответить
не все так мыслят как ты вот в чем беда
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08.09.2021 11:39 Ответить
А в членів НАТО Греції та Італії вже побороли всю корупцію? А лобіювання Північного потоку на рівні керівництва і політиків в Німеччині, Австрії, Франції не має корупційних ознак? Якщо в Європейському союзі всі такі чесні то яким чином совки-злодюги ховають накрадене в чесній Європі, де "нульова толерантність до корупції"?
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08.09.2021 12:11 Ответить
Чисто теоретически лучше чтоб он был чем его не было.. так если США решит Украину слить то это будет уже не без удара по ее репутации.
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08.09.2021 11:35 Ответить
Там и так репутация подмочена после аферы с украинским ЯО.
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08.09.2021 11:37 Ответить
Кулебе нет. Хайп-шмайп... Дишовка популистская...
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08.09.2021 11:50 Ответить
Той випадок коли підсцикуєш шо твої яйця покладуть в жорсткі руки взрослим дядькам із Госдєпа.
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08.09.2021 11:37 Ответить
пхах клоун может еще нигерам в гетто гумконвой отправить? отэто выбрали так выбрали
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08.09.2021 11:38 Ответить
Это палево,кулеба. Тебе позвонили из ОП,а тем позвонили из фсб. Круг замкнулся.
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08.09.2021 11:38 Ответить
Даже если это хайп, то зеленое говно готово пожертвовать судьбой страны ради того, чтобы политический соперник не получил себе плюс в рейтинг.
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08.09.2021 11:38 Ответить
Надеюсь что у многих пелена с глаз сошла относительно как слуг народа( здесь надо уточнить какого), так и самого клоуна кем является эта шобла, а является эта свора агентами кремля и пятой колонной которую надо уничтожать!!!!!!!!!!!!!!
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08.09.2021 11:39 Ответить
Значит, надо голосовать.
ПДЧ в НАТО - это один путь. Он сейчас стоит на тормозе, т.к. дружественные страны: США, Канада и Великобритания не могут продавить путинских сателлитов: Германию и Францию.
А союзник вне НАТО - это другой путь, другие возможности. Пока первый путь в режиме паузы, всё равно надо двигаться.
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08.09.2021 11:41 Ответить
Кулеба, ви не міністр закордонних справ, а флюгер під кремлядським вітром!
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08.09.2021 11:42 Ответить
О какая успешная встреча президентов, что даже и пукнуть нельзя о союзничестве. Что там за агрохимия возникла между ними?
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08.09.2021 11:43 Ответить
Антипутінську коаліцію розвалено.
Оборонний бюджет провалено.
Спецоперації зірвано.
Залишилось посваритись зі США.
Як ви думаєте, на кого працює зелена влада?
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08.09.2021 11:44 Ответить
На того, на кого працюють і боти-трампісти. Вони дуже наполегливо працюють над тим, щоб викликати огиду да американської влади, готують наш мудрий наріт до майбутньої сварки з США. Самим надійним для нас союзником.
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08.09.2021 11:50 Ответить
Юрий Швец вчера в Ютьюбе подробно показал что это дает Украине,все плюсы и минусы....Все просто что и все гениальное...,Шагш 1,шаг 2 и шаг №3...,...Зелемойским єто дойдет когда из первого класса школы перейдете сразу в 10 класс... Кулеба просить нардепів не голосувати за звернення до США щодо статусу союзника поза НАТО: "Спроба політичного хайпу" - Цензор.НЕТ 6379не олегархи Кучмисты...
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08.09.2021 11:45 Ответить
Тут что-то не так. Что-то странное. Даже Кулебу подключили, с открытым текстом. Если короток, то я понимаю так: это один из провалов турне Зэли в США. Ему там явно было указано: забудь, про НАТО! Но, забудь так, чтобы выглядело как ваша инициатива. Ну, де-то так, как мне видится.
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08.09.2021 11:46 Ответить
один з упоротих слуг качур повідомляв,що виступить проти посол або кулеба, послиху висміяли, бо вона ніхто (поки що) тепер кулеьа транслює не треба, ви нам поламаєте "всю гру" Вони ще досі граються, от придумали словечко, гра в політиці - тройка семерка і туз. Хайпи, нісенітниця тощо. та у Вас туз це рейх. І ским ви граєтеся
кулеба, скажи прямо, Єрмак проти такого партнерства, бо після цього можна отримати строк в РФ за зраду вже рейху. А так ще можна словесами попетляти,відтягнути кінець солодкої мрії обєднання необеднуваного.
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08.09.2021 11:47 Ответить
интересно, а как одно мешает другому?
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08.09.2021 11:48 Ответить
Бабця комийська проти такого партнерства. Інших причин немає: в бабці сильно підгорає.
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08.09.2021 11:49 Ответить
Ми йдемо вірним шляхом по дружбі та союзництву з США.
НАТО - на сьогодні, аморфне та недолуге угрупування яке навіть себе захистити не наважується, тим паче своїх нових друзів на східних кордонах, а тим паче вступатись за Україну! Без США вони ніхто, навіть армії вже їхні не на високому рівні. А особливий статус союзника США-це круто, тільки їх потрібно приваблювати, щоб в них була мотивація підтримувати нас. На сьогодні влада взагалі нічого їм не пропонує, тільки хитро підлизується.
Але-ж на хитру дупу є .... і так далі по тексту.
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08.09.2021 11:50 Ответить
Статус этот дает доступ к секретным технологиям США,доступ к разведданым США,доступ к поставкам различным вооружений в Украину и не только Джавелинов....,а это для Зелемойских каторга каторжная....,осталось вычислить "стукачка казачка" засланного...
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08.09.2021 11:51 Ответить
Умница Майя Санду (на форуме в Батуми) всей компахе зеленой в лицо сказала кто они на самом деле и что собой предсталяют.

Санду в маске, оставив у входа свою делегацию, бросив портфель помощнице, не садясь, спросила, глядя на Зеленского: "Где Чаус?". Ответить попытался Ермак, но Санду, даже не обратив на него внимания, обратилась к Кулебе, примостившемуся у самого края стола: "А ты кто у них? Министр иностранных дел или тряпка?". Кулеба промолчал.

В то же время она сказала, что с уважением отосится к Украине и ее народу, чем дала понять о статусе временого правительства Зе вялычайшега и что это только политическое недразумение, которое Молдова уже пережила. В США об этом Зе-недоразумении знают давно и все поимают.
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08.09.2021 11:53 Ответить
Ещё один идиот.
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08.09.2021 11:59 Ответить
а ты-то чего лезешь???
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08.09.2021 12:01 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Кулеба назвал инициативу Разумкова по Кулеба обращению к США по статусу союзника вне НАТО: "Попыткой политического хайпа" Одна часть "слуг" "хайпает" другую Дима, не летай вертолетом
Завтра все "СМИ" "русского мира" будут рассказывать остальному миру, что парламент Украины не проголосовал за партнерство с США Примитивная ловушка для Вовы, но она сработает
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08.09.2021 12:39 Ответить
73% дол---в довольні вибором?
Буде вам союзником параша.
За яника подібне було.
Чи може забули, як він їздив підписувати асоціацію?
Тепер готується той самий сценарій.
З терпілами інакше не можна! Кулеба просить нардепів не голосувати за звернення до США щодо статусу союзника поза НАТО: "Спроба політичного хайпу" - Цензор.НЕТ 2072
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08.09.2021 12:42 Ответить
Каким образом статус "Основного союзника США " мешает Украине вступить в НАТО ? Что за бред? "Вступать " в НАТО мы будем ...?...?... лет,а заручиться поддержкой США - это дорогого стоит. По-видимому ,клоуны бояться ,что при таком статусе их фокусы не пройдут и заставят их делать реформы, а не имитировать их!
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08.09.2021 12:54 Ответить
З подібними кулебівсько-арахамієвскими заявами не далекі ті часи, що і з Конституції приберуть статтю (тіпун мені на язик!). (((
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08.09.2021 13:07 Ответить
слуги народа - говно
кулеба глиста
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08.09.2021 13:10 Ответить
консервы взрываются))
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08.09.2021 13:13 Ответить
Волохатая подстилка хитрожопых!
Этот статус - гарантия больбы как с паРашей, так и с коррупцией.
Очень плохо для зебильных гешефтов.
Потому они и против!!!
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08.09.2021 13:15 Ответить
из всех єтих дебилов Кулеба мне казался адекватным.
а нет. такой же поц как и вся зе-влада
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08.09.2021 14:19 Ответить
По его словам, Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО. попытка зеленого антиукраинского хайпа
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08.09.2021 14:20 Ответить
Верховная рада Украины не должна голосовать за обращение к США по поводу предоставления статуса основного союзника вне НАТО. Это решение может поломать стратегическую логигу государства.Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Источник: https://censor.net/ru/n3287011

Сиди собі і сопи у дві дірочки, а то що не суслік, то агроном Кулеба просить нардепів не голосувати за звернення до США щодо статусу союзника поза НАТО: "Спроба політичного хайпу" - Цензор.НЕТ 976
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08.09.2021 21:55 Ответить
 
 