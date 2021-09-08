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"Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что любые спецоперации не должны комментироваться в прессе.

Об этом он рассказал в интервью журналистам в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Арахамия отметил: "Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИ. Мы видели какие-то операции только в художественных фильмах, а видите ли вы комментарии политиков и активистов о всех операциях, которые проводят США или какой-то Моссад. Если даже проводится спецоперация, то она всегда грифирована. Это нормальный процесс".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция по задержанию "вагнеровцев" проходила с ведома США, - CNN

Нардеп напомнил, что в парламенте работает временная следственная комиссия (ВСК), которая должна рассматривать вопрос по "вагнеровцам".

"Там все люди получили доступ и допуск к гостайне, поэтому могут это рассматривать", - добавил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.
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Топ комментарии
+11
"Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИИ" - ЗЄнєлох вже на Г+Г зізнався що була і що сам зірвав цю спецоперацію. DAVAD DAUN мабуть в той час під наркотою був, раз не знає цього.
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08.09.2021 11:39
+9
А ми й не збираємось цю спец. операцію розглядати. Ми маємо розглядати зраду Українського "президента". Та відсторонення його від влади та покарання за страшний злочин проти нашої держави!
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08.09.2021 11:40
+8
в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать

Ждем завтра в какомнибудь телеграм канале подробную гос тайну "Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать - Цензор.НЕТ 4633
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08.09.2021 11:35
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в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать

Ждем завтра в какомнибудь телеграм канале подробную гос тайну "Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать - Цензор.НЕТ 4633
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08.09.2021 11:35 Ответить
"Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИИ" - ЗЄнєлох вже на Г+Г зізнався що була і що сам зірвав цю спецоперацію. DAVAD DAUN мабуть в той час під наркотою був, раз не знає цього.
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08.09.2021 11:39 Ответить
А ми й не збираємось цю спец. операцію розглядати. Ми маємо розглядати зраду Українського "президента". Та відсторонення його від влади та покарання за страшний злочин проти нашої держави!
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08.09.2021 11:40 Ответить
''какой-то Моссад''? А їх по ходу багато , цих ''моссадов''?
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08.09.2021 11:43 Ответить
"якийсь Моссад", "якась спецоперація", "якісь вагнерівці", "а гдє ваші даказатєльства?" - все за кацапською методичкою.
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08.09.2021 11:56 Ответить
блин поденьте уже куда не будь эту Арахамию,уже тошнит от его высеров,от куда его достали воще этого клоуна?
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08.09.2021 11:44 Ответить
послом в Зимбабву "Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать - Цензор.НЕТ 735
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08.09.2021 11:47 Ответить
Это там где глава комиссии Марьяна Безмозглая, а ее первый зам с ОПЗЖ?))) Отличное будет расследование, уже пусть бы Ермак проводил че уж там))))
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08.09.2021 11:45 Ответить
На CNN цілий сюжет про вагнеровців і провал цієї операції. Кажуть, що американські спецслужби і ЦРУ давало інформацію українським спецслужбам і допомагало в організації на протязі більше року. За провал операції також було. Ось і перша ластівка для ЗЕленого віслюка. Сподіваємося, не остання...
https://www.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html
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08.09.2021 11:46 Ответить
Кацапская хламидия питается скрить предательство зебилов.
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08.09.2021 11:46 Ответить
не вопрос . обойдемся без обсуждений . достаточно ответа на простые вопросы . была-не была и кто ее отменил и слил . не называя имена исполнителей и тонкостей самого плана . все . гостайна останется гостайной
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08.09.2021 11:46 Ответить
не для сми, это точно. вами, казлами должна заниматься военная прокуратура и разведка, сбу и снбо. и всех на нары нах.... воры, коррупционеры, лобисты и предатели которыми вы все без исключения являетесь, должны сидеть в тюрьме
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08.09.2021 11:49 Ответить
Военная прокуратура и разведка, сбу и снбо - набите зеленим непотрібом, хіба вони проти своїх хазяїнів щось вякнуть?
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08.09.2021 11:53 Ответить
я за ті структури які мають бути та що вони мають робити. а нах... вони потрібні якщо моня сказав що можливий агент москви ермак та можливий корупціонер татаров його друзі і всі язик в опу. а так як я през, то можу без снбо злити вагнерівців.
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08.09.2021 12:43 Ответить
У мене просте питання: Чому ваш Торчок злив гостайну Лукашенку?
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08.09.2021 11:51 Ответить
агрохимию забыли спросить....
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08.09.2021 11:53 Ответить
Существует опасность, шо зе может сдуться и даст крен влево, в сторону кремля, сейчас нет альтернаимвы вовчику, надо поставить этот вопрос на паузу.
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08.09.2021 11:55 Ответить
Идите на х со своим вовчиком. Альтернативы есть и гораздо лучше его. просто некоторым из населения Украины надо либо включить мозги, либо почистить их от высеров кацапни и г+г
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08.09.2021 12:04 Ответить
Усі наші держтаємниці вже передані ********** у кремль.
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08.09.2021 11:55 Ответить
арахгнида идет на х.й.. После их тотальной брехни, после заявлений ермака, что все это детективный бред и выдумка им нет веры от слова совсем. украинцы имеют право и обязаны знать правду. расследование должно быть максимально прозрачным и доступным. Есть некоторые нюансы типа данных разведчиков и т.п. которые останутся под грифом, но и только!! А главное надо установить степень ответственности ВСЕХ зебилов, вовлеченных в срыв спецоперации и дать им правовую оценку!
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08.09.2021 12:00 Ответить
Создание ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции" буду блокировать лично, - Арахамия /Сто лет назад УНР удушил кодлан где- то Бланка. Сейчас Украину душит Путин с кодланом Коломойского .
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08.09.2021 12:06 Ответить
Вообще то если верть СН есть всего два варианта:
1. Операции "вагнеровцев" не было - значит нет никакой гостайны в принципе и все можно обсуждать
2. Операция "вагнеровцев" были и провалена - какая тут уже может быть тайна? Мы вправе знать кто ее провалил
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08.09.2021 12:12 Ответить
аро-хамия кусок говна
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08.09.2021 13:08 Ответить
чмошник
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08.09.2021 13:21 Ответить
А почему я должна верить выводам ТСК, руководят которой марьяна безмозглая и опэзэжопник ренат кузьмин и немое большинство в которой зеленое???
А почему я должна верить следствию, проведенному на 200% своим для зебила прокурорами, ментами, ДБРорцами и пр. пошестью???
В ТСК должны входить ТОЛЬКО оппозиционные депутаты---иначе правды НЕ ПОЛУЧИМ!
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09.09.2021 01:34 Ответить
 
 