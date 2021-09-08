"Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что любые спецоперации не должны комментироваться в прессе.
Об этом он рассказал в интервью журналистам в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Говоря о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Арахамия отметил: "Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИ. Мы видели какие-то операции только в художественных фильмах, а видите ли вы комментарии политиков и активистов о всех операциях, которые проводят США или какой-то Моссад. Если даже проводится спецоперация, то она всегда грифирована. Это нормальный процесс".
Нардеп напомнил, что в парламенте работает временная следственная комиссия (ВСК), которая должна рассматривать вопрос по "вагнеровцам".
"Там все люди получили доступ и допуск к гостайне, поэтому могут это рассматривать", - добавил он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.
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Ждем завтра в какомнибудь телеграм канале подробную гос тайну
https://www.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html
1. Операции "вагнеровцев" не было - значит нет никакой гостайны в принципе и все можно обсуждать
2. Операция "вагнеровцев" были и провалена - какая тут уже может быть тайна? Мы вправе знать кто ее провалил
А почему я должна верить следствию, проведенному на 200% своим для зебила прокурорами, ментами, ДБРорцами и пр. пошестью???
В ТСК должны входить ТОЛЬКО оппозиционные депутаты---иначе правды НЕ ПОЛУЧИМ!