РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16098 посетителей онлайн
Новости Экономика
2 075 18
Казахстан (740) уголь (988) ДТЭК (407)

Первая партия угля из Казахстана прибудет в Украину до конца недели, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Первая партия угля из Казахстана прибудет в Украину до конца недели, - ДТЭК

"ДТЭК Энерго" ожидает первую партию угля из Казахстана до конца этой недели, заявил генеральный директор Ильдар Салеев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор Ильдар Салеев во время панельной дискуссии Energy Club.

"Уже на этой неделе в Украину должен зайти первый состав с углем из Казахстана. Первая поставка из этой страны ожидается в объеме около 4 тыс. т", - отметил он.

Он уточнил, что для обеспечения стабильности украинской энергосистемы компания, в первую очередь, использует уголь украинской добычи, однако уже заключила импортные контракты на поставку дополнительных объемов из Польши, США и теперь Казахстана.

Читайте: Украина начала импорт угля из США

"Мы уже сейчас делаем все возможное, чтобы наша страна могла спокойно пройти отопительный сезон, и у украинцев зимой был и свет, и тепло. Для обеспечения стабильности украинской энергосистемы мы, в первую очередь, используем уголь украинской добычи. Но также дополнительно и первыми среди компаний начали его заблаговременный импорт из Польши, США, Казахстана", - добавил Салеев.

Глава "ДТЭК Энерго" сообщил, что запасы угля на складах ТЭС ДТЭК растут и по состоянию на 7 сентября составили 623 тыс. т.

Он также подчеркнул, что для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо, прежде всего, стабильная ситуация с тарифообразованияем, а также погашение долгов на балансирующем рынке. Только долги "Укрэнерго" перед генерациями "ДТЭК Энерго" составляют 1,9 млрд грн, перед всеми участниками рынка – около 11 млрд грн.

Читайте также: Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко

Напомним, в августе ДТЭК Энерго подписал соглашение на поставку 320 тыс. т угля из Польши (с угледобывающего предприятия Bogdanka). Контракт рассчитан на август 2021 - январь 2022. Из этой партии уже импортировано 40 тыс. т, всего в сентябре ожидается – 60 тыс. т.

Позднее компания заключила еще один контракт на поставку с польской шахты Zakład Górniczy Brzeszcze. Первая партия объемом 2,2 тыс. т уже поступила в Украину. Ожидается, что в сентябре на ТЭС компании поступит 20 тыс. т в рамках этого контракта.

Также ДТЭК Энерго совместно с "Центрэнерго" согласовал с американской компанией поставку 75 тыс. т угля. Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Также читайте: ДТЭК в августе нарастил запасы угля на ТЭС на 6%

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Раніше був "африканський", а тепер буде "казахстанський"........... Первая партия угля из Казахстана прибудет в Украину до конца недели, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 7457
показать весь комментарий
08.09.2021 11:41
+3
а он точно с Казахстана,или всё же из *********?
показать весь комментарий
08.09.2021 11:49
+2
а с африки когда прибудет? или зулусы прислушались к речам керсти кальюлайд?
показать весь комментарий
08.09.2021 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раніше був "африканський", а тепер буде "казахстанський"........... Первая партия угля из Казахстана прибудет в Украину до конца недели, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 7457
показать весь комментарий
08.09.2021 11:41 Ответить
потом будет марсианский + ещё все впереди
показать весь комментарий
08.09.2021 11:44 Ответить
а с африки когда прибудет? или зулусы прислушались к речам керсти кальюлайд?
показать весь комментарий
08.09.2021 11:43 Ответить
а он точно с Казахстана,или всё же из *********?
показать весь комментарий
08.09.2021 11:49 Ответить
Ну так-то, он из дэнэрации скорее всего
показать весь комментарий
08.09.2021 12:23 Ответить
Так в Америке ж покупал в ДТЕК. Как так получилось что там покупали а едет из казахстана?
показать весь комментарий
08.09.2021 11:49 Ответить
интерестно а как оно едет? через рашку? через агрессора? айяйяй нихорошо как то
показать весь комментарий
08.09.2021 11:54 Ответить
Ну судя по ДЕТКовским закидонам с ротердамом и тд, то вполне может и с перевалкой на Марсе доставляют космическими оленями.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:59 Ответить
просто был пук главклоуна в сша про осваивание космоса и прочее бла бла бла поэтому я подумала а почему бы и нет
показать весь комментарий
08.09.2021 12:02 Ответить
Згадав анекдот.
Вовочка в школе:
-Вчера папа зарплату получил, пришел пьяний, мама спрашивает: "Где деньги!".
А он, как пошутит:"Где-где... в Караганде!"

Карагандинськкий кам'яновугільний басейн.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:54 Ответить
Уголь с ОРДЛО,типа, с Казахстана,,.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:01 Ответить
а ну так это торговля с террористами какое нато, какое ес тогда?
показать весь комментарий
08.09.2021 12:05 Ответить
отак потрохи, поступово ахметівська імперія стала стратегічною та ключовою для держави.
браво, падли.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:14 Ответить
Когда родился Ахметов евреи заплакали.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:54 Ответить
мдяя.. у ахметова шахт куча, которые похоже раб на єкспорт, а не покупает ли ДТЭК именно этот "экспортированный " уголек, уходя от налогообложения!? Шахта Покровская, более 7 млн тонн на гора в год, и это не считая остальные.... не уж то дешевле покупать хрен знает откуда нежели свой добывать? не думю!
показать весь комментарий
08.09.2021 12:14 Ответить
Если закупать у "хрен знает откуда", который сняв бульдозером плодородный слой грузит самосвалы экскаватором, то будет дешевле, чем добывать свой с "хрен знает откуда" - с километровой глубины ...
показать весь комментарий
08.09.2021 12:30 Ответить
оно то да, но тогда я непонимаю логики олигарха, зачем ему личные шахты??? с 7 млн тон на гора!
показать весь комментарий
08.09.2021 13:42 Ответить
... а вообще-то покупать у Звягильского добытый в Донецке рабами, однозначно будет дешевле, чем платить своим шахтерские зарплаты
показать весь комментарий
08.09.2021 12:33 Ответить
 
 