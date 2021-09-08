Первая партия угля из Казахстана прибудет в Украину до конца недели, - ДТЭК

"ДТЭК Энерго" ожидает первую партию угля из Казахстана до конца этой недели, заявил генеральный директор Ильдар Салеев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор Ильдар Салеев во время панельной дискуссии Energy Club.

"Уже на этой неделе в Украину должен зайти первый состав с углем из Казахстана. Первая поставка из этой страны ожидается в объеме около 4 тыс. т", - отметил он.

Он уточнил, что для обеспечения стабильности украинской энергосистемы компания, в первую очередь, использует уголь украинской добычи, однако уже заключила импортные контракты на поставку дополнительных объемов из Польши, США и теперь Казахстана.

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"Мы уже сейчас делаем все возможное, чтобы наша страна могла спокойно пройти отопительный сезон, и у украинцев зимой был и свет, и тепло. Для обеспечения стабильности украинской энергосистемы мы, в первую очередь, используем уголь украинской добычи. Но также дополнительно и первыми среди компаний начали его заблаговременный импорт из Польши, США, Казахстана", - добавил Салеев.

Глава "ДТЭК Энерго" сообщил, что запасы угля на складах ТЭС ДТЭК растут и по состоянию на 7 сентября составили 623 тыс. т.

Он также подчеркнул, что для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо, прежде всего, стабильная ситуация с тарифообразованияем, а также погашение долгов на балансирующем рынке. Только долги "Укрэнерго" перед генерациями "ДТЭК Энерго" составляют 1,9 млрд грн, перед всеми участниками рынка – около 11 млрд грн.

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Напомним, в августе ДТЭК Энерго подписал соглашение на поставку 320 тыс. т угля из Польши (с угледобывающего предприятия Bogdanka). Контракт рассчитан на август 2021 - январь 2022. Из этой партии уже импортировано 40 тыс. т, всего в сентябре ожидается – 60 тыс. т.

Позднее компания заключила еще один контракт на поставку с польской шахты Zakład Górniczy Brzeszcze. Первая партия объемом 2,2 тыс. т уже поступила в Украину. Ожидается, что в сентябре на ТЭС компании поступит 20 тыс. т в рамках этого контракта.

Также ДТЭК Энерго совместно с "Центрэнерго" согласовал с американской компанией поставку 75 тыс. т угля. Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

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