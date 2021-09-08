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Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Резонансный материал CNN, в котором подтверждается информация о срыве операции по "вагнеровцам", подтвердил ту информацию, которую уже год требует расследовать "Европейская Солидарность".

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По ее словам, спецоперация должна была войти в золотой фонд украинских спецслужб, к ней были привлечены страны НАТО, в частности, спецслужбы США.

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"Я хочу напомнить, что частная армия "вагнеровцев" это по сути армия Путина. Потому что в РФ даже в ЖЭКи назначают по представлению Кремля. Все серийные убийцы находятся там на карандаше ФСБ и выполняют свои страшные преступления на Донбассе - в том числе и сбивание МН-17 - исключительно с санкции Путина. И сейчас, когда в Гааге продолжается суд по сбиванию МН-17, украинская власть подло подыграла Путину, когда отдала Цемаха, одного из главных свидетелей. А потом передала Лукашенко-Путину полную информацию о 33 убийцах, которых должны были задержать на территории Украины и которые стали свидетелями преступлений Путина", - отмечает Ирина Геращенко.

"Это та информация, которую "Европейская Солидарность" обнародовала год назад в сессионном зале, требуя создать временную следственную комиссию из-за предательствах наших спецслужбистов в высоких кабинетах Банковой", - говорит Геращенко.

"Напомню, что Банковая, ее приспешники и все "слуги" нам год рассказывали, что никакой операции не было. Затем они начали рассказывать, что там что-то такое было, но ее не срывали. Затем Зеленский дал явку с повинной, когда признался, что именно он рассказал Лукашенко все подробности этой операции", - отметила Ирина Геращенко.

"Мы ожидаем, что до конца месяца будет текстовая версия расследования Bellingcat по этому преступлению. Но уже сейчас расследователь Христо Грозев отмечает, что украинская власть отказалась от каких-либо комментариев. Потому что интервью Зеленский дает только прикормленным шашлыками журналистам, вернее, пропагандистам олигархических каналов. А никогда не разговаривает с независимыми журналистами", - отметила сопредседатель фракции.

Геращенко отметила - операция по Чаусу, к которой были причастны украинские спецслужбы, которых заставила Банковая опозориться и в соседней дружественном государстве похищать коррупционера, - это продолжение операции по "вагнеровцам", для того, чтобы отвлечь внимание.

"Мы настаиваем, чтобы вы прекратили играть с этими вещами, со всеми этими своими прикормленными ВСК и создали ВСК по "вагнеровцам". Потому что это предательство наших спецслужб, это предательство нашей армии Верховным Главнокомандующим и его прихвостнями", - резюмирует Ирина Геращенко.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.
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Топ комментарии
+19
если эта дурочка кто же по твоему умница ? Верещук ? Мендель ? Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину - Цензор.НЕТ 2188
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08.09.2021 11:59
+15
Як тоді називаються чєли, які обрали в президенти недоумка-наркомана?
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08.09.2021 12:01
+11
Зебіли ,якщо зради не було ,то в чому проблема ???)))
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08.09.2021 11:59
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кича заждалась за зебрехуном
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08.09.2021 11:55 Ответить
Пусть требушат власть.Хотя и сами такие же ))
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08.09.2021 11:57 Ответить
Саме так ,слід більш прискіпливо придивлятись до діяльності чинної влади ,а не виправдовувати її бездіяльність діями попередників !!!)))
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08.09.2021 12:03 Ответить
Чем больше дергать,тем меньше вреда от них ))
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08.09.2021 12:04 Ответить
Саме так !!! А діяльність попередників ,це минуле ,яке не повернути ,це досвід ,з якого слід робити висновки і жити далі !!!)))
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08.09.2021 12:06 Ответить
"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?", - заявил член фракции Блока Петра Порошенко Иван Винник.
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08.09.2021 14:18 Ответить
а фильм когда там выйдет?
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08.09.2021 11:57 Ответить
А ти вже своєму кловану не віриш? Він же сам казав що Лукашенку все розповів.
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08.09.2021 11:59 Ответить
моему клоуну? но у меня нет клоуна, попутал наверное?
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08.09.2021 12:08 Ответить
Перенесли на 2022 год.
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08.09.2021 12:06 Ответить
если эта дурочка кто же по твоему умница ? Верещук ? Мендель ? Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину - Цензор.НЕТ 2188
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08.09.2021 11:59 Ответить
Хромая утка..
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08.09.2021 12:54 Ответить
Як тоді називаються чєли, які обрали в президенти недоумка-наркомана?
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08.09.2021 12:01 Ответить
Женя, ты п о ц
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08.09.2021 12:07 Ответить
Прикольно как ты щеки надуваешь и из будки гавкаешь.В будку андруша.Это твое место на этом сайте😂🌷×××
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08.09.2021 12:07 Ответить
Зебіли ,якщо зради не було ,то в чому проблема ???)))
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08.09.2021 11:59 Ответить
А хіба проблема якась є? Щось не спостерігаю. З фільмом ось дійсно проблема. Ніяк премʼєра не відбудеться.
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08.09.2021 12:08 Ответить
Самому смішно з цією вельми анансованою прем"єрою !!!)))
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08.09.2021 12:10 Ответить
Я взагалі цей скандал не дуже відстежую. Бо з самого початку якісь мутняки. Не здивуюсь якщо в сухому залишку вийде звичайний пшик.
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08.09.2021 12:17 Ответить
Фишка тут в другом....после визита в США Зелемойские афишировали много чего ,но сегодня уже тормоз....Статус особого партнера США вне блока НАТО Зелебубики уже тоормозят...
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08.09.2021 12:00 Ответить
Зеля спалив сам себя позвонив Лукашеску...,круглые болваны баранамии не бывают отродясь... Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину - Цензор.НЕТ 2391 Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину - Цензор.НЕТ 2391
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08.09.2021 12:01 Ответить
Скоріше за все злив єрмак, а вован взяв провину на себе - сексуальний партнер дуже йому дорогий.))
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08.09.2021 12:04 Ответить
Зе-Зрада
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08.09.2021 12:02 Ответить
Не уверен что это подыгрыш. Скорее просто некомпетентность, граничащая с детской неосторожностью. Ну ...так срослось, а растет по разному.
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08.09.2021 12:04 Ответить
А не забагато окрім вагнерівців дуже підозрілої некомпетенції?
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08.09.2021 15:24 Ответить
Штирлиц,вы зачем cтарого немощного Пастора на лыжах оправили в Швейцарию?
Герр Мюллер,была информацыя что США готовят поставки самолетов F-35 в Украину...я обосрался группеннфюрер... Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину - Цензор.НЕТ 3802
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08.09.2021 12:06 Ответить
Кстати к слову...
в 2014 году Барак Обама оборвал статус Украины типа особого партнера США вне блока НАТО....Трамп повторил это в 2019 году...положив под сукно решение Конгресса США...
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08.09.2021 12:11 Ответить
ЦРУ было в курсе операции Украины по задержанию 33 вагнеровцев в Беларуси. В США говорят, что не помогали Украине - CNN08 сентября, 2021, 11:10 Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину - Цензор.НЕТ 618

В Вашингтоне говорят, что украинская разведка приписывает ЦРУ участие в операции, чтобы переложить часть вины за провальную операцию на американцев. Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину - Цензор.НЕТ 9873
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08.09.2021 12:12 Ответить
CNN - "Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии к этой истории......Эта неудача (слив операции) стала серьезным ударом для украинской разведки, которая работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев. Если бы эти люди оказались здесь, в Украине, подробности их преступных действий стали бы известны всему миру. Украина могла бы привлечь их к ответственности и показать, что борьба с Россией серьезна и что она не будет поднимать руки в знак капитуляции"
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08.09.2021 12:32 Ответить
Я так понял, что на заседании у Зеленского, когда операция уже вступила в заключительную фазу и о ней необходимо было доложить политическому руководству, было принято решение операцию приостановить.
Вследствие этого руководителю группы "вагнеровцев", которые уже перешли белорусскую границу и направлялись в аэропорт, где должны были сесть на турецкий самолёт, поступил звонок и группа вместо аэропорта заселилась в отель, а через пару дней переехала в санаторий, где ее и повязали охреневшие от непонимания ситуации белорусские кгбшники.
Звонок от Зеленского последовал уже позже с тем, чтобы Лукашенко выдал "вагнеровцев" Украине. Лукашенко, конечно же, сделать этого не мог, поскольку это сильно бы повредило отношениям с Россией, куда более важным для РБ, чем отношения с Украиной.
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08.09.2021 12:18 Ответить
В любом случае это никак кроме как - преступной сдачей государственных интересов и открытой коллаборации с врагом, назвать нельзя.
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08.09.2021 15:29 Ответить
посадят ли зеленского за держ зраду? вот в чём вопрос..
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08.09.2021 12:19 Ответить
Так есть же тск по провалам и преступлениям власти, там и показания какие то дают, но от ес почему то там никто не хочет входить. Желание что то расследовать только на словах.
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08.09.2021 12:20 Ответить
Вапгнербыдло РАБссии Зеленский и Лукашеску отдали Плешивому Мавзолейному мудаку за 3 копейки...
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08.09.2021 12:21 Ответить
Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину - Цензор.НЕТ 1356
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08.09.2021 12:22 Ответить
95 квартал в дії навіть в державі Україна!
Зелебенські недоумки!
Ірина права у всьому!
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08.09.2021 12:30 Ответить
СОГЛАСЕН - зеленая временная власть - самый главный ВРАГ всей УКРАИНЕ!!!!!!
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08.09.2021 17:49 Ответить
 
 