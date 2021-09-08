Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину
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Резонансный материал CNN, в котором подтверждается информация о срыве операции по "вагнеровцам", подтвердил ту информацию, которую уже год требует расследовать "Европейская Солидарность".
Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По ее словам, спецоперация должна была войти в золотой фонд украинских спецслужб, к ней были привлечены страны НАТО, в частности, спецслужбы США.
"Я хочу напомнить, что частная армия "вагнеровцев" это по сути армия Путина. Потому что в РФ даже в ЖЭКи назначают по представлению Кремля. Все серийные убийцы находятся там на карандаше ФСБ и выполняют свои страшные преступления на Донбассе - в том числе и сбивание МН-17 - исключительно с санкции Путина. И сейчас, когда в Гааге продолжается суд по сбиванию МН-17, украинская власть подло подыграла Путину, когда отдала Цемаха, одного из главных свидетелей. А потом передала Лукашенко-Путину полную информацию о 33 убийцах, которых должны были задержать на территории Украины и которые стали свидетелями преступлений Путина", - отмечает Ирина Геращенко.
"Это та информация, которую "Европейская Солидарность" обнародовала год назад в сессионном зале, требуя создать временную следственную комиссию из-за предательствах наших спецслужбистов в высоких кабинетах Банковой", - говорит Геращенко.
"Напомню, что Банковая, ее приспешники и все "слуги" нам год рассказывали, что никакой операции не было. Затем они начали рассказывать, что там что-то такое было, но ее не срывали. Затем Зеленский дал явку с повинной, когда признался, что именно он рассказал Лукашенко все подробности этой операции", - отметила Ирина Геращенко.
"Мы ожидаем, что до конца месяца будет текстовая версия расследования Bellingcat по этому преступлению. Но уже сейчас расследователь Христо Грозев отмечает, что украинская власть отказалась от каких-либо комментариев. Потому что интервью Зеленский дает только прикормленным шашлыками журналистам, вернее, пропагандистам олигархических каналов. А никогда не разговаривает с независимыми журналистами", - отметила сопредседатель фракции.
Геращенко отметила - операция по Чаусу, к которой были причастны украинские спецслужбы, которых заставила Банковая опозориться и в соседней дружественном государстве похищать коррупционера, - это продолжение операции по "вагнеровцам", для того, чтобы отвлечь внимание.
"Мы настаиваем, чтобы вы прекратили играть с этими вещами, со всеми этими своими прикормленными ВСК и создали ВСК по "вагнеровцам". Потому что это предательство наших спецслужб, это предательство нашей армии Верховным Главнокомандующим и его прихвостнями", - резюмирует Ирина Геращенко.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.
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Герр Мюллер,была информацыя что США готовят поставки самолетов F-35 в Украину...я обосрался группеннфюрер...
в 2014 году Барак Обама оборвал статус Украины типа особого партнера США вне блока НАТО....Трамп повторил это в 2019 году...положив под сукно решение Конгресса США...
В Вашингтоне говорят, что украинская разведка приписывает ЦРУ участие в операции, чтобы переложить часть вины за провальную операцию на американцев.
Вследствие этого руководителю группы "вагнеровцев", которые уже перешли белорусскую границу и направлялись в аэропорт, где должны были сесть на турецкий самолёт, поступил звонок и группа вместо аэропорта заселилась в отель, а через пару дней переехала в санаторий, где ее и повязали охреневшие от непонимания ситуации белорусские кгбшники.
Звонок от Зеленского последовал уже позже с тем, чтобы Лукашенко выдал "вагнеровцев" Украине. Лукашенко, конечно же, сделать этого не мог, поскольку это сильно бы повредило отношениям с Россией, куда более важным для РБ, чем отношения с Украиной.
Зелебенські недоумки!
Ірина права у всьому!