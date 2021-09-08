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Новости За рубежом Санкции против России
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Послы ЕС одобрили продление санкций против РФ за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе, - журналист Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Послы ЕС одобрили продление санкций против РФ за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе, - журналист Йозвяк

Послы Евросоюза одобрили продление персональных санкций, введенных против России за военную агрессию против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" на продление еще на шесть месяцев запрета на выдачу виз и замораживания активов в отношении 177 человек и 44 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины. Санкциям исполнилось 7 лет, а с 2014 года было добавлено больше имен", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту журналист отметил, что ошибся и на самом деле в списке 48 юридических лиц.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ты только не пропадай.Чмырить некого😂🌷×××
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08.09.2021 12:22 Ответить
Продления мало.
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08.09.2021 12:01 Ответить
санкции продлим но СП достроим не послы а ослы какие то ну или играют по сценарию написаным сами знаете где
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08.09.2021 12:13 Ответить
Северный поток наверное заплакал.
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08.09.2021 12:27 Ответить
Почему санкции продлевают все время? Почему нельзя их ввести постоянно,до возврата Крыма?
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08.09.2021 12:34 Ответить
 
 