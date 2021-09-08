Послы ЕС одобрили продление санкций против РФ за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе, - журналист Йозвяк

Послы Евросоюза одобрили продление персональных санкций, введенных против России за военную агрессию против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" на продление еще на шесть месяцев запрета на выдачу виз и замораживания активов в отношении 177 человек и 44 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины. Санкциям исполнилось 7 лет, а с 2014 года было добавлено больше имен", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту журналист отметил, что ошибся и на самом деле в списке 48 юридических лиц.

Также читайте: В оккупированном Крыму похитили бывшего члена Меджлиса Эльдара Менсеитова. ФОТО